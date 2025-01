Dynamo Erkelenz ist zufrieden in der Entwicklungsphase

Man befinde sich im „Neu-Aufbau“, wolle aber gleichzeitig mit attraktivem Fußball „näher an die Topteams heranrücken“, hieß es vor Beginn der Spielzeit in der Kreisliga A von den Verantwortlichen bei Dynamo Erkelenz. Mit dem aktuell siebten Tabellenrang sieht man sich durchaus auf einem guten Weg, wie auch Trainer Stanislav Makarov meint: „Wir sind mit unserer Spielanlage einen Schritt weiter.“

So lief die Hinrunde

Dynamo startete mit drei Unentschieden in die Spielzeit, denn sowohl gegen die SG Würm-Lindern (2:2), den SV Waldenrath-Straeten (3:3) und den SV Brachelen (2:2) wurden durchaus Möglichkeiten zu einem Sieg vergeben. Am vierten Spieltag gelang den Erkelenzern dann beim 5:0 über Germania Kückhoven der erste Saisonsieg, dem dann postwendend die erste Niederlage beim 1:4 in der Partie bei Rheinland Dremmen folgte. „Trotz der Niederlage hatten wir in dem Spiel gute Phasen“, sagt Makarov. Es folgten vier Spiele ohne Niederlage, ehe es beim 0:1 bei Germania Rurich zum „schlechtesten Saisonspiel“ kam. Bis zur Winterpause gab es lediglich noch eine Niederlage gegen den SV Roland Millich (2:3), zum Hinrundenabschluss wurde Union Schafhausen auf eigenem Platz mit 3:2 geschlagen.