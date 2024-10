Düdingen siegt im Freiburger Derby gegen Vuisternens/Mézieres

Der SC Düdingen empfing an diesem Wochenende den FC Vuisternens/Mézières zum allerersten Derby seit dem Vereinswechsel. Das Spiel wurde schnell von den Gastgeberinnen übernommen, die den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren ließen. In der 12. Minute, bei ihrer ersten Offensivaktion, erspielten sich die Rivalinnen einen Freistoß, den sie in zwei Schritten verwerten konnten, obwohl die Mauer den ersten Schuss abwehrte. Frustriert über den gegnerischen Führungstreffer gegen den Spielverlauf stürmten die Roten nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen, was jedoch zu vielen Ungenauigkeiten und technischen Fehlern führte. Obwohl der SC Düdingen die erste Halbzeit dank Ballbesitz und mehreren Schüssen dominierte, brachte keiner davon die gegnerische Torhüterin vor der Pause wirklich in Bedrängnis.

Nach der Pause kamen die Gastgeberinnen mit einem ganz anderen Gesicht auf den Platz zurück und zeigten den Siegeswillen, der ihnen bis dahin gefehlt hatte. Sie setzten ihre Gegnerinnen schnell unter Druck, indem sie großen Druck auf die Verteidigung ausübten und sich eine Chance nach der anderen erarbeiteten. Eine Minute, nachdem Patricia Moser noch die Latte getroffen hatte, war es Cassy Jacquat, die mit einem Querschuss den Ausgleich erzielte. Dieser Ausgleich beflügelte die Roten, die danach nicht mehr nachließen und den Ball in der gegnerischen Hälfte flüssig zirkulieren ließen. Sie zeigten sich entschlossen und erspielten sich große Chancen, darunter zwei Schüsse, die auf der Linie geblockt wurden. Schließlich war es Mona Hunziker, die die Lücke fand und das 2:1 erzielte (75. Minute). Der SC Düdingen verwaltete danach die Schlussphase perfekt und gewann das Freiburger Derby zu Hause.

Einmal mehr bewies die Mannschaft Charakter und mentale Stärke und holte sich trotz eines 56-minütigen Rückstands drei wichtige Punkte. Diese Einstellung gilt es auch für das nächste Spiel gegen den FC Ostermundigen am kommenden Samstag auswärts beizubehalten.