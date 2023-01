Springt als Trainer der SG Ellscheid ein: Edwin Gräfen. – Foto: Verein

Edwin Gräfen springt als Interimstrainer der SG Ellscheid ein Schlusslicht der Rheinlandliga hat die Trainerfrage bis Saisonende geklärt, ehe Markus Boos übernimmt.

Beim Rheinlandligisten SG Ellscheid laufen die Planungen für die nächsten Monate auf Hochtouren. Nachdem sich die Alfbachtaler kurz vor der Winterpause vom bisherigen Cheftrainer Jan Diederichs getrennt und mit Markus Boos bereits den (Spieler)-Trainer für die Saison 2023/2024 vorgestellt hatten, gibt es zum Jahresbeginn weitere Neuigkeiten. Edwin Gräfen rückt mit sofortiger Wirkung auf die Trainerposition und coacht den aktuellen Tabellenletzten bis zur Sommerpause.

Viele Jahre lange coachte der Gillenfelder erfolgreich den Nachwuchs der ehemaligen JSG Steiningen (heute JFV Vulkaneifel) in der B-Junioren Rheinlandliga. Viele seiner ehemaligen Spieler sind noch heute quer durch die Region verteilt in überkreislichen Ligen aktiv. Die Verantwortlichen freut es, mit „Eddie“ Gräfen eine „sehr gute Übergangslösung" präsentieren zu können. „Mit der jahrelangen Erfahrung junge und talentierte Spieler zu fordern und fördern, wird er der Mannschaft die notwendigen Impulse in den nächsten Wochen mitgeben können“, so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung. "Wir sind sehr froh über diese Lösung. Eddie war bereits in der Vergangenheit nah an der Mannschaft dran und kennt die Strukturen bei uns", sagt Andreas Alt, der Sportliche Leiter der Alfbachtaler, im Gespräch mit FuPa. Gleichwohl weiß er angesichts der mangelnden sportlichen Konkurrenzfähigkeit, dass "es noch ein schwieriges halbes Jahr für uns wird". Mit dem Abstieg habe man sich abgefunden. Alt unterstreicht indes, dass man in der kommenden Saison in der Bezirksliga starten will. Von einem kolportierten Rückzug in die Kreisliga sei keine Rede. Abgänge gebe es aktuell keine. Zugänge will die Spielgemeinschaft in den kommenden Tagen präsentieren. Zudem hofft man auf einige Akteure, die nach auskurierten Krankheiten beziehungsweise Verletzungen wieder fit sind.

Darüber hinaus teilen die Alfbachtaler mit, dass in der kommenden Saison Edwin Gräfens Sohn Christoph das Amt des Co-Trainers übernehmen wird. Gräfen zählt seit Jahren zu den Führungsspielern der ersten Mannschaft und ist aktuell zusätzlich Co-Trainer bei den B-Junioren des JFV Vulkaneifel. Neuigkeiten gibt es auch aus den Reihen der zweiten Mannschaft. Joachim Land und Co-Trainer Guido Diewald werden die in der Kreisliga B I spielende Mannschaft ebenfalls in der Saison 2023/2024 coachen. "Wir sind glücklich, dass wir auch auf diesen Positionen frühzeitig die Weichen für die nächste Saison stellen können und den gemeinsam mit Joachim Land und Guido Diewald eingeschlagenen Weg erfolgreich fortführen werden", heißt es von SG-Seite.