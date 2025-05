Durchmarsch perfekt: Delay Sports feiert erneuten Aufstieg

Für euch holen wir den Newsticker in 2025 zurück aus dem Schrank und starten mit ein paar Meldungen für euch:

12.05. +++ Delay Sports feiert Durchmarsch

Delay Sports hat sich am Sonntag mit einem deutlichen 9:1-Erfolg gegen den BSV 1892 II den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Damit feiert der noch junge Verein im dritten Jahr den dritten Aufstieg. Für den Meistertitel in der Kreisliga A Staffel 2 fehlt bei noch ein Sieg.