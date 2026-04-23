 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Duell der Heimstarken, Verfolger-Treffen in Wolfen und Zorbau

Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt

von Kevin Gehring · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Olaf Sankat

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD

Setzt der SSC Weißenfels seine Heimstärke in zehnten Auftritt zu Hause einmal mehr unter Beweis? Wer gewinnt die Verfolger-Duell in Wolfen und Zorbau? Wie haben sich der SC Bernburg und der SV Fortuna Magdeburg von ihren jüngsten Debakeln erholt? Diese Fragen stellen sich am 24. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Morgen, 18:30 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
18:30

Zum Verfolger-Duell empfängt der fünftplatzierte 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitagabend den Rangfünften SV Dessau 05. Mit einem Heimerfolg - die letzten drei Aufeinandertreffen gingen allesamt an BiWo - könnte die Elf von Peer Rosemeier die Nullfünfer in der Tabelle überholen.

Morgen, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
19:00live

Nach der deftigen 1:6-Niederlage beim BSV Halle-Ammendorf ist der SC Bernburg am Freitagabend wieder auf dem heimischen Kunstrasen gefordert. Das Team von Maximilian Dentz empfängt den VfB Merseburg, der in dieser Woche die sofortige Trennung von Trainer Miran Özkan bekanntgegeben hat.

Morgen, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
19:00live

Nach zuvor vier Partien ohne Sieg ist der VfB Sangerhausen zuletzt - ausgerechnet bei einem der heimstärksten Teams - mit einem 3:2 beim FSV Barleben in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Freitagabend wollen die Rosenstädter nachlegen. Dann empfangen sie den Haldensleber SC, der nur eines der letzten sieben Spiele verloren hat.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
14:00live

In der Heimtabelle mischen beide ganz oben mit: Der SSC Weißenfels begrüßt am Sonnabend den FSV Barleben. In der Hinrunde konnten die Barleber dem Saalesportclub eine von insgesamt nur vier Niederlagen (1:2) zufügen. Dafür wird sich der heimstarke Tabellenführer revanchieren wollen: In neun Partien zu Hause gingen die Weißenfelser achtmal als Sieger vom Platz.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
14:00live

Im Kampf um den Ligaverbleib wartet am Sonnabend das nächste Sechs-Punkte-Duell. Der SV Westerhausen empfängt den SV Blau-Weiß Dölau. Für beide Teams geht es darum, den Vorsprung auf den zuletzt erstarkten SSV Havelwinkel Warnau auf dem ersten Abstiegsplatz zu bewahren.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
14:00live

Vor einigen Wochen hätten die Rollen noch getauscht sein können: Tabellensechster gegen Tabellenzweiter heißt es am Sonnabend im Duell zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem BSV Halle-Ammendorf. Mitte März standen die Zorbauer noch auf dem zweiten Rang, doch durch fünf Spiele ohne Sieg rutschten sie in der Tabelle ab. Zuletzt setzte es eine 0:3-Niederlage in Warnau. Dagegen kommen die Ammendorfer nach dem 6:1-Erfolg über Bernburg mit Rückenwind. Doch: Von den letzten fünf Auswärtsspielen konnte der BSV auch nur eines gewinnen. Die Mitteldeutsche Zeitung überträgt das Duell am Sonnabend im exklusiven Livestream.

>> Zum exklusiven Livestream auf mz.de: (hier klicken)

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
14:00

In der Hinrunde sorgten der SV Eintracht Emseloh und die SG Rot-Weiß Thalheim. Mit 5:3 entschieden die Emseloher das erste Aufeinandertreffen für sich. Am Sonnabend kommt es zum Wiedersehen in Mansfeld-Südharz. Fallen dann erneut so viele Tore?

Sa., 25.04.2026, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
15:00live

Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen hat der SSV Havelwinkel Warnau noch einmal frische Luft im Abstiegskampf gewittert. Legt die Elf von Steffen Lenz nach? Die Reise führt in die Landeshauptstadt zum SV Fortuna Magdeburg, der in der Vorwoche beim 0:6 in Emseloh ein Debakel erlebte.