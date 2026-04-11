Druck in der Landesliga - vor allem für die Kellerkinder

Süchteln im Fokus. – Foto: Claudia Pillekamp

Der 27. Spieltag der Landesliga Niederrhein spitzt die Lage oben wie unten weiter zu: Während 1. Spvg Solingen Wald 03 den Vorsprung ausbauen will, kämpfen SC Kapellen-Erft und DV Solingen um den Anschluss. Im Keller stehen FC Remscheid, VfB 03 Hilden II und TuRU Düsseldorf massiv unter Druck.

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Die Vereinsverwaltung findest du hier. >>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp Kampf um die Spitze und Verfolgerduelle Die 1. Spvg. Solingen Wald 03 geht mit komfortablen elf Punkten Vorsprung in das Heimspiel gegen die SG Unterrath, die sich im gesicherten Mittelfeld befindet, aber immer wieder unangenehm auftreten kann. Für den Spitzenreiter geht es darum, die dominante Position weiter zu untermauern. Spannender wird es dahinter: SC Kapellen-Erft empfängt SC Union Nettetal zum direkten Duell zweier Topteams. Kapellen will Rang zwei festigen, während Nettetal mit einem Auswärtssieg noch einmal näher an die Spitzengruppe heranrücken könnte. Auch DV Solingen hat eine klare Pflichtaufgabe vor der Brust. Gegen den abstiegsbedrohten FC Remscheid zählt im Kampf um Rang zwei nur ein Sieg. Alles andere würde den Druck auf die Solinger weiter erhöhen. Ein echtes Verfolgerduell steigt zudem zwischen ASV Einigkeit Süchteln und FC Kosova Düsseldorf. Beide Teams liegen dicht beieinander, sodass die Partie richtungsweisend für die obere Tabellenhälfte ist.

Abstiegskampf: Jeder Punkt zählt Im Tabellenkeller spitzt sich die Situation weiter zu, zumal die Plätze 15 bis 18 direkt absteigen und Rang 14 in die Relegation muss. VfB 03 Hilden II steht bereits mit dem Rücken zur Wand und braucht im Heimspiel gegen Victoria Mennrath dringend Punkte, um überhaupt noch Hoffnung zu behalten. Für TuRU Düsseldorf wird das Auswärtsspiel beim TSV Solingen zu einer echten Bewährungsprobe. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze kann sich TuRU kaum noch Ausrutscher erlauben. Auch das Duell zwischen 1. FC Wülfrath und DJK Gnadental ist von hoher Bedeutung. Beide Teams bewegen sich im unteren Mittelfeld, wobei insbesondere Wülfrath den Abstand nach unten vergrößern will. Zwischen Mittelfeld und Abstiegszone bewegt sich zudem das Spiel SC Velbert gegen VSF Amern, in dem beide Mannschaften wichtige Zähler benötigen, um nicht noch tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden.

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Heute, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert VSF Amern VSF Amern 15:00 PUSH

Spieltext SC Velbert - VSF Amern

Spieltext SC Kapellen - Nettetal

Heute, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen FC Remscheid FC Remscheid 15:30 live PUSH

Spieltext DV Solingen - FC Remscheid

Heute, 15:30 Uhr TSV Solingen TSV Solingen TuRU Düsseldorf TuRU 80 15:30 live PUSH

Spieltext TSV Solingen - TuRU 80

Heute, 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 15:00 live PUSH

Spieltext ASV Süchteln - FC Kosova

Spieltext FC Wülfrath - Gnadental

Heute, 13:00 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II Victoria Mennrath Mennrath 13:00 PUSH

Spieltext VfB Hilden II - Mennrath

Spieltext Solingen 03 - SG Unterrath

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SG Unterrath - SC Velbert

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Sa., 18.04.26 17:00 Uhr SC Union Nettetal - DV Solingen

Sa., 18.04.26 18:30 Uhr DJK Gnadental - VfB 03 Hilden II

So., 19.04.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - TSV Solingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Remscheid - TuRU Düsseldorf

So., 19.04.26 15:00 Uhr VSF Amern - SC Kapellen-Erft

So., 19.04.26 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SSV Bergisch Born



29. Spieltag

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr DV Solingen - VSF Amern

So., 26.04.26 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - FC Kosova Düsseldorf

So., 26.04.26 15:00 Uhr SC Velbert - Victoria Mennrath

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 26.04.26 15:30 Uhr TSV Solingen - FC Remscheid

So., 26.04.26 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - ASV Einigkeit Süchteln

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - DJK Gnadental

So., 26.04.26 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - SG Unterrath