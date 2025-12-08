Regionalliga-Klub startet mit Trainerwechsel in die Winterpause

Die zehnte Niederlage der laufenden Saison - sicherlich auch die Art und Weise - haben Dennis da Silva Felix seinen Job gekostet. Der SV Rödinghausen hat nach der 3:4-Pleite gegen die Sportfreunde Siegen, die mit 0:3 hinten lagen, die Trennung vom 34-jährigen Trainer bekanntgegeben.

Die Verantwortlichen des SV Rödinghausen sind sicherlich noch mit der Aufbereitung der Halbserie beschäftigt, denn die Ostwestfalen sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auf Rang 14 überwintert der SVR hauchzart vor dem Tabellenkeller, denn Platz 15 kann bei einem NRW-Absteiger aus der 3. Liga ebenfalls zum Abstiegsplatz werden. Ein Sinnbild der durchwachsenen Spielzeit war die Niederlage gegen Aufsteiger Siegen, denn nach 56 Minuten hatte Rödinghausen mit 3:0 geführt - Punkte gab es aber erneut keine.

"Der SV Rödinghausen hat sich nach der Niederlage gegen die Sportfreunde Siegen am Samstag dazu entschieden, die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Dennis da Silva Félix vorzeitig zu beenden. Ein Nachfolger wird in den nächsten Tagen vorgestellt", teilt der Klub mit. "Nach eingehender Analyse und offenen Gesprächen fiel die Entscheidung, mit einem neuen Trainer in die Wintervorbereitung im Januar zu gehen."

Sportdirektor Alexander Müller ergänzt in der Mitteilung des Vereins: "Wir bedauern es sehr, dass Dennis und wir als SV Rödinghausen getrennte Wege gehen müssen. Wir haben fest an diese Idee geglaubt und hatten natürlich einen großen Umbruch im Kader. Veränderungen brauchen Zeit, die wir ihm auch bewusst gegeben haben. Trotzdem haben wir in den letzten Spielen nicht die Ergebnisse geholt, die wir dringend benötigt hätten. Auch wenn uns diese Entscheidung auf menschlicher Ebene sehr schwergefallen ist, war sie aus sportlicher Sicht notwendig."

Da Silva Felix hatte im Sommer erst in Rödinghausen übernommen und war zuvor mehrere Jahre Trainer der U17 des VfL Wolfsburg gewesen. Das erste Regionalliga-Spiel nach der Winterpause steht am 24. Januar bei Sportfreunde Lotte an.