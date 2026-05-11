Drohender Fürth-Abstieg: Hoffnung für FCA II, Schwaben und Viktoria

Die Spielzeit 2026/27 biegt auf die Zielgerade ein. FuPa blickt bereits voraus auf die finale Saisonphase und gibt einen Überblick über die Relegation auf bayerischer Verbandsebene. Hier gibt's alle Infos - auch zur Bayern- und Landesliga-Relegation. Den Terminplan des Verbandes und die Abstiegssituation in der Regionalliga Bayern nochmal komplett über den Haufen werfen könnte einmal mehr die SpVgg Greuther Fürth. Nämlich dann, wenn sie noch - via Relegation oder direkt - aus der 2. Bundesliga absteigen sollte.

Causa SpVgg Greuther Fürth - 2. Bundesliga: Die Lage fürs Kleeblatt hat sich am Wochenende erneut verschärft. Nun muss ein Heimsieg im Direktduell mit Fortuna Düsseldorf her. Und zwar - um ganz sicher zu gehen - einer mit mindestens 3 (!) Toren Differenz. Ansonsten wird der Nichtabstieg - auch via Relegation - nicht mehr zu machen sein. Ein knapperer Sieg reicht nur, wenn Arminia Bielefeld parallel sein Heimspiel gegen Hertha BSC nicht gewinnt. Gewinnt Greuther Fürth sein Abschiedsendspiel nicht, steigt man erstmals seit 1997 (!) wieder aus der 2. Bundesliga ab. Steigt das Kleeblatt via Relegation aus der 2. Bundesliga ab, wäre die SpVgg Greuther Fürth II als dann Drittliga-Reserve nicht mehr für die Regionalliga Bayern spielberechtigt. In diesem Falle würde die Kleeblatt-U23 ans Regionalliga-Tabellenende rücken und stünde als Direktabsteiger fest. Alle anderen Teams im Tabellenkeller rutschen dann einen Platz nach oben. Auch der sportliche Regionalliga-Absteiger auf Platz 17, würde dann noch in die Abstiegsrelegation nachrutschen. Der eigentliche Rang-15. wäre plötzlich direkt gerettet. Wenn sich das Schicksal der SpVgg allerdings erst nach Abschluss der Relegation zur 2. Bundesliga entscheiden kann, wird die Auslosung tags zuvor mit zwei Variablen vorgenommen. Spielt Fürth die Abstiegsrelegation - die erst am Dienstag, den 26. Mai endet - kann die Relegation zur Regionalliga Bayern erst nach Abschluss der Zweitliga-Relegation starten, da es in letzterem Fall ja zu anderen Relegations-Teilnehmern käme.

Weil die SpVgg Unterhaching trotz Lizenzantrag ihren Verzicht auf die 3. Liga erklärt hat, steht der bayerische Vertreter an den Aufstiegsspielen fest: der FC Würzburger Kickers. Weil die Kickers im Bayerischen Totopokalfinale stehen, finden die Aufstiegsspiele zur 3. Liga mit leichter Verzögerung statt. In der kommenden Spielzeit muss die Regionalliga Bayern erneut in die Aufstiegsrelegation, dann gegen den "Meister" der Regionalliga Nord.

Relegation zur 3. Liga: (exakte Anstoßzeiten noch offen)Hinspiel: Meister der RL Nordost - FC Würzburger Kickers (*Mittwoch, 27. Mai)Rückspiel: FC Würzburger Kickers - Meister der RL Nordost (Sonntag, 31. Mai)

Nur der Sieger der Relegationsspiele (nach Hin- und Rückspiel) qualifiziert sich für die 3. Liga-Spielzeit 2026/27.



*Hinweis: Sollte Lok Leipzig der Meister der Regionalliga Nordost werden, wackelt der Termin fürs Hinspiel bzw. müsste womöglich noch einmal verlegt werden, da am Abend des 27. Mai in Leipzig das Finale der UEFA Conference League stattfindet, und beide Großveranstaltungen wohl nicht parallel ausgetragen werden (können).











Relegation zur Regionalliga Bayern

Wer qualifiziert sich für die Regionalliga Bayern-Saison 2026/27?

Die bayerischen Direktabsteiger aus der 3. Liga (1)

Der bayerische Verlierer der Drittliga-Relegation (0-1)

Die Regionalligateams auf den Plätzen 2 bis 14 (13)

Die Direktaufsteiger aus der Bayernliga Nord/Süd (2)

Die Sieger der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Teilnehmerzahl 2026/27: 18-19 Vereine. Dennoch hat sich der BFV entschieden, nur eine Relegationsrunde auszutragen.



Relegations-Szenario: Weil aus der 3. Liga der 1. FC Schweinfurt als einziger Direktabsteiger feststeht, und der FC Würzburger Kickers in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga scheitern könnte, ist eine 19er-Regionalliga Bayern 2026/27 möglich. Weil es dem BFV allerdings wichtiger ist, die Bayernligen wieder auf 2 x 18 Teilnehmer aufzustocken, und auch in den fünf Landesligen die Soll-Zahl 90 zu erreichen, wird die "Kröte" 19 Regionalliga-Teams, sollte es denn dazu kommen, geschluckt. Die vier Regionalliga-Releganten spielen also fix um zwei freie Plätze.





