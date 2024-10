Duell um die Landkreis-Krone: Oberweikertshofen und Olching treffen sich zum Landesliga-Derby

Die beiden Spitzenteams des Landkreises stehen sich zum Derby gegenüber. Am Samstag, 16 Uhr, empfängt der SC Oberweikertshofen den SC Olching.

Olching/Oberweikertshofen – Mit großen Erwartungen blickt man in Oberweikertshofen dem Lokalduell entgegen. Erst im Juli trafen die beiden ranghöchsten Landkreis-Vereine innerhalb einer Woche gleich zweimal aufeinander. Beide Male konnte Weikertshofen den Platz nicht als Sieger verlassen. So entschieden die Olchinger das Sparkassencup-Finale im Elfmeterschießen für sich und beim anschließenden Liga-Auftakt trennte man sich im Olchinger Amperstadion 0:0-Unentschieden.

„Unsere Bilanz gegen die Amperstädter ist derart schlecht, man muss schon fast von einem Angstgegner sprechen“, meint Weikertshofens Abteilungsleiter Uli Bergmann. 16 Niederlagen in Pflichtspielen stehen gerade einmal acht Siege der Weikertshofener gegenüber. Allein von 2018 bis 2023 gab es sieben Niederlagen. „Hoffnung machen mir die beiden Unentschieden im März und das 0:0 beim Hinrundenauftakt“, so Bergmann.

Allerdings spricht einiges für die Weikertshofener. Olching steht auf einem direkten Abstiegsplatz und Weikertshofen auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Doch Derbys haben bekanntlich ihren eigenen Charakter. Hinzu kommt, dass der 22-Mann-Kader der Weikertshofener zum heutigen Spieltag auf elf Spieler geschrumpft ist. Kilian Lachmayr steht nach seiner roten Karte im Derby nicht zur Verfügung, da er zwei Spiele Sperre erhielt. Dagegen kehrt Co-Trainer Dominik Widemann nach zweiwöchiger Verletzungspause wieder zurück ins Team.

Olching hofft auf einen Rückkehrer

Auf die Rückkehr ihres mitspielenden Co-Trainers Paul Niehaus müssen die Olchinger derweil noch warten. Niehaus war am vergangenen Spieltag mit seinem Keeper Maximilian Hoffmann zusammengerauscht. Beide Spieler mussten mit teils großen Platzwunden ins Krankenhaus. Doch während es bei Niehaus noch nicht fürs Derby reicht, könnte Maximilian Hoffmann wieder das Tor der Amperstädter hüten. „Bei ihm sieht es ganz gut aus“, berichtet Olchings Trainer Felix Mayer.

Gut aussehen würde an sich auch die Derby-Bilanz der Amperstädter. Doch drauf will sich Mayer nicht ausruhen. „Das mag schön sein, ist aber Vergangenheit.“ Und die Erfolge aus den vergangenen Duellen seine keine Garantie für die Zukunft. Allein wegen der Tabellensituation sei Oberweikertshofen der Favorit, so Mayer, der vor allem vor der individuellen Klasse des Lokalrivalen warnt: „Sie haben sehr gute Einzelspieler.“ Denen müssen sich die Amperstädter im Kollektiv entgegenstellen. Und hier hat Mayer zumindest eine gewisse Auswahl. „Wir haben nur wenig Ausfälle und werden einen ordentlichen Kader zusammenbekommen.“ (Dieter Metzler, Thomas Benedikt)