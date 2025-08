Ehemaliger Verbandsliga-Knipser mit Tor-Debüt: HFC dreht Testspiel

Für den SSC Weißenfels in der Verbandsliga sowie für den FC Einheit Wernigerode und den VfB Germania Halberstadt in der Oberliga ging Bocar Baro schon erfolgreich auf Torejagd. Am Dienstagabend nun hat der 27-Jährige den Debüt-Treffer für seinen vierten Verein aus Sachsen-Anhalt geschossen: für den Halleschen FC.