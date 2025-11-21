Eddersheims Torjäger Halil Ibrahim Yilmaz für Kleinfeld-WM nominiert

Seite an Seite mit den Stars vor tausenden Zuschauern auflaufen, das Nationaltrikot überstreifen, zur WM fahren - “im Kleinfeldfußball lebe ich das, was ich mir für meine Karriere auf Großfeld erhofft hatte”, sagt Halil Ibrahim Yilmaz. Der Stürmer des FC Eddersheim, der parallel auch in der Icon League aufläuft und am vergangenen Wochenende sein Debüt für die Deutsche Kleinfeld-Nationalmannschaft feierte, hat nun den nächsten Meilenstein erreicht. Denn der 28-Jährige ist vom Deutschen Kleinfeld-Fußballverband (DKFV) für die Weltmeisterschaft Mexiko nominiert worden, die vom 30. November bis zum 8. Dezember im Badeparadies Cancún ausgetragen wird.

Beim Turnier nehmen 32 Nationen teil, aufgeteilt in acht Vierergruppen. Deutschland ist in einer Gruppe mit Spanien, Ukraine und Kolumbien. Gespielt wird fünf gegen fünf plus Torwart, aber ohne Abseits, mit etwas kleineren Toren als in der Icon League. Der Kader besteht aus 15 Spielern, die allesamt in der Baller League oder der Icon League akiv sind. Yilmaz ist erst kurzfristig noch zur Nationalmannschaft gestoßen, wo anscheinend noch Bedarf für einen treffsicheren Stürmer herrschte.

"Die Bundestrainer sind durch meine Leistungen in der Icon League auf mich aufmerksam geworden", sagt Yilmaz. Kost und Logis für die Reise nach Mexiko werden bezahlt, allerdings muss sich Yilmaz auf der Arbeit seinen restlichen Urlaub und unbezahlte Urlaubstage nehmen, um sich den WM-Traum zu ermöglichen, der mit dem Hinflug am kommenden Mittwoch beginnt. "Das Umfeld und die Strukturen in der Nationalmannschaft sind hochprofessionell", hat Yilmaz bisher wahrgenommen.

Am vergangenen Wochenende war er beim Drei-Nationen-Turnier gegen Albanien und Belgien erstmals für die Nationalelf dabei und empfahl sich mit drei Treffern für das WM-Mandat, dadurch verpasste er allerdings das Spiel seines FC Eddersheim beim FC Gießen (0:2).

So., 23.11.2025, 15:00 Uhr FC Eddersheim Eddersheim SC 1929 Waldgirmes Waldgirmes 15:00 PUSH

Nun wird der Top-Stürmer der Hessenliga durch die WM-Nominierung auch sicher die beiden Ligaspiele in Weidenhausen (29.11.) und gegen Gießen (5.12.) verpassen, zum Showdown vor der Winterpause gegen Eintracht Frankfurt II am 12. Dezember aber wieder auflaufen. Auch sein Einsatz am Sonntag gegen Waldgirmes steht wegen des parallel stattfinden Icon League-Spieltages auf der Kippe.

Für den FC Eddersheim dürfte der Ausfall schwer wiegen, schließlich hat Yilmaz mehr als die Hälfte der Eddersheimer Tore geschossen (23 von 45). FC-Trainer Carsten Weber sagte unlängt, dass das Offensivspiel "auf ihn zugeschnitten" sei. Erich Rodler, sportlicher Leiter der Eddersheimer, verweist auf Nils Kohlbacher, Cem Kara, Laurin Vogt oder Angel Arthee als Optionen in der offensiven Zentrale: "Ich sehe es nicht ganz so dramatisch. Wir haben einen guten Kader und sind nicht der FC Yilmaz. Auch wenn Ibo natürlich eine überragende Runde spielt und eminent wichtig ist". In den beiden bisherigen Spiele ohne Yilmaz gelang dem FCE kein Sieg.