Causa Relegant der Bayernliga Süd: Die Münchner Junglöwen (aktuell Tabellenführer) sind nicht aufstiegsberechtigt für die Regionalliga Bayern, weil die Löwen-Profis in der 3. Liga spielen und das auch für die Folgesaison bereits rechnerisch feststeht. Entsprechend ist die Endplatzierung des TSV 1860 München II für die Regionalliga-Aufstiegsfrage unerheblich. Schließen die Junglöwen als Meister der Bayernliga Süd ab, rückt dennoch Vize-Meister TSV Landsberg als Direktaufsteiger nach. Die Aufstiegsrelegation bestreitet der SV Kirchanschöring, der vom FC Pipinsried (direkter Vergleich) nicht mehr eingeholt werden kann.





Wie läuft die Relegation zur Regionalliga Bayern (4. Spielklassenebene) ab?

(4 Mannschaften spielen um 2 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)



Die Auslosung der Relegationspartien erfolgt am späten Samstagnachmittag, den 16. Mai, beim BFV in München. Direkt im Anschluss wird die Öffentlichkeit informiert, und ihr lest es hier sofort bei FuPa.





Releganten Regionalliga (2): 15. der Regionalliga Bayern, 16. der Regionalliga Bayern

Releganten Bayernliga (2): ASV Cham, SV Kirchanschöring



Achtung: Sollte die SpVgg Greuther Fürth aus der 2. Bundesliga absteigen, rückt die Kleeblatt-U23 ans Tabellenende und der bisher Tabellen-17. rutscht von der Direktabstiegs- in die Relegationszone.



Achtung: Spielt die SpVgg Greuther Fürth die Abstiegs-Relegation in der 2. Bundesliga, ändern sich die Termine in der Regionalliga Bayern.





Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Hinspiele: (*Dienstag, 19. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: ASV Cham - 15./16. der Regionalliga Bayern

Spiel 2: SV Kirchanschöring - 15./16. der Regionalliga Bayern

Regionalliga-Relegation - 1. Runde - Rückspiele: (*Freitag, 22. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: 15./16. der Regionalliga Bayern - ASV Cham

Spiel 2: 15./16. der Regionalliga Bayern - SV Kirchanschöring





Die Sieger von Spiel 1 und Spiel 2 (nach Hin- und Rückspiel) sind für die Regionalliga-Saison 26/27 qualifiziert. Eine zweite Runde wird nicht ausgetragen.





*Und das sind die Ersatz-Termine - für den Fall, dass die SpVgg Greuther Fürth die Abstiegsrelegation in der 2. Bundesliga bestreiten muss:

(Hinspiele: Freitag, 29. Mai - 18:30 Uhr / Rückspiele: Dienstag, 02. Juni - 18:30 Uhr)













Relegation zu den Bayernligen Nord/Süd

Wer qualifiziert sich für die Bayernliga-Saison 2026/27?

Die Direkt-Absteiger aus der Regionalliga Bayern (2)

Die Bayernligateams bis Platz 13 - mit Ausnahme der Regionalliga-Direktaufsteiger bzw. Aufstiegsreleganten (22)

Die Direktaufsteiger aus den Landesligen (5)

Die Verlierer der Relegation zur Regionalliga Bayern (2)

Die Sieger der Relegation zu den Bayernligen (5)

Teilnehmerzahl 2026/27: 36 Vereine, also zwei 18er-Ligen





Relegations-Szenario: Neu: in dieser Saison spielen die nur fünf Bayernliga-Releganten (anstatt bisher sieben) mit den fünf Landesliga-Vizemeistern in nur einer Relegationsrunde fünf freie Bayernliga-Plätze aus. Hierfür werden die zehn Releganten in zwei regionale Gruppen aufgeteilt (aller Voraussicht nach vier Teams in die Gruppe Nord, sechs Teams in die Gruppe Süd).



Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab?

(10 Mannschaften spielen in zwei regionalen Gruppen 5 freie Plätze aus)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)



Die Auslosung der Relegationspartien erfolgt am späten Samstagnachmittag, den 16. Mai, beim BFV in München. Direkt im Anschluss wird die Öffentlichkeit informiert, und ihr lest es sofort hier bei FuPa.





Releganten Bayernliga (5): FC Coburg, FC Sturm Hauzenberg, TSV Kottern, Rest noch offen

Releganten Landesliga (5): noch offen





Bayernliga-Relegation Gruppe Nord - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Landesliga-Vize-Meister - FC Coburg

Spiel 2: Landesliga-Vize-Meister - Bayernliga-Relegant

Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 3: Landesliga-Vize-Meister - Bayernliga-Relegant

Spiel 4: Landesliga-Vize-Meister - FC Sturm Hauzenberg

Spiel 5: Landesliga-Vize-Meister - TSV Kottern



Modus: Grundsätzlich wird innerhalb einer regionalen Gruppe einem Landesliga-Vize-Meister ein Bayernligist zugelost. Heimrecht im Rückspiel für die Bayernligisten.







