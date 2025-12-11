Ehemaliger RWE-Co-Trainer übernimmt SV Rödinghausen

Von Januar 2019 an gehörte der gebürtige Mülheimer als Co-Trainer zum Trainerstab der 1. Mannschaft und arbeitete in der Regionalliga und der 3. Liga mit den Cheftrainern Karsten Neitzel, Christian Titz, Christian Neidhart, Jörn Nowak, Christoph Dabrowski und Uwe Koschinat zusammen. Im Mai 2025 gab der Verein die Trennung zum Saisonende 2024/25 bekannt.

Fleischer war von Sommer 2017 bis Sommer 2025 bei Rot-Weiss Essen tätig. Er kam aus der Jugendabteilung von DJK Arminia Klosterhardt zu RWE und war zunächst eine Saison lang im Junioren-Bereich als Co-Trainer der U19 tätig, danach bis Ende 2018 als Chefcoach der U17.

SVR-Geschäftsführer Sport Alexander Müller erklärt zur Personalentscheidung: "Wir hatten bereits in der Vergangenheit einen engeren Austausch mit Lars. Damals hat es leider nicht geklappt, weshalb wir uns um so mehr freuen, dass wir jetzt zusammenarbeiten können. Er ist trotz seines jungen Alters durch sein jahrelanges Engagement bei RWE sehr erfahren, was die Regionalliga West und die 3. Liga betrifft. Wir sind absolut überzeugt, dass er für diesen Zeitpunkt, aber auch perspektivisch der richtige Mann für uns ist. Nun gilt es den Fokus auf die Vorbereitung im Januar und auf eine erfolgreiche Rückrunde zu legen."

"Ich freue mich sehr hier zu sein und bin dankbar für das Vertrauen, welches der Verein in mich setzt. Der SVR ist definitiv eine reizvolle Adresse mit top Strukturen, die mich neben den guten Gesprächen überzeugt haben. Ich freue mich darauf die Mannschaft kennenzulernen und im Januar mit der Arbeit auf dem Platz zu starten. Es wird jetzt darum gehen die Situation anzunehmen, Stabilität reinzubekommen und uns dann Schritt für Schritt aus der unteren Tabellenhälfte rauszuarbeiten", so Fleischer zu seiner Vertragsunterschrift.