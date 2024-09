Easy-Peasy-Sieg für Herzebrocker SV gegen FC Isselhorst

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Gütersloh

Wettbewerb: Kreisliga A Gütersloh

Spieltag: 5

Spielbericht: FC Isselhorst gegen Herzebrocker SV 0:8 (0:2)

Gütersloh. Ein bitteres Spektakel müssen die Besucher am Sonntag erleben. Gleich acht Gegentore muss das Team von Oliver Schreiber einstecken.

Frederik Herbst schießt den ersten Treffer und verschafft den Gästen früh die Oberhand (15). In Spielminute 38 greift der Schiri in die Tasche. Der Herzebrocker SV kassiert einmal Gelb (38). Die Herzebrocker sind aber noch lange nicht fertig: Zwei Minuten vor der Halbzeitpause fällt ein weiteres Tor durch Daoud Rustaee. Der Torhagel will nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Isselhorster. Ein Ball nach dem anderen landet im Tor von Sven Steinecke. Sechs Mal müssen sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eduard Werner trifft in Minute 52, Frederik Herbst zweimal in Minute 65 und 68, Alen Lizalovic in Minute 76 und Dennis Schulz in Minute 85. Es steht 7:0 für den Herzebrocker SV.

Im Laufe der nächsten Minuten muss der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Isselhorst kassiert einmal Gelb.

Unmittelbar darauf kickt Pascal Börger den Ball mit Erfolg ins gegnerische Tor und kann den Abstand zum 0:8 erweitern. Damit ist der Triumph der Herzebrocker gesichert (88).

Die Aufstellungen: FC Isselhorst - Herzebrocker SV

FC Isselhorst: Robert Rother (9), Jan Luca Klee (27), Younis Fölling (2), Luca Miedek (23), Leonard Geisser (7), Niklas Fraedrich (19), Ninos Gülünay (6), Stefan Schreiber (20), Max Damm (11), Sven Steinecke (1), Tom Georg Schmidt (28)

Herzebrocker SV: Daoud Rustaee (4), Alexander Kromm (26), Karsten Klemp (8), Thierry Delatour (20), Phil Lejeune (1), Eduard Werner (6), Mika Köllner (66), Dennis Schulz (9), Frederik Herbst (27), Simon Herbst (42), Frederik Baum (16)

Schiedsrichter: Yilmaz Demir (Detmold)

Assistent: Jörg Fädrich

Assistent: Michael Sander



Themenseite: Kreisliga A Gütersloh

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.