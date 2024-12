Duftmarke gesetzt

Nach 2 wöchiger Pause empfing die A- Jugend den Tabellen zweiten 1. FC Zeitz.

Man wollte sich mit einem Sieg den Anschluss an Braunsbedra halten und an den Zeitzern vorbei gehen!

Und so begann man dann auch druckvoll von der ersten Minute an.

Man ließ den Gegner kaum Platz und agierte sehr schnell und konzentriert nach vorne.

So wurde es ein sehr einseitiges Spiel. Die Gäste verstanden es nicht den Ball über drei, vier Stationen zu spielen sondern wurden durch ein sehr gutes Zweikampfverhalten der Bunaspieler weit in die eigene Hälfte gedrängt.

Dadurch erspielte man sich dann auch gute Chancen, die dann, aus jeweils kurzer Distanz, in der 8. Minute von David Groß zum 1:0 und in der 20. Minute durch Christoph Zorn zum 2:0 genutzt wurden.

Durch gute Aufmerksamkeit in der Defensive kamen die Zeitzer zu keiner echten Torchance in den ersten 45 Minuten.

Mit der 2:0 Führung ging man dann genauso "heiß" zu werke und spielte den Gegner förmlich an die Wand.

So konnte dann wiederum David Groß auf 3:0 (53.), Tom Renner mit einem "Strich" auf 4:0 (55.), Paul Lührs nach Freistoß auf 5:0 (78.) und schließlich noch einmal David Groß nach toller Einzelaktion auf 6:0 (89.) erhöhen und den Endstand erzielen.

So konnte man dann ein deutliches Zeichen Richtung Braunsbedra setzen und den zweiten Platz zurückerobern!

Topleistung des TEAMS!



Zusatzinfo: Braunsbedra hat nur 2:2 gespielt und ist damit in greifbarer Nähe!