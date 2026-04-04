Duo vom SC Herford und Torwart-Talent: VfL Theesen stellt Quartett vor

Von links: Timo Niermann (Co-Trainer), Arian Berisha, Henrik Lüdke, Aron Hermann, Nico Bartling, Olaf Tödtmann (Sportlicher Leiter) und Saida Bekirovski (Teammanagerin). – Foto: VfL Theesen

Mit sieben geholten Punkten aus den letzten drei Spielen konnte sich Westfalenliga-Aufsteiger VfL Theesen Luft im Abstiegskampf verschaffen und sein Polster auf die Abstiegsränge auf satte sechs Punkte ausbauen. Im Sommer steht im Bielefelder Norden ein großer Kaderumbruch bevor, der nun mit einem drei neuen Spieler und einem Comebacker kurz vor der Finalisierung steht.

Nico Bartling spielte bereits in der Jugend für Theesen, in der Saison 2013/14 in der U19-Bundesliga, und kehrt nach zwölf Jahren wieder an die Gaudigstraße zurück. Nach je einer Saison beim TuS Dornberg und Arminia Bielefeld II ging es für den heute 30-Jährigen im Jahr 2016 erstmals zum SC Herford. 2018 wechselte er schließlich zum FC Gütersloh, wo er sich 2023 mit der Oberliga-Meisterschaft wieder in Richtung Herford, damals noch in der Bezirksliga, verabschiedete.

Vom Landesliga-4. SC Herford, der mitten im Aufstiegskampf steckt und ein möglicher Ligagegner der Theesener werden könnte, wechseln gleich zwei Spieler zum VfL: Nico Bartling (30) und Arian Berisha (25).

"Ich habe mich für den Wechsel zum VfL entschieden, weil hier ein gutes, bodenständiges Umfeld und klare Strukturen vorhanden sind", erklärt der über 100-fache Oberliga- und über 70-fache Westfalenliga-Spieler in der "Neuen Westfälischen". Er habe den VfL immer wieder verfolgt und das Gefühl bekommen, dass "ich hier sportlich wie menschlich gut reinpasse. Außerdem verbinde ich mit dem Verein meinen bislang schönsten Moment im Fußball. Das war der Aufstieg in die U19-Bundesliga. Umso mehr freue ich mich, jetzt wieder hier zu sein, denn für mich schließt sich damit ein Kreis".

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Arian Berisha wurde in der Jugend von Borussia Dortmund und des SV Rödinghausen ausgebildet und spielte in der Vergangenheit für die SVR-Reserve, Preußen Espelkamp, den TuS Tengern und den FC Nieheim. Genau wie Bartling, stieg der Deutsch-Kosovare 2024 mit Herford wieder in die Landesliga auf, schoss zwischen 2023 und 2025 29 Tore in 49 Spielen und legte 13 weitere Treffer auf. Erst in diesem Winter war Berisha nach einem halbjährigen Intermezzo aus Nieheim nach Herford zurückgekehrt.

"In Theesen passen sportliche Ambitionen und Nachwuchsförderung perfekt zusammen", sagt der Mittelstürmer, der künftig auch im Trainerteam der U15-Westfalenliga-Mannschaft arbeiten soll.

Aron Hermann (SV Rödinghausen U19)

Ein Neuzugang mit Perspektive ist der 19-jährige Aron Hermann. Das 1,97 Meter große Torwarttalent kehrt nach zwei Jahren in der U19 des SV Rödinghausen zum VfL Theesen zurück. Hermann sagt: "Ich habe mich für den VfL Theesen entschieden, weil ich hier eine gute Perspektive habe. Außerdem ist Theesen mein Heimatverein, bei dem ich in der Jugend ein paar sehr schöne Jahre verlebt habe."

Henrik Lüdke (Rückkehr nach Verletzung)

Als interner Neuzugang gilt künftig Henrik Lüdke (22). Das Eigengewächs hat seinen Kreuzbandriss nach eineinhalb Jahren überstanden und darf nach langer Leidenszeit wieder auf den Rasen zurückkehren. Sein letztes Pflichtspiel hat der defensive Mittelfeldspieler im September 2024 bestritten.

Zuvor hatte der VfL Theesen bereits die Verpflichtungen von Oberliga-Kapitän Dennis Simic (SC Verl II) und Landesliga-Torschützenkönig Julian Jobstmeier verkündet. Zudem werden ab Sommer die U19-Talente Ben Kunert und Matheo Burusic hochgezogen.

Die Transfers des VfL Theesen zur Saison 2026/27:

Zugänge: Dennis Simic (SC Verl II), Julian Jobstmeier (Post TSV Detmold), Ben Robin Kunert (VfL Theesen), Matheo-Benedict Burusic (VfL Theesen), Nico Bartling (SC Herford), Arian Berisha (SC Herford), Aron Hermann (SV Rödinghausen)

Abgänge: Mattis Beckmann (SC RW Maaslingen), Soufian Kaba (Unbekannt), Ibrahim Sori-Kaba (Unbekannt), Serge Armand Bakinde (Unbekannt), Niklas Richter (Unbekannt), Mayango Baysah (Unbekannt)