Duisburger SV 1900 stellt neuen Trainer und Sportliche Leitung vor Bezirksliga, Gruppe 5: Gecoacht wird das Team künftig von Alessdandro Vergaro.

In der vorigen Woche hatte sich der Bezirksligist Duisburger SV 1900 von Trainer Volker Hohmann getrennt, nachdem er mit seinem Team 1:13 gegen den VfB Speldorf verloren hatte und es auch ansonsten nach dem Abstieg aus der Landesliga bisher nicht wirklich gelaufen war ( wir berichteten hier ). Nun hat der Klub eine neue Lösung gefunden.

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

Allerdings wurde nicht mit dem Trainer, sondern mit einer neuen sportlichen Führung begonnen. Denn der Zweite Vorsitzende Guido Becker verpflichtete mit Michele Mastrolonardo einen Sportlichen Leiter, der bis zum September als Spieler für die GSG Duisburg noch in eben dieser Bezirksliga unterwegs war, seine aktive Laufbahn aber wegen eines Knorpelschadens im Knie beenden musste.

Noch kürzer war der Weg dann zum neuen Trainer für den neuen Sportvorstand Philipp Seefeldt. Den der hatte noch bis zum Sommer gemeinsam mit Alessandro Vergaro für den SV Duissern verantwortlich gezeichnet. Nur holte er ihn mit Mastrolonardo als Trainer zum Duisburger SV 1900. "Beide haben mir in Gesprächen vermittelt, dass sie für die Aufgabe brennen", wird Becker in der Online-Ausgabe der WAZ zitiert und meint damit natürlich Seefeld und Vergaro. Man darf aber sicher sein, dass das auch für Mastrolonardo gilt, der in dem Bericht ebenso zu Wort kommt. "Als der Anruf von Guido Becker kam, musste ich nicht lange überlegen. Der DSV 1900 ist ein Traditionsverein mit einem großen Namen", heißt es dort.

Bereits am Donnerstagabend stand Vergaro erstmals mit dem neuen Team auf dem Trainingsplatz. Viel Zeit hat er vor der ersten Aufgabe nicht, denn bereits am Sonntag steht für die Duisburger ein ganz wichtiges Spiel an. Zu Gast ist dann nämlich der Aufsteiger FC Sterkrade 72, der punktgleich mit dem DSV ist und aktuell nur deshalb einen Nichtabstiegsplatz belegt, weil der Neuling nach dem üblen 1:13 der Duisburger die bessere Tordifferenz hat.