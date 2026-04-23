Duell der Heimstarken, Verfolger-Treffen in Wolfen und Zorbau

Setzt der SSC Weißenfels seine Heimstärke in zehnten Auftritt zu Hause einmal mehr unter Beweis? Wer gewinnt die Verfolger-Duell in Wolfen und Zorbau? Wie haben sich der SC Bernburg und der SV Fortuna Magdeburg von ihren jüngsten Debakeln erholt? Diese Fragen stellen sich am 24. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.
Zum Verfolger-Duell empfängt der fünftplatzierte 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitagabend den Rangfünften SV Dessau 05. Mit einem Heimerfolg - die letzten drei Aufeinandertreffen gingen allesamt an BiWo - könnte die Elf von Peer Rosemeier die Nullfünfer in der Tabelle überholen.
Nach der deftigen 1:6-Niederlage beim BSV Halle-Ammendorf ist der SC Bernburg am Freitagabend wieder auf dem heimischen Kunstrasen gefordert. Das Team von Maximilian Dentz empfängt den VfB Merseburg, der in dieser Woche die sofortige Trennung von Trainer Miran Özkan bekanntgegeben hat.
Nach zuvor vier Partien ohne Sieg ist der VfB Sangerhausen zuletzt - ausgerechnet bei einem der heimstärksten Teams - mit einem 3:2 beim FSV Barleben in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Freitagabend wollen die Rosenstädter nachlegen. Dann empfangen sie den Haldensleber SC, der nur eines der letzten sieben Spiele verloren hat.
In der Heimtabelle mischen beide ganz oben mit: Der SSC Weißenfels begrüßt am Sonnabend den FSV Barleben. In der Hinrunde konnten die Barleber dem Saalesportclub eine von insgesamt nur vier Niederlagen (1:2) zufügen. Dafür wird sich der heimstarke Tabellenführer revanchieren wollen: In neun Partien zu Hause gingen die Weißenfelser achtmal als Sieger vom Platz.
Im Kampf um den Ligaverbleib wartet am Sonnabend das nächste Sechs-Punkte-Duell. Der SV Westerhausen empfängt den SV Blau-Weiß Dölau. Für beide Teams geht es darum, den Vorsprung auf den zuletzt erstarkten SSV Havelwinkel Warnau auf dem ersten Abstiegsplatz zu bewahren.
Vor einigen Wochen hätten die Rollen noch getauscht sein können: Tabellensechster gegen Tabellenzweiter heißt es am Sonnabend im Duell zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem BSV Halle-Ammendorf. Mitte März standen die Zorbauer noch auf dem zweiten Rang, doch durch fünf Spiele ohne Sieg rutschten sie in der Tabelle ab. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage in Warnau. Dagegen kommen die Ammendorfer nach dem 6:1-Erfolg über Bernburg mit Rückenwind. Doch: Von den letzten fünf Auswärtsspielen konnte der BSV auch nur eines gewinnen. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt das Duell am Sonnabend im exklusiven Livestream.
In der Hinrunde sorgten der SV Eintracht Emseloh und die SG Rot-Weiß Thalheim. Mit 5:3 entschieden die Emseloher das erste Aufeinandertreffen für sich. Am Sonnabend kommt es zum Wiedersehen in Mansfeld-Südharz. Fallen dann erneut so viele Tore?
Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat der SSV Havelwinkel Warnau noch einmal frische Luft im Abstiegskampf gewittert. Legt die Elf von Steffen Lenz nach? Die Reise führt in die Landeshauptstadt zum SV Fortuna Magdeburg, der in der Vorwoche beim 0:6 in Emseloh ein Debakel erlebte.