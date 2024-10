Duell der Titelkandidaten in der 1. Kreisklasse Rotenburg-Nord

Das Topspiel der 1. Kreisklasse Nord steigt am Sonntag in Tarmstedt. Dort trifft der bislang ungeschlagene drittplatzierte TuS Tarmstedt auf den Tabellenzweiten Viktoria Oldendorf, der zwei Punkte, aber auch zwei Spiele mehr auf dem Konto hat.

Der Trainer des TuS Tarmstedt, Kevin Müller, stellt sich auf ein anspruchsvolles Spiel gegen den Rivalen Viktoria Oldendorf ein. "Viktoria gehört seit Jahren zu den oberen Teams der Liga", erklärt Müller und verweist auf die anhaltend starke Form des Gegners in dieser Saison. Oldendorf musste bisher nur gegen die direkten Konkurrenten Byhusen und Basdahl/Volkmarst Niederlagen einstecken und erzielte ebenso wie Tarmstedt ein Unentschieden gegen Ostereistedt/Rhade.

In der aktuellen Tabelle der 1. Kreisklasse Nord trennen beide Teams lediglich zwei Punkte, wobei Tarmstedt zwei Spiele weniger absolviert hat als Oldendorf. Ein Sieg würde den TuS somit an Viktoria vorbeiziehen lassen und den Anschluss an Tabellenführer Byhusen wahren. Müller hat klare Ziele: „Nach dem Unentschieden gegen Ostereistedt/Rhade wollen wir den nächsten Dreier einfahren.“ Die Voraussetzungen seien besser als in der vergangenen Woche, da er wieder auf mehr Personal zurückgreifen kann.