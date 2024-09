Easy-Peasy-Sieg für USC Altenautal 21 gegen SV Fürstenau-Bödexen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Lichtenau

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 3

Spieltag: 5

Spielbericht: USC Altenautal 21 gegen SV Fürstenau-Bödexen 8:0 (4:0)

Lichtenau. Ein grandioses Heimspiel legen die Altenautaler am Sonntag gegen die Kontrahenten aus Fürstenau-Bödexen hin: Acht Bälle kann das Team von Viktor Maier dem SV Fürstenau-Bödexen ins Netz drücken.

Die Hausherren lassen nichts anbrennen. Dank Paboy Fanneh liegt das Team bereits in Minute sechs vorne. Die Altenautaler setzen nochmal nach: In Minute 24 fällt das zweite Tor durch Kai Schumacher. Der Siegeszug der Altenautaler bricht nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkt das Team von Trainer Viktor Maier im gegnerischen Tor. Paboy Fanneh trifft in Minute 31, Lukas Agethen in Minute 45, Kai Schumacher in Minute 58, Paboy Fanneh in Minute 60 und Luan Topallaj in Minute 70. Es steht 7:0 für den USC Altenautal 21.

Das letzte Tor der Partie fällt 31 Minuten nach Wiederanpfiff: Kurzerhand kickt Luan Topallaj den Ball erneut ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 8:0 festigen. Damit ist der Erfolg der Altenautaler gesichert (76). Platz vier gehört ihnen. Die Fürstenauer rutschen auf Platz 15 ab.

Die Aufstellungen: USC Altenautal 21 - SV Fürstenau-Bödexen

USC Altenautal 21: Simon Diermann (3), Paboy Fanneh (17), Emin Mujanovic (1), Lennart Nicolas Schmidt (4), Andre Mader (5), Kevin Bielefeld (6), Kai Schumacher (7), Lukas Agethen (11), Niklas Kahmen (2), Lars Münstermann (8), Timo Becker (10)

SV Fürstenau-Bödexen: Birger Ridder (6), Philipp Schmidt (17), Luca Elias Seel (7), Till Mönnekes (4), Jonas Meier (10), Fabian Ridder (11), Giovanni Carmisciano (16), Robin Rörig (1), Josua Wolf (9), Matteo Carmisciano (8), Thibeau Gieß (5)

Schiedsrichter: Christian Hesse (Detmold)

Assistent: Sebastian Becker

Assistent: Emile Köhler



Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.