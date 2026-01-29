Drittliga-Tipp: MSV und RWE arbeiten am Aufstieg, Rostock greift an

Ein womöglich richtungsweisendes Spiel wartet am Freitagabend auf den TSV Havelse und Erzgebirge Aue. Beide Teams stehen auf einem direkten Abstiegsplatz und sind schon beinah gezwungen, im direkten Duell mit einem Kontrahenten dreifach zu punkten. Die Tendenz spricht eher für die Hausherren, die so den Abstand zum rettenden Ufer wohl verringern können.

Zuletzt hat der 1. FC Saarbrücken Mitte September in der 3. Liga ein Spiel gewinnen können. Auch wenn die Saarländer weiter ihrem Potenzial hinterherlaufen, ist es an der Zeit, dass die Negativserie reißt - und warum soll das nicht gegen ein Top-Team passieren. Der VfL Osnabrück kehrt mit leeren Händen von der Dienstreise nach Saarbrücken zurück.

Tipp: Saarbrücken sendet einen deutliches Lebenszeichen und gewinnt 3:1.

Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim

Tabellarisch ist es ein Duell auf Augenhöhe, doch sportlich wird es eine klare Angelegenheit. Der SV Waldhof Mannheim hat in der Rückrunde noch kein Bein auf den Boden bekommen und das gelingt auch nicht in der Domstadt gegen Viktoria Köln. Tipp: Die Buwe gehen unter und verlieren in Köln 1:4. FC Hansa Rostock - FC Ingolstadt

Der FC Hansa Rostock hat sich in der Spitzengruppe festgebissen und spielt in der Rückrunde um den Aufstieg mit. Mit zwei Siegen ist die Kogge aus der Winterpause gekommen und die Serie geht weiter. Vor heimischer Kulisse drehen die Rostocker auf. Der FC Ingolstadt hat nichts zu lachen. Tipp: Hansa Rostock behält die Punkte gegen den FCI an der Ostsee - 3:0. FC Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II

Während für Energie Cottbus der Rückrunden-Start holprig verlief, war er für die U23 der TSG Hoffenheim katastrophal. Entsprechend mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch macht sich die Bundesliga-Reserve auf den weiten Weg in die Lausitz. Im dritten Spiel der Rückrunde gewinnt Hoffenheim und verpasst den Cottbusser Aufstiegsträumen einen kleinen Dämpfer. Tipp: Hoffenheim gewinnt in Cottbus mit 2:1. TSV 1860 München - Alemannia Aachen

Traditionsduell an der Grünwalder Straße. Der TSV 1860 München trifft auf Alemannia Aachen. Beide Teams hinken den Erwartungen in dieser Saison hinterher, beide sind eher durchwachsen in das Fußballjahr 2026 gestartet. Für die Zuschauer wird es schwere Kost und eine Punkteteilung, mit der niemand so richtig glücklich ist. Tipp: Der Löwen und die Kaiserstädter trennen sich 1:1. 1. FC Schweinfurt - SSV Jahn Regensburg

Beim 0:2 in Duisburg war der SSV Jahn Regensburg am vergangenen Wochenende noch gut bedient. Nun geht es nicht gegen den Spitzenreiter, sondern gegen das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt. Der Druck hat sich dadurch noch einmal erhöht. Der Jahn will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern, Schweinfurt die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben erhalten. Tipp: In einem umkämpften Spiel setzt sich der Jahn mit 1:0 durch. SSV Ulm - MSV Duisburg

Der MSV Duisburg gastiert nach dem perfekten Start in die Rückrunde beim SSV Ulm. Den Spatzen droht der zweite Abstieg in Folge, die Zebras träumen vom Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Dafür haben sie unter anderem mit Lex-Tyger Lobinger personell noch einmal nachgelegt. Drei Scorer-Punkte nach zwei Spielen sprechen für sich. Auch in Ulm trägt sich der Angreifer in die Torschützenliste ein. Tipp: Duisburg holt den nächsten Dreier - 3:0 in Ulm. SC Verl - VfB Stuttgart II

Ein unangenehmer Gegner wartet auf den SC Verl, der in der Tabelle wieder weiter nach vorn rücken will. Die U23 des VfB Stuttgart hat ähnlich wie ihr Pendant aus Hoffenheim den Rückrunden-Start verpatzt und geht hochmotiviert in das Aufeinandertreffen. Letztlich reicht es knapp für ein Erfolgserlebnis. Tipp: Stuttgart gewinnt mit 2:1 in Verl. Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden