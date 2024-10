Duell der Tabellennachbarn: Egestorf-Langreder II empfängt Goltern

Am Sonntag trifft der 1. FC Germania Egestorf-Langreder II auf den TSV Goltern. Beide Mannschaften haben sich nach einem schwachen Saisonstart stabilisiert und wollen im direkten Duell wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln.

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder II und der TSV Goltern belegen aktuell Platz 13 und 12 der Bezirksliga 3 Hannover. Beide Teams starteten holprig in die Saison, haben jedoch zuletzt gezeigt, dass sie sich gefangen haben. Mit 10 Punkten steht Egestorf-Langreder II knapp hinter Goltern (11 Punkte) in der Tabelle – ein enger Schlagabtausch ist also vorprogrammiert.