Regionale Gruppe Nord - 1. Runde - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Coburg - Landesliga-Vize-Meister

Spiel 2: Bayernliga-Relegant - Landesliga-Vize-Meister

Regionale Gruppe Süd - 1. Runde - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai - 16 Uhr)

Spiel 3: Bayernliga-Relegant - Landesliga-Vize-Meister

Spiel 4: FC Sturm Hauzenberg - Landesliga-Vize-Meister

Spiel 5: TSV Kottern - Landesliga-Vize-Meister



Die fünf Sieger (nach Hin- und Rückspiel) lösen das Ticket für die Bayernliga-Saison 2026/27. Die fünf unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 26/27 in der Landesliga.







Relegation zu den Landesligen NO/NW/M/SW/SO

Wer qualifiziert sich für die Landesliga-Saison 2026/27?

Die Direkt-Absteiger aus den Bayernligen (3)

Die Landesligateams auf den Plätzen 3 bis Platz 14 der fünf Landesligen (60)

Der punktbeste Landesliga-15. entgeht der Abstiegsrelegation (1)

Die Direktaufsteiger aus den Bezirksligen (15)

Die Verlierer der Relegation zu den Bayernligen (5)

Die Sieger der Relegation zu den Landesligen (6)

Teilnehmerzahl 2026/27: 90 Vereine



Relegations-Szenario: Um die Soll-Zahl von 90 Vereinen auch in der kommenden Spielzeit wieder zu erreichen, wurde die Anzahl der Abstiegsreleganten auch in der Landesliga reduziert (diesmal 9, bisher 13). In der Relegation zu den Landesligen spielen also 9 Vereine aus der Landesliga und die 15 Bezirksliga-Vize-Meister in diesmal nur sechs regionalen Vierergruppen um insgesamt sechs Tickets für die Landesliga-Spielzeit 26/27. Es wird in zwei Runden mit Hin- und Rückspielen gespielt. Jeder Relegant muss zwei Runden überstehen.



Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?

(24 Mannschaften spielen in sechs regionalen Gruppen um insgesamt 6 Plätze)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)



Die Auslosung der Relegationspartien erfolgt am späten Samstagnachmittag, den 16. Mai, beim BFV in München. Direkt im Anschluss wird die Öffentlichkeit informiert, und ihr lest es sofort hier bei FuPa.





Releganten Landesliga (9): FC Ehekirchen, DJK Dampfach, SV Dornach, FC Teisbach, SV Etzenricht, Rest noch offen

Releganten Bezirksliga (15): Auflistung erfolgt unmittelbar vor dem/nach dem Schlussspieltag





Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant

Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: Bezirksliga-Vize-Meister - Landesliga-Relegant

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister - Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant



Modus: Zunächst wird pro regionaler Gruppe zunächst einem Bezirksligisten ein Landesligist zugelost. Anschließend werden die restlichen Bezirksligisten bzw. Landesligisten zueinander gelost. Bei Spielklassengleichheit hat der Erstgezogene Heimrecht im Hinspiel.







Landesliga-Relegation - Gruppe Nordwest - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Landesliga-Relegation - Gruppe Nordost - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Landesliga-Relegation - Gruppe Mitte - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Landesliga-Relegation - Gruppe Süd - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Landesliga-Relegation - Gruppe Südwest - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister

Spiel 2: Bezirksliga-Vize-Meister / Landesliga-Relegant - Bezirksliga-Vize-Meister



Die 12 unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 26/27 in der Bezirksliga. Nur die Sieger spielen in Runde zwei um die sechs freien Landesliga-Plätze.









Landesliga-Relegation - Regionale Gruppe 1-6 - 2. Runde - Hin/Rück:

(Hin: Mittwoch, 27. Mai - 18:30 Uhr / Rück: Samstag, 30. Mai - 16 Uhr)

Spiel 3: Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2



Der niederklassige Relegant bzw. bei Klassengleichheit der gm. Modus erstgenannte Verein (Sieger Spiel 1) erhält im Zweitrunden-Hinspiel Heimrecht. Der Sieger der Spiele 3 (nach Hin- und Rückspielen gemäß Europapokal-Modus) schaffen die Qualifikation für die Landesliga-Spielzeit 2026/27, die unterlegenen Zweitrunden-Releganten spielen auf Bezirksebene.





Grundsätzlich in allen Relegationen des BFV gilt der Europapokal-Modus - Keine Auswärtstorregel mehr: Die UEFA hatte die Auswärtstorregel bereits in der Spielzeit 2021/22 abgeschafft, auf dem Verbandstag 2022 zog der BFV nach. Sprich: Entscheidend fürs Weiterkommen sind zunächst die in den beiden Direktduellen erzielten Punkte und Tore. Bei dann gleicher Tordifferenz haben die auswärts erzielten Treffer keinen Einfluss mehr. Endet das Hinspiel also 1:0 für Team A und das Rückspiel 2:1 für Team B, wird das Rückspiel um 2x15 Minuten verlängert. Sollte auch hier keine Entscheidung fallen, wird der Sieger durch Elfmeterschießen ermittelt.