Dürens Fehler werden eiskalt bestraft In der Fußball-Mittelrheinliga verlieren die Sportfreunde Düren gegen Siegburg mit 1:4. von Tobias Röber · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Düren (in Blau) mühten sich vergeblich. Spitzenteam Siegburg nutzte die Fehler der Gastgeber im Oststadion gnadenlos aus. – Foto: Manfred Heyne

Nach zwei Siegen in Folge sind die Sportfreunde Düren mit der nun zweiten Niederlage in Serie auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Nach dem 1:6 in Vichttal in der Vorwoche setzte es am Sonntag in der Fußball-Mittelrheinliga ein 1:4 gegen den Siegburger SV. Die Gäste nutzten die Fehler des Aufsteigers dabei gnadenlos aus.

„Da sind einfach ganz viele kleine Dinge, die eine Topmannschaft von einer Mannschaft trennen, die gegen den Abstieg spielt“, sagte Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan. Von Beginn an sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Oststadion ein Spiel mit hohem Tempo. Siegburg, als Vierter angereist, setzte den Drittletzten aus Düren sofort unter Druck und verzeichnete schon nach zwei Minuten den ersten Abschluss.

Große Torchancen gab es zu Beginn nicht, da beide Abwehrreihen jegliche Torgefahr unterbanden. Die Sportfreunde tauchten erstmals nach 15 Minuten gefährlich in der Nähe des Gästegehäuses auf, eine Hereingabe von Hagen Blohm erreichte Marc Wollersheim jedoch nicht. Die erste Nachlässigkeit brachte dann gleich die Gästeführung. Ju-yong Jo setzte sich auf er linken Seite gleich gegen mehrere Gegenspieler durch, in der Mitte traf Gästestürmer Alexander-Tackie Sai den Ball nicht. Kelana Mahessa stand dahinter und ließ sich nicht zweimal bitten (27.). Sai hatte danach zwei sehr gute Gelegenheiten, für die Gäste zu erhöhen, scheiterte jedoch.