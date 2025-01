"Echter Top-Transfer" und "Mittelfeldstratege": TSV Berßel legt nach

Schon einige Tage zuvor war Maximilian Krumnow beim Landesklasse-Vertreter vorgestellt worden. Der 28-Jährige war in den vergangenen Jahren ein Leistungsträger beim Blankenburger FV und sei für die Grün-Weißen "ein echter Top-Transfer", heißt es in der Vorstellung. "Er ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Der TSV Berßel kann sich auf einen super Fußballer und tollen Menschen freuen", sagte der Sportliche Leiter Dominik Hechler, der den Mittelfeldmann aus gemeinsamen Tagen in Blankenburg kennt. "Berßel bietet mir die Möglichkeit, mit vielen talentierten Kickern gemeinsam zu zocken, mit denen man schon immer mal auf derselben Seite stehen wollte. Über die Brisanz des Wechsels bin ich mir bewusst und freue mich auf hitzige Duelle", so Krumnow. Zum Spielerprofil:

