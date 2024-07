»Ehre« für Deggendorf - Vilzing kommt wohl mit Neuzugang

Die DJK Vilzing will bei der SpVgg GW Deggendorf weiteres Selbstvertrauen für den Saisonstart tanken – Foto: Charly Becherer

Die SpVgg GW Deggendorf erwartet heute Abend (Anstoß 19 Uhr) im heimischen Donau-Wald-Stadio hohen Besuch. Mit dem amtierenden Vizemeister der Regionalliga Bayern, der DJK Vilzing, schlägt ein Schwergewicht des ostbayerischen Fußballs an der Trat auf.

"Wir sind vom Vilzinger Teammanager Mitte April kontaktiert worden, ob wir nicht Interesse an einem Testspiel hätten. Eigentlich war unser Vorbereitungsplan bereits voll, aber so einen Vergleich lässt man sich nicht entgehen. Für uns ist es schon ein Ehre, dass wir gegen ein Top-Team der Regionalliga Bayern ran dürfen", sagt Deggendorfs Sportkoordinator Andreas Schäfer, der aber weiß, dass es für die Matic-Truppe unter Umständen auch eine Lehrstunde geben kann: "Für Vilzing ist es die Generalprobe. Dementsprechend wird nicht mehr viel experimentiert werden und alle Spieler werden Vollgas geben, schließlich möchte jeder beim Saisonauftakt in der Startelf stehen. Wir werden viel Lauf- und Abwehrarbeit verrichten müssen. Ziel ist es, uns ordentlich zu präsentieren und ein akzeptables Ergebnis zu erzielen." Personell sind die Grün-Weißen in der Offensive stark gehandicapt, da neben Flügelmann Sebastian Kett auch Roman Artemuk (Fingerbruch) ausfallen wird. Top-Neuzugang Ashour Abraham hat immer noch Probleme mit einer alten Verletzung und wird - wenn überhaupt - nur einen Teileinsatz bestreiten.













Die DJK Vilzing musste in der Sommer-Wechselperiode eine paar schwerwiegende Abgänge verkraften, in dieser Woche wurde der Wechsel von Defensiv-Spezialist Elija Härtl zu den Würzburger Kickers publik gemacht. Von diesem Klub konnten die Huthgartenkicker nach FuPa-Informationen im Gegenzug aber auch einen Akteur verpflichten, der im Laufe des Tages noch vorgestellt werden soll und wohl schon heute Abend erstmals im Kader stehen wird. Nicht dabei sein werden die nach Kreuzbandrissen außer Gefecht gesetzten Lukas Schröder und Jonas Blümel, für die das Fußballjahr 2024 gelaufen ist. Simon Sedlaczek und Mario Kufner fehlen weiterhin. Kapitän Paul Grauschopf, der am vergangenen Sonntag im Test gegen den Zweitligisten SSV Jahn Regensburg (0:2) angeschlagen ausgewechselt werden musste, steht wieder zur Verfügung.