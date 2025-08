"Durchwachsens Fazit"

Dominic Krümpelbeck, Trainer des Mosbacher Landesligisten FV Mosbach, macht den FuPa Baden Sommercheck. Ebenso wie Trainer Leif Haupert und dessen Co. Dennis Zimmermann aus der Zweiten Mannschaft, die in der Kreisliga Mosbach spielt.

Wir konnten uns mit unseren Neuzugängen in der Qualität verbessern und wollen neu angreifen. Im Trainerteam mussten wir uns ebenfalls neu aufstellen und erhoffen uns von Dustin Link und Riccardo Stadler neue Impulse.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Topfavorit wird Türkspor Mosbach sein, welche ihren Kader wieder extrem verstärken konnten. Wir wollen angreifen und uns besser platzieren als letzte Runde.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Das sehe ich nicht so.

Die Relegationsspiele am Ende der Runde sind immer ein Highlight. Dennoch ist die Bundesliga das Maß aller Dinge in Deutschland. Die Zuschauerzahlen bei den Amateurvereinen sind meiner Meinung nach zwar leicht ansteigend, aber wenn die Menschen sich zwischen den VfB oder Eintracht Frankfurt und dem Amateurfußball entscheiden müssen, fällt das Pendel am Wochenende eher für die Bundesliga aus. Weiterhin haben wir insbesondere im Odenwald immer mehrere Vereine, die in Spielgemeinschaften vertreten sind oder den Spielbetrieb ganz aufgeben müssen. Trotz des demografischen Wandels hat dies viel mit der Attraktivität in Vereinen zu tun. Die Prioritäten haben sich von Generation zu Generation verändert.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Die Intensität der U21 und der A-Nationalelf gehört zu den besten der Welt, fußballerisch, insbesondere technisch und individualtaktisch, sind uns die anderen Nationen um Längen voraus. Dafür sind wir als Gruppe stärker und die deutschen Tugenden scheinen wieder gelebt zu werden. So können wir gegen die großen Nationen mithalten und sind konkurrenzfähig.

Zweite Mannschaft

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Wir können mit dem erreichten siebten Tabellenplatz völlig zufrieden sein. Nach einer nicht so erfolgreichen Vorrunde standen wir während der Winterpause noch auf dem 13. Tabellenplatz. Durch die sieben Siege in Folge in der Rückrunde konnten wir zum Glück ziemlich schnell das letzte Tabellendrittel verlassen. Vor der vergangenen Runde war unser Ziel einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und dies ist uns gelungen.

2) Was sind eure Ziele für 2025/2026?

Wir wollen wieder eine sorgenfreie Runde spielen und uns als Mannschaft spielerisch weiterentwickeln. Ziel wird sein, die nötigen Punkte schnellstmöglich einzufahren. Ebenso wird unser Ziel sein, unsere Neuzugänge schnell in der Mannschaft zu integrieren.

3) Wer wird eurer Meinung nach Meister und warum?

Es gibt mehrere Mannschaften denen wir zutrauen würden, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Die SG Auerbach ist unserer Meinung der Topfavorit auf die Meisterschaft, jedoch ein Selbstläufer wird das sicherlich nicht. Der SV Schefflenz hat in den vergangenen Jahren mehr und mehr an Qualität dazu gewonnen. Der FV Elztal wird sicherlich auch wieder eine gute Rolle in der Kreisliga spielen.

4) Der Amateurfußball wird aktuell attraktiver und die Bundesliga eher unattraktiver. Stimmt Ihr diesem Trend zu?

Dem können wir zustimmen, denn im Amateurbereich spielt noch immer die Leidenschaft eine große Rolle spielt. Der Profibereich wird leider durch immer grössere Kommerzialisierung unattraktiver für Fans und Zuschauer.

5) Mit Blick auf die Spitze und Bezug zur Vize-Europameisterschaft der U21: Gehört der deutsche Fußball wieder mit zum Besten in der Welt?

Aktuell ist der deutsche Fußball wieder auf einem guten Weg. Die U21 hat mir dem Erreichen des 2.Platzes bei der EM ein starkes Zeichen gesetzt. Die Zukunft lässt zumindest hoffen, dass die deutsche Nationalmannschaft wettbewerbsfähig bleibt.