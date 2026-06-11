Ehemaliger Drittliga-Verteidiger wechselt zum Regionalliga-Aufsteiger

Was zusammengehört, findet manchmal wieder zusammen: Der VfR Aalen begrüßt mit Lasse Jürgensen einen alten Bekannten zurück. Der Oberliga-Meister der Saison 2025/26 und kommende Regionalligist Südwest verstärkt seine Defensive mit einem Spieler, der Verein und Umfeld bereits bestens kennt.
Der 28-jährige Innenverteidiger wechselt zurück auf die Ostalb und trägt künftig wieder das schwarz-weiße Trikot. Bereits in der Saison 2023/24 stand Jürgensen für Aalen auf dem Platz und sammelte in der Regionalliga Südwest wertvolle Erfahrungen. Nach seinem Abschied folgte der Weg zum FV Illertissen, wo er ebenfalls in der Regionalliga Bayern aktiv war. Nun führt die Reise zurück dorthin, wo für ihn bereits ein wichtiges Kapitel begonnen hatte.
Der gebürtige Deutsch-Däne bringt eine beeindruckende Vita mit an den Rohrwang. Ausgebildet wurde der 1,92 Meter große Defensivspieler unter anderem beim FC Augsburg, ehe er über dessen zweite Mannschaft den Sprung in den Herrenbereich schaffte. Dort sammelte er zahlreiche Regionalliga-Einsätze und wechselte anschließend zum SC Verl in die 3. Liga. Auch Stationen beim SV Rödinghausen und Illertissen gehören zu seinem Weg. Insgesamt kommt Jürgensen auf mehr als 200 Einsätze im Herrenbereich.
Für Aalen ist die Verpflichtung vor allem mit Blick auf die Rückkehr in die Regionalliga ein wichtiger Schritt. Nach einer dominanten Oberliga-Saison mit dem Meistertitel wartet nun eine deutlich höhere Herausforderung. Jürgensen soll dabei mit Erfahrung, Zweikampfstärke und Führungsqualitäten Stabilität in die Defensive bringen. Schon bei seinem ersten Engagement überzeugte der Abwehrspieler mit seiner Mentalität und seiner zuverlässigen Spielweise.
Der Transfer zeigt zugleich, welchen Weg der VfR einschlägt: Der Aufsteiger setzt nicht nur auf junge Talente, sondern ergänzt seinen Kader gezielt mit Spielern, die das Niveau der kommenden Spielklasse bereits kennen. Mit Jürgensen kehrt ein vertrauter Akteur zurück – und Aalen erhält genau die defensive Verstärkung, die es für das Abenteuer Regionalliga benötigt.