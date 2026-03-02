Düren gewinnt durch Traum-Distanzschuss von Laux 1. FC Düren klettert auf Rang sechs. Pesch bleibt weiter Schlusslicht. von Niklas Lohrer · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Laux (rechts) erzielte das goldene Tor des Tages – Foto: Lucy Neuber

Der 1. FC Düren hat beim FC Pesch einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg eingefahren und damit einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. In einer umkämpften Partie entschied ein Traumtor von Raban Laux die Begegnung zugunsten der Gäste.

Geduld als Schlüssel Wie von Trainer Luca Lausberg erwartet, entwickelte sich ein kompliziertes Auswärtsspiel gegen einen tief stehenden Gegner. Düren benötigte rund 15 Minuten, um in die Partie zu finden, hatte das Geschehen im ersten Durchgang anschließend jedoch weitgehend unter Kontrolle. „In der Halbzeit haben wir gesagt, dass wir Geduld brauchen“, erklärte Lausberg. Mit mehr Tempo und einer klaren Leistungssteigerung kamen die Gäste aus der Kabine und wurden belohnt: In der 57. Minute zog Raban Laux aus gut 25 Metern ab und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss unhaltbar in den Winkel zum 0:1.

Marko rettet in der Schlussphase In der Folge verpasste es Düren, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Mehrfach boten sich Kontergelegenheiten, die jedoch unsauber ausgespielt wurden. „Wir haben danach mehrfach die Chance verpasst, das Spiel zu entscheiden“, haderte Lausberg. In den letzten zehn Minuten verlor der FCD dann die Kontrolle. Pesch kam zu drei Großchancen, doch Schlussmann Yannick Marko zeigte starke Paraden und sicherte seinem Team den knappen Vorsprung. „Yannick Marko hat seine Klasse gezeigt und uns den Sieg gerettet“, so Lausberg.