Kurz vor Saisonstart: Hertha 03 Zehlendorf verliert Torjäger

Bocar Baro legte in Zehlendorf einen spektakulären Senkrechtstart hin. Der 27-jährige Stürmer wurde im Januar vom Berliner Regionalligisten verpflichtet, nachdem sich Abdulkadir Beyazit der VSG Altglienicke angeschlossen hatte. Baro, Portugiese mit Wurzeln in Guinea-Bissau, kam vom Oberligisten Germania Halberstadt. Dort konnte er mit neun Treffern in 13 Spielen bereits in der Hinrunde überzeugen.

Dass er diese Zahlen eine Liga höher sogar noch toppen sollte, erwies sich für Hertha 03 als wichtiger Faktor für den Klassenerhalt. Baro schoss in 13 Spielen in der Regionalliga Nordost elf Tore und weckte damit auch Begehrlichkeiten bei größeren Klubs.