Düsseldorf: Neuer Kunstrasen für zwei Sportvereine im Stadtbezirk 7

Plätze zuletzt 2019 erneuert

Die Kunststoffrasenbeläge beider Plätzen wurden zuletzt 2019 erneuert. In der Folge kam es immer wieder zu Nahtschäden, die im Rahmen der Gewährleistung von dem ausführenden niederländischen Unternehmen punktuell beseitigt wurden. Nach langer Verhandlung mit dem Unternehmen erfolgte 2023 eine intensive Überarbeitung aller Nahtverbindungen. Der Gewährleistungsanspruch endete im August 2024.

Der Platz des TV Grafenberg wurde darüber hinaus stark durch das Hochwasser 2021 in Mitleidenschaft gezogen. Inzwischen lösen sich erneut die Nahtverklebungen. Zurzeit gelingt es nach Angaben des Sportamtes noch, durch zeitnahe Reparaturmaßnahmen die Bespielbarkeit aufrechtzuerhalten – was aber keine dauerhafte Lösung darstellt.

Intensive Nutzung als Ein-Platz-Anlage

Beide Sportflächen sind Ein-Platz-Anlagen mit einer sehr intensiven Nutzung. Ersatzflächen stehen vor Ort nicht zur Verfügung. Es ist daher vorgesehen, auf beiden Anlagen den Kunstrasenbelag komplett auszutauschen. Der vorhandene Belag soll einem hochwertigen, stofflichen Recycling zugeführt werden. Die darunterliegende elastische Tragschicht wird überarbeitet, vorhandene Schäden werden beseitigt.