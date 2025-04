Tennis Borussia Berlin stellt Trainer frei - Wer übernimmt jetzt?

Bei Bekanntgabe der Trennung im kommenden Sommer lag Tennis Borussia auf Rang neun der NOFV Oberliga Nord. Für den Anspruch des im Sommer 2023 aus der Regionalliga abgestiegenen Vereins zu wenig. „Für den Saisonabschluss setzen wir weiterhin auf seine positive Einstellung und seinen professionellen Anspruch", erklärten die Berliner damals. Die Hoffnung war vergebens. Es folgte eine Heimniederlage gegen Hansa Rostock II. Am vergangenen Freitag musste bei der abstiegsbedrohten SG Dynamo Schwerin die vierte Niederlage in Folge hingenommen werden. Eine zu viel?

Vor nicht einmal zwei Wochen gab Tennis Borussia bekannt, den Weg ab Sommer ohne Benjamin Eta weitergehen zu wollen. Der 44-Jährige war vor Saisonbeginn zu den Lila-Weißen gekommen. Zuvor trainierte er unter anderem Weiche Flensburg in der Regionalliga Nord sowie den Bremer SV, den er in selbige führte. Der sportliche Erfolg bei TeBe blieb aus.

Am späten Sonntagabend vermeldete TeBe, dass sich der Vorstand „nach intensiven Gesprächen" dazu entschlossen hat, Benjamin Eta mit sofortiger Wirkung und damit schon vorzeitig freizustellen. Für das Spiel am Mittwoch gegen Optik Rathenow übernimmt Benjamin Borth, der sportliche Leiter, den Trainerposten interimistisch. Wer die dann noch vier zu bestreitenden Spiele bis Saisonende an der Seitenlinie begleiten wird, ist derzeit noch offen.

Wie geht es für Eta weiter?

Für den gebürtigen Hamburger war TeBe die erste Station in Berlin. Und das nicht ohne Grund. Ehefrau Marie-Louise arbeitet seit 2023 beim 1. FC Union Berlin, ist am Sonntag als Individualtrainerin mit den Frauen der Köpenicker in die 1. Bundesliga aufgestiegen. Zur neuen Saison übernimmt die 33-Jährige dann die Rolle der Cheftrainerin bei den U19-Junioren der Eisernen und bleibt in Berlin. Gemeinsam mit ihrem Mann? Wohin Benjamin Etas Weg führt, ist völlig offen. Auch, ob er im Sommer überhaupt gleich wieder einen neuen Job übernimmt. Wenn, dann aber wohl am liebsten in der Hauptstadt.