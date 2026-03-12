Eddersheim: Dezimiert, aber guten Mutes nach Baunatal FCE hat trotz personeller Rückschläge einen ordentlichen Start ins Pflichtspieljahr 2026 hingelegt und trifft nun auf einen der ärgsten Verfolger +++ Interne Trainerlösung für Unterbau zeichnet sich ab von Philipp Durillo · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Hoch die Hände, Auswärtsfährt am Wochenende: Der FC Eddersheim will am Samstag beim KSV Baunatal einen Konkurrenten um die Vizemeisterschaft auf Abstand halten. – Foto: Marcel Lorenz

Hattersheim. Ein schwer bespielbarer Rasenplatz, eine aufgrund zahlreicher Verletzungen ausgedünnte Offensivabteilung: Die Gründe für das torlose Remis gegen Stadtallendorf waren beim FC Eddersheim schnell ausgemacht. Mit der Ausbeute von sieben Punkten seit Wiederauftakt in der Liga sind die handelnden Personen im Verein dennoch "sehr zufrieden", wie es der sportliche Leiter Erich Rodler ausdrückt. Wenngleich sich das Lazarett im Hinblick auf das schwere Auswärtsspiel beim KSV Baunatal nicht lichten wird.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. "Die Personalsituation ist nach wie vor schlecht, das wird uns sehr wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen so begleiten", sagt Rodler. Immerhin ist zu den Langzeit-Ausfällen aus der Abteilung Attacke (Cem Kara, Nils Fischer, Angel Arthee, Nils Kohlbacher, Yannick Gutmann) kein weiterer dazugekommen. Und mit dem zuletzt beruflich verhinderten Benedict Klimmek stößt eine Defensiv-Option wieder zum Tross, der am Samstagvormittag gen Nordhessen aufbrechen wird. Und möglicherweise mit drei Punkten im Gepäck wieder heimkehrt? Nur ein Sieg hilft dem KSV, nochmal an die elf Zähler enteilten Eddersheim anzudocken Trotzdem gilt. "Wir fahren mit einem sehr guten Gefühl nach Baunatal", sagt Rodler.

Sa., 14.03.2026, 14:30 Uhr KSV Baunatal KSV Baunatal FC Eddersheim Eddersheim 14:30 live PUSH