Düsseldorf II zieht nach 2:0-Auswärtssieg am 1.FC Düren vorbei Mit einer soliden Leistung in der Defensive fahren die Düsseldorfer wichtige drei Punkte gegen den Aufsteiger ein

Auch dank eines frühen Foulelfmeters konnte sich Fortuna Düsseldorf II gegen den 1.FC Düren mit 2:0 (1:0) durchsetzen. Damit setzten sich die Düsseldorfer etwas von den Abstiegsrängen in der Regionalliga West ab und zogen gleichzeitig an den Dürenern vorbei.

Doch statt einem darauffolgenden Offensivfeuerwerk mussten die Dürener den nächsten Rückschlag einstecken. Und diesmal sorgte auch einer der vielen Eckbälle für Gefahr: der Verteidiger Kingsley Helmut Marcinek stieg hoch zum Kopfball, und dieser flog auch wuchtig in Richtung des Kasten von Bade. Der Ball wurde zwar noch abgefälscht, doch landete letztlich doch noch zum 2:0 im Dürener Tor (54.).

Vor allem da sich offensiv auf beiden Seiten nicht viel ergab, war der Führungstreffer für die Düsseldorfer Gold wert. Düren musste zur zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen. Und die erste gute Chance nach Wiederanpfiff gab es dann auch für das Heimteam. Hamza Salman hatte im Strafraum ein wenig zu viel Platz. Sein Schuss in Richtung Winkel wurde jedoch stark von Keeper Dennis-Adam Gorka abgewehrt (54.).

Den fälligen Strafstoß verwandelte Jona Niemiec eiskalt zum Führungstreffer für die Fortuna (37.). Die Fans und Mannschaft auf Seiten des 1.FCD fanden in der Folge mit Schiedsrichter Marco Goldmann ihren Sündenbock. Einige kleine Entscheidungen wurden auf dem Platz und auf den Rängen lautstark bemängelt. Fußballerisch passierte jedoch nichts mehr bis zum Halbzeitpfiff.

Auch aus geordnetem Spielaufbau blieben beide Mannschaften weitestgehend blass. Das Spiel wurde durch lange Bälle geprägt, alles andere war zu ungenau. Etwas bezeichnend entstand der Führungstreffer dann auch eher aus einer Halbchance. Der Dürener Verteidiger Cenk Durgun zeigte sich im Zweikampf im Strafraum überfordert und lief seinem Gegenspieler etwas unbeholfen in die Hacken. Ein glasklarer Elfmeter.

Die unzähligen kleinen Nickligkeiten mündeten auch in Standards für beide Teams, doch diese blieben in der ersten Hälfte grundsätzlich ungenutzt. Die beste Chance der Dürener hatte anfangs Top-Torjäger Marc Brasnic, sein Schuss aus der Drehung war jedoch zu ungenau (18.).

Das Spiel begann direkt mit einer Topchance für das Düsseldorfer Auswärtsteam. Stürmer Kevin Sebastian Brechmann erhielt einen klasse Steckpass durch die Abwehrkette, doch scheiterte am stark parierenden Patrick Bade (2.). Das Spiel zeichnete sich jedoch schon früh nicht durch spielerische Klasse, sondern durch kämpferische Härte in und um den Mittelkreis aus.

Es blieb weiterhin kein hochklassiges Duell. Die Fortuna nutzte jedoch die Chancen, die sich ihr ergaben, schnörkellos. Die Dürener standen mit dem Gegentreffer mit dem Rücken zur Wand und mussten sich allmählich mehr im Offensiv-Spiel einfallen lassen. Doch das gelang nicht. Die nächste Großchance gab es nämlich erneut auf Seiten der Gäste. Niemiec jagte den Ball nach einer weiteren Ecke aufs Tor der Dürener, diesmal konnte Bade sich in den Schuss werfen (58.).

Das Stichwort "blutleer" könnte die weitere Leistung der Dürener am besten beschreiben. Zu keinem Zeitpunkt wirkte es, als könnte der 1.FCD die Fortuna vor besondere Probleme stellen. Und so trudelte das Spiel dann auch ohne besondere weitere Ereignisse aus.

Die Zweitvertretung der Fortuna Düsseldorf zieht mit dem 2:0-Sieg auch tabellarisch an den Dürenern vorbei. Nach einem furiosen Start in diese Saison der Regionalliga, muss Düren nun eher nach unten als nach oben schauen.

Unter der Woche können die Dürener vielleicht ein wenig Selbstvertrauen im Mittelrheinpokal sammeln. Auswärts geht es dort am Mittwoch gegen den SC Germania Erftstadt-Lechenich. In der Regionalliga geht es am kommenden Samstag gegen den SC Preußen Münster weiter, Anpfiff ist um 14 Uhr.

Fortuna Düsseldorf II kann den Aufwärtstrend am kommenden Sonntag fortsetzen, dann treten die Landeshauptstädter auswärts um 14 Uhr gegen den SC Fortuna Köln an.