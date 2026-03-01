DV Solingen übernimmt Platz 2, Lage wird für FC Remscheid düsterer

DV Solingen darf jubeln. – Foto: E.Kaya_Photography

Der 21. Spieltag der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 hat das Tableau an der Spitze leicht verschoben, ohne jedoch die Führungsrolle zu verändern. Während 1. Spvg. Solingen Wald 03 im direkten Duell mit dem SC Kapellen-Erft einen Punkt rettete und mit 48 Zählern Tabellenführer bleibt, nutzte der DV Solingen seine Chance und schob sich auf Rang zwei vor. Dahinter bleibt es eng, weil mehrere Teams im Gleichschritt marschieren, während im Tabellenkeller der Druck weiter steigt. Die Verlierer des Sonntags sind jedenfalls TuRU Düsseldorf und der FC Remscheid.

Für Victoria Mennrath reichte es am Ende nur zu einem Punkt bei der DJK Gnadental, obwohl die Gladbacher lange geführt hatten. Die Führung von Erjon Duriqi (27.) baute Oliver Krüppel nach 69 Minuten aus, und die Zeichen standen gegen den Aufsteiger bereits auf Sieg. Doch die Gnadentaler schlugen noch einmal zurück: Zunächst verkürzte Malte Hauenstein fünf Minuten vor dem Abpfiff, dann rettete Marinus Sebastian Dassen in der Nachspielzeit mit seinem ersten Treffer tatsächlich noch den Punkt. Vom Spielverlauf her fühlte sich dieses Remis für Gnadental sicherlich wie ein Sieg an, der Vorsprung auf die Abstiegsplätze wächst auf fünf Punkte.

DJK Gnadental – Victoria Mennrath 2:2

DJK Gnadental: Nico Bayer, Fatih Ferhat Sakar, Tolga Erginer, Felix Dannenberg, Oluremi Martins Williams, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal, Malte Hauenstein, Nico Kaufmann, Marco Lüttgen, Ibrahima Traoré - Trainer: Sebastian Michalsky

Victoria Mennrath: Mykyta Kriukov, Konstantin Xenidis, Maurice Passage, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi, Miguel Werner, Paul Trützschler, Johannes Minkiti, Isa Özel - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Yasin Iletmis

Tore: 0:1 Erjon Duriqi (27.), 0:2 Oliver Krüppel (69.), 1:2 Malte Hauenstein (85.), 2:2 Marinus Sebastian Dassen (90.)

Der FC Kosova Düsseldorf gewann knapp gegen die VSF Amern. Astrit Hyseni traf früh (11.), ehe Egzon-Baijram Zendeli in der Schlussminute erhöhte (89.). Amern verkürzte per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+3). Kosova bleibt mit 34 Punkten Vierter, Amern verharrt auf Rang sieben und darf mit der möglichen Chance auf die Vizemeisterschaft endgültig abschließen.

Der SC Union Nettetal gewann souverän beim ASV Einigkeit Süchteln und steht nun bei 29 Punkten. Phillip Spickenbaum traf früh (12.) und später erneut (80.), dazwischen erhöhte Tomi Alexandrov (63.). Süchteln, das die Partie in Unterzahl beendete (Gelb-Rot gegen Paul Fröhling, 89.), rutscht auf Rang sechs ab. Dieser Derbysieg tut dem SCU nach einer schwierigen Hinrunde besonders gut.

Der SSV Bergisch Born drehte das Derby gegen den FC Remscheid und gewann mit 3:2. Nach dem Führungstreffer von Furkan Tasdemir (28.) antwortete Born mit Treffern von Germano Bonanno (58., 77.) und Marvin Pak (59.). Zwar verkürzte Luka Sola (80.), doch Remscheid bleibt mit zwölf Punkten auf Rang 16 und steht vor einer hoffnungslosen Situation, denn der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt schon 21 Punkte.

In einer torreichen Begegnung setzte sich der 1. FC Wülfrath mit 4:2 gegen TuRU Düsseldorf durch. Gian-Luca Bühring (22.) eröffnete, ehe die Partie mehrfach die Richtung wechselte. Nach Treffern von Timo Conde (44., 90.+1) und Athanasios Xiros (57.) brachte Wülfrath den Heimsieg ins Ziel. Die Gastgeber stehen nun bei 23 Punkten und schicken TuRU auf Rang 15. Die Lage wird für den einstigen Oberliga-Dino ernster.

Der DV Solingen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann beim VfB 03 Hilden II mit 3:0. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte traf Ali-Can Ilbay kurz vor der Pause zur Führung (41.). In der Schlussphase sorgten Salim El Fahmi (89.) und Bilal El Ouamari (90.+2) für klare Verhältnisse. Mit nun 40 Punkten klettert der DV auf Rang zwei, während Hilden mit zehn Zählern Vorletzter bleibt.

Der SC Velbert drehte die Partie beim TSV Solingen und gewann mit 4:1. Nach dem Führungstreffer von Luis Reck (15.) unterlief Max Beckmann ein Eigentor zum 1:1 (45.), ehe ein weiteres Eigentor, diesmal durch Luis Reck (56.), die Partie zugunsten Velberts kippte. Moritz Overfeld (86.) und Ayyoub Ichoutene (90.+4) erhöhten. Velbert verbessert sich auf Rang neun, während die zuletzt so starken Solingen durch eigene Patzer auf Platz fünf zurückfällt.

Im Spitzenspiel trennten sich Solingen Wald 03 und der SC Kapellen-Erft 1:1. Kazuki Hayashi brachte die Gäste in Führung (22.), ehe Enes Topal nach der Pause ausglich (51.). Wald bleibt mit 48 Punkten Tabellenführer, Kapellen folgt mit 39 Zählern auf Rang drei, während DV Solingen vorbeigezogen ist. Der ausführliche Bericht folgt am Abend.

____

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

So., 08.03.26 15:00 Uhr FC Remscheid - 1. FC Wülfrath

So., 08.03.26 15:00 Uhr VSF Amern - ASV Einigkeit Süchteln

So., 08.03.26 15:30 Uhr DJK Gnadental - TSV Solingen

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SSV Bergisch Born

So., 08.03.26 15:30 Uhr SG Unterrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SC Velbert

So., 08.03.26 15:30 Uhr DV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

So., 08.03.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - VfB 03 Hilden II



23. Spieltag

So., 15.03.26 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - SC Union Nettetal

So., 15.03.26 15:00 Uhr SC Velbert - DV Solingen

So., 15.03.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - SG Unterrath

So., 15.03.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - VSF Amern

So., 15.03.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - TuRU Düsseldorf

So., 15.03.26 15:30 Uhr TSV Solingen - SC Kapellen-Erft

So., 15.03.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - Victoria Mennrath



