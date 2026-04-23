Duell der Heimstarken, Verfolger-Treffen in Wolfen und Zorbau Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt von Kevin Gehring · Heute, 17:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Olaf Sankat

Setzt der SSC Weißenfels seine Heimstärke in zehnten Auftritt zu Hause einmal mehr unter Beweis? Wer gewinnt die Verfolger-Duell in Wolfen und Zorbau? Wie haben sich der SC Bernburg und der SV Fortuna Magdeburg von ihren jüngsten Debakeln erholt? Diese Fragen stellen sich am 24. Spieltag in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt.

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Zum Verfolger-Duell empfängt der fünftplatzierte 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Freitagabend den Rangfünften SV Dessau 05. Mit einem Heimerfolg - die letzten drei Aufeinandertreffen gingen allesamt an BiWo - könnte die Elf von Peer Rosemeier die Nullfünfer in der Tabelle überholen.

Morgen, 19:00 Uhr SC Bernburg SC Bernburg VfB Merseburg VfB Merseburg 19:00 live PUSH

Nach der deftigen 1:6-Niederlage beim BSV Halle-Ammendorf ist der SC Bernburg am Freitagabend wieder auf dem heimischen Kunstrasen gefordert. Das Team von Maximilian Dentz empfängt den VfB Merseburg, der in dieser Woche die sofortige Trennung von Trainer Miran Özkan bekanntgegeben hat.

Morgen, 19:00 Uhr VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen Haldensleber SC Haldensleben 19:00 live PUSH

Nach zuvor vier Partien ohne Sieg ist der VfB Sangerhausen zuletzt - ausgerechnet bei einem der heimstärksten Teams - mit einem 3:2 beim FSV Barleben in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Am Freitagabend wollen die Rosenstädter nachlegen. Dann empfangen sie den Haldensleber SC, der nur eines der letzten sieben Spiele verloren hat.

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr SSC Weißenfels SSC Weißenfels FSV Barleben Barleben 14:00 live PUSH

In der Heimtabelle mischen beide ganz oben mit: Der SSC Weißenfels begrüßt am Sonnabend den FSV Barleben. In der Hinrunde konnten die Barleber dem Saalesportclub eine von insgesamt nur vier Niederlagen (1:2) zufügen. Dafür wird sich der heimstarke Tabellenführer revanchieren wollen: In neun Partien zu Hause gingen die Weißenfelser achtmal als Sieger vom Platz.