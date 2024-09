Easy-Peasy-Sieg für BV Stift Quernheim gegen FT Dützen

Spielinfos:

Datum & Uhrzeit: 08.09.2024 15.00 Uhr

Austragungsort: Kirchlengern

Wettbewerb: Bezirksliga Staffel 1

Spieltag: 5

Spielbericht: BV Stift Quernheim gegen FT Dützen 9:0 (5:0)

Kirchlengern. Der Ausflug der Dützener auf den Kirchlengerner Sportplatz Im Friedenstal am Sonntag endet enttäuschend. Gleich neun gegnerische Treffer schlugen ein.

Bereits kurz nach Spielbeginn erzielt Marvin Babienek den ersten Treffer und bringt die Gäste ins Schwitzen (3). Das zweite Tor folgt auf dem Fuße: Diesmal setzt Christian Fahrnow die Kugel ins Netz. Der Siegeszug der Stift Quernheimer bricht nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkt das Team von Trainer Sebastian Numrich im gegnerischen Tor. Andre Kottkamp trifft in Minute 11, Leon Grabowsky in Minute 31, Taha Baroude in Minute 32, Dean Peitzmeier in Minute 48, Marvin Babienek in Minute 53 und Florian Laege in Minute 56. Es steht 8:0 für den BV Stift Quernheim.

Beide Teams wechseln in der verbleibenden Spielzeit nochmal aus. Fabian Vogt wird eingesetzt für Christian Fahrnow und Fabian Ebeling für Luca Picker. Auf der Gastseite räumt Louis Elsner für Rebas Saido den Platz. Für die Hausherren lohnt sich die Aktion.

Den Stift Quernheimern gelingt es ganz knapp vor Schluss, dem Gegner noch einen zu verpassen. Fabian Ebeling kann drei Minuten vor Spielende effektiv abschließen. Der BV Stift Quernheim kann als zufriedener Sieger vom Platz gehen. Platz sechs gehört ihnen.

Die Aufstellungen: BV Stift Quernheim - FT Dützen

BV Stift Quernheim: Leon Grabowsky (5), Jarno Grote (11), Maximilian Laege (10), Fynn Niclas Salam (15), Dean Peitzmeier (28), Marvin Babienek (17), Jovan Kutic (22), Andre Kottkamp (6), Luca Picker (4), Christian Fahrnow (9), Taha Baroude (26)

FT Dützen: Christian Krug (10), Leon Jorzik (4), Louis Elsner (29), Grisha Avetyan (7), Luis Karl Brückmann (13), Moreno Antonio Siedler (17), Mika-Lais Beneke (18), Seyfeddine Belhedi (28), Birkan Kayabas (1), Jean Jules Schumacher (22), Maurice Hergott (19)

Schiedsrichter: Torsten Salomon (Leopoldshöhe)

Assistent: Frank Milo

Assistent: Juri Wiens



Themenseite: Bezirksliga Staffel 1 Westfalen

Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt.