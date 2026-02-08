Düsseldorf: Neuer Kunstrasen für zwei Sportvereine im Stadtbezirk 7

Der TV Grafenberg und die Sportfreunde Gerresheim können sich jeweils über einen neuen Kunstrasen freuen. Die Bezirksvertretung 7 hat jetzt die Erneuerung der Beläge auf den Sportanlagen an der Sulzbachstraße (Grafenberg) und An der Leimkuhle (Gerresheim) mit Gesamtkosten in Höhe von 420.000 Euro beschlossen.
Die Kunststoffrasenbeläge beider Plätzen wurden zuletzt 2019 erneuert. In der Folge kam es immer wieder zu Nahtschäden, die im Rahmen der Gewährleistung von dem ausführenden niederländischen Unternehmen punktuell beseitigt wurden. Nach langer Verhandlung mit dem Unternehmen erfolgte 2023 eine intensive Überarbeitung aller Nahtverbindungen. Der Gewährleistungsanspruch endete im August 2024.
Beide Sportflächen sind Ein-Platz-Anlagen mit einer sehr intensiven Nutzung. Ersatzflächen stehen vor Ort nicht zur Verfügung. Es ist daher vorgesehen, auf beiden Anlagen den Kunstrasenbelag komplett auszutauschen. Der vorhandene Belag soll einem hochwertigen, stofflichen Recycling zugeführt werden. Die darunterliegende elastische Tragschicht wird überarbeitet, vorhandene Schäden werden beseitigt.
Anschließend erfolgt der Einbau eines sandverfüllten Kunstrasenbelags. Die Baukosten betragen laut aktueller Kostenschätzung für jede Sportanlage 210.000 Euro. Die Maßnahme ist in der Jahresplanung 2026 für die Sanierung von Kunstrasenplätzen enthalten, die der Sportausschuss Ende vergangenen Jahres beschlossen hat. Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen demnach im Kunstrasensanierungsprogramm zur Verfügung.
