"Dumba" hofft auf die Eigendynamik eines Nachbarderbys

"Wir wollen zum Doppelspieltag am Wochenende natürlich weiter Punkte sammeln. In Reuth beziehungsweise Krummenaab wird uns bei Flutlicht und B-Platz ein Kampfspiel erwarten, darauf müssen und werden wir uns einstellen. Die fußballerische Note wird hier sicherlich eher zweitrangig sein und somit ist auch das Spiel komplett offen", sagt Manuel Trenz, aktuell Coach des SVA.

"Wir wollen nun versuchen, gut in die zweiten Halfte der Saison zu starten. Auerbach ist für uns der 14. Spieltag und somit die erste Gelegenheit dafür. Auf dem herbstlichen Geläuf kommt aktuell wenig Spielfluss zustande, deshalb sollte man nicht in Schönheit sterben. Wir treffen auf eine robuste Mannschaft, die kürzlich gezeigt hat, dass sie eben sehr effektiv sein kann. Ich denke beide Teams müssen aufgrund des Doppelspieltags personell ein bisschen jonglieren", sagt Martin Bächer, Spielertrainer des Gastgebers.

"Auf uns wartet keine leichte Aufgabe, aber wir fahren natürlich mit dem in den letzten beiden Spielen erarbeiteten Selbstvertrauen nach Reuth. Den Schwung müssen wir so mitnehmen. Die Mannschaft ist aktuell gut drauf und nimmt den Kampf an. Das wird auch am Sonntag wieder das Wichtigste sein", gibt sich der Spartenleiter der Gäste Andi Stolorz vorsichtig optimistisch.

"Am Sonntag gastiert die DJK Irchenrieth bei uns, die durch den vollzogenen Trainerwechsel in die Erfolgsspur zurückgekehrt ist. Wir müssen hochkonzentriert und leidenschaftlich am Platz agieren. Die Aufgabe ist nicht einfach, da der Doppelspieltag uns alles abverlangen wird. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass die Punkte in Reuth bleiben", sagt TSV-Spielertrainer Tom Wildenauer.

Im zweiten Heimspiel des Wochenends duelliert sich der TSV mit einem Gegner, der sich im Aufschwung befindet. Zwei Dreier in Folge haben ihm wieder Leben eingehaucht, der Kontakt zum rettenden Ufer ist schon erreicht. Dementsprechend stellt man sich bei der Heimelf auf einen hochmotivierten Gegner ein, gegen den schon das komplette Potenzial abgerufen werden muss, um die Oberhand zu behalten. Für Gästestürmer Michael Bachmeier ist es sicherlich ein spezielles Spiel, kehrt er doch zurück an seine frühere Wirkungsstätte als Spieler und Spielertrainer.

"Ein Heimsieg ist in unserer aktuellen Situation absolute Pflicht. Zudem gilt es, für die absolut unverdiente Hinspielniederlage Revanche zu nehmen. Es sind gerade mal drei Punkte noch bis zum Rele-Platz, deshalb wollen, ja müssen wir vor der Winterpause noch kräftig punkten, um die dann beruhigt zu geniessen. Positiv stimmt, dass Trainingbeteiligung- und leistung richtig gut waren in dieser Woche, es ist wohl so, dass die Spieler merken, wie gefährlich die aktuelle Lage ist. Ein Zeichen auch, dass alle gewillt sind, den stotternden Schiffsmotor wieder auf Vordermann zu bringen", so SVK-Coach Oliver Drechsler.

Durch drei Einbußen in Folge gegen Aufstiegsanwärter wurde der FC bis ins Niemandsland der Tabelle durchgereicht. Dass sich zuletzt einige Stammkräfte schwer verletzten und sicherlich in diesem Jahr nicht mehr dem Runden nachjagen, trübt die Stimmung bei der Schramm-Truppe zusätzlich. Doch Vorbach wäre nicht Vorbach, wenn man nicht gemeinsam versucht, das Beste aus der Situation zu machen, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken. Auch wenn sich mit dem ambitionierten Gast aus Erbendorf das vierte Spitzenteam nacheinander vor dem FC aufbaut, wird man alles nur Machbare auspacken, um nicht leer auszugehen. Auch die Gäste reisen mit Personalsorgen an, doch ist deren Kader so groß, dass man dies auffangen und nach Vorbach reisen kann, um dort als Sieger den Platz zu verlassen.

"Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gegen Favoriten auf den Aufstieg, kommt mit Erbendorf wahrscheinlich der - vom Papier beziehungsweise vom Kader her - größte Aufstiegsfavorit. Die Offensive ist mit das Beste, was die Liga zu bieten hat. Aufgrund der letzten Spiele und der Probleme, die wir haben - inzwischen sechs Langzeitausfälle - sind wir klarer Außenseiter. Klar ist natürlich auch, dass wir grundsätzlich jedes Spiel gewinnen wollen, gerade zu Hause und egal, wer am Platz steht. Auch gegen Erbendorf. Zumindest einen Punkt peilen wir mindestens an. Aufgrund des Kaders wird Erbendorf bis zum Ende um den Aufstieg spielen wollen, so dass der Druck, bei uns zu punkten, sicher nicht klein ist. Wir haben den Anschluss nach oben verloren, müssen aber natürlich schauen, bis zur Winterpause noch einige Punkte zu holen, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten", so FCV-Trainer Peter Schramm.

"Das nächste schwere Auswärtsspiel steht an. In Vorbach war es für uns schon immer sehr schwer und so wird es auch am Sonntag sein. Bei uns schmerzen die Ausfälle Müller, Hartmannsgruber und Blohmann, weil sie allesamt Defensivspieler sind. Für uns gilt, an die Leistung beim zuletzt hochverdienten Sieg anzuknüpfen, um in Vorbach bestehen zu können", sagt der Coach der Steinwaldelf, Roland Lang.