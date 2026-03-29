Dürens Fehler werden eiskalt bestraft

Nach zwei Siegen in Folge sind die Sportfreunde Düren mit der nun zweiten Niederlage in Serie auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Nach dem 1:6 in Vichttal in der Vorwoche setzte es am Sonntag in der Fußball-Mittelrheinliga ein 1:4 gegen den Siegburger SV. Die Gäste nutzten die Fehler des Aufsteigers dabei gnadenlos aus.
„Da sind einfach ganz viele kleine Dinge, die eine Topmannschaft von einer Mannschaft trennen, die gegen den Abstieg spielt“, sagte Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan.
Von Beginn an sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Oststadion ein Spiel mit hohem Tempo. Siegburg, als Vierter angereist, setzte den Drittletzten aus Düren sofort unter Druck und verzeichnete schon nach zwei Minuten den ersten Abschluss.
Große Torchancen gab es zu Beginn nicht, da beide Abwehrreihen jegliche Torgefahr unterbanden. Die Sportfreunde tauchten erstmals nach 15 Minuten gefährlich in der Nähe des Gästegehäuses auf, eine Hereingabe von Hagen Blohm erreichte Marc Wollersheim jedoch nicht.
Die erste Nachlässigkeit brachte dann gleich die Gästeführung. Ju-yong Jo setzte sich auf er linken Seite gleich gegen mehrere Gegenspieler durch, in der Mitte traf Gästestürmer Alexander-Tackie Sai den Ball nicht. Kelana Mahessa stand dahinter und ließ sich nicht zweimal bitten (27.). Sai hatte danach zwei sehr gute Gelegenheiten, für die Gäste zu erhöhen, scheiterte jedoch.
Auf der Gegenseite bot sich Marc Wollersheim eine gute Schusschance, aus spitzem Winkel scheiterte er jedoch an Gästetorwart Jens Fikisi. In der 40. Minute scheiterte Wollersheim mit einem Freistoß an Fikisi und so ging es mit 0:1 in die Kabinen.
Die Sportfreunde kamen mit Euphorie aus der Kabine und versuchten, Siegburg früher unter Druck zu setzen. Die Euphorie sollte jedoch schnell verfliegen. Die Sportfreunde verloren den Ball, Siegburg schaltete blitzschnell um, den Ball in die Spitze erreichte Jay Mbayabu nicht mehr und Waiss Ezami spitzelte den Ball an Dürens Keeper Philipp Müller vorbei zum 0:2.
„Der frühe Gegentreffer nach der Halbzeit tat richtig weh. Das war ein Einwurf von uns. Den werfen wir irgendwo hin, nur nicht zu uns“, so Demircan.
Nur sechs Minute später die nächste kalte Dusche. Wieder verlor Düren den Ball, wieder ging es schnell nach vorne und Sai schob den Ball ins leere Tor.
Die Sportfreunde gaben sich keineswegs auf und hatten durch Marc Wollersheim kurz danach die nächste Großchance, er zielte jedoch zu hoch. Eiskalt präsentierten sich hingegen die Gäste. In der 85. Minute erhöhte Enes Yilmaz und machte endgültig den Deckel drauf. Zwei Minuten später gelang Emirhan Duvahan der Ehrentreffer.
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