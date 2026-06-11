Ehemaliger Drittliga-Verteidiger wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger

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Was zusammengehört, findet manchmal wieder zusammen: Der VfR Aalen begrüßt mit Lasse Jürgensen einen alten Bekannten zurück. Der Oberliga-Meister der Saison 2025/26 und kommende Regionalligist Südwest verstärkt seine Defensive mit einem Spieler, der Verein und Umfeld bereits bestens kennt.

Der 28-jährige Innenverteidiger wechselt zurück auf die Ostalb und trägt künftig wieder das schwarz-weiße Trikot. Bereits in der Saison 2023/24 stand Jürgensen für Aalen auf dem Platz und sammelte in der Regionalliga Südwest wertvolle Erfahrungen. Nach seinem Abschied folgte der Weg zum FV Illertissen, wo er ebenfalls in der Regionalliga Bayern aktiv war. Nun führt die Reise zurück dorthin, wo für ihn bereits ein wichtiges Kapitel begonnen hatte.

Der gebürtige Deutsch-Däne bringt eine beeindruckende Vita mit an den Rohrwang. Ausgebildet wurde der 1,92 Meter große Defensivspieler unter anderem beim FC Augsburg, ehe er über dessen zweite Mannschaft den Sprung in den Herrenbereich schaffte. Dort sammelte er zahlreiche Regionalliga-Einsätze und wechselte anschließend zum SC Verl in die 3. Liga. Auch Stationen beim SV Rödinghausen und Illertissen gehören zu seinem Weg. Insgesamt kommt Jürgensen auf mehr als 200 Einsätze im Herrenbereich.