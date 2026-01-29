 2026-01-27T15:58:05.997Z

Allgemeines

Drittliga-Tipp: MSV und RWE arbeiten am Aufstieg, Rostock greift an

Der MSV Duisburg verteidigt die Tabellenführung, Hansa Rostock springt auf Platz zwei und Rot-Weiss Essen klettert auf den Relegationsplatz. Das sind die Tipps zum 22. Spieltag in der 3. Liga.

von Marcel Eichholz · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Der MSV Duisburg ist in der Liga weiter nicht zu stoppen.
Der MSV Duisburg ist in der Liga weiter nicht zu stoppen. – Foto: Imago Images

Dicht beisammen ist die Spitzengruppe in der 3. Liga, jeder kann jeden schlagen. Auch am Wochenende gibt es wieder spannende Duelle. FuPa Niederrhein tippt den Spieltag und setzt auf Siege des MSV Duisburg, von Rot-Weiss Essen und dem FC Hansa Rostock. Nach schwachem Rückrunden-Start die die U-Mannschaften on fire und punkten ebenfalls je dreifach.

TSV Havelse - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
19:00live

Ein womöglich richtungsweisendes Spiel wartet am Freitagabend auf den TSV Havelse und Erzgebirge Aue. Beide Teams stehen auf einem direkten Abstiegsplatz und sind schon beinah gezwungen, im direkten Duell mit einem Kontrahenten dreifach zu punkten. Die Tendenz spricht eher für die Hausherren, die so den Abstand zum rettenden Ufer wohl verringern können.

Tipp: Der TSV Havelse schlägt Erzgebirge Aue mit 2:0.

1. FC Saarbrücken - VfL Osnabrück

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

Zuletzt hat der 1. FC Saarbrücken Mitte September in der 3. Liga ein Spiel gewinnen können. Auch wenn die Saarländer weiter ihrem Potenzial hinterherlaufen, ist es an der Zeit, dass die Negativserie reißt - und warum soll das nicht gegen ein Top-Team passieren. Der VfL Osnabrück kehrt mit leeren Händen von der Dienstreise nach Saarbrücken zurück.

Tipp: Saarbrücken sendet einen deutliches Lebenszeichen und gewinnt 3:1.

Viktoria Köln - SV Waldhof Mannheim

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
14:00

Tabellarisch ist es ein Duell auf Augenhöhe, doch sportlich wird es eine klare Angelegenheit. Der SV Waldhof Mannheim hat in der Rückrunde noch kein Bein auf den Boden bekommen und das gelingt auch nicht in der Domstadt gegen Viktoria Köln.

Tipp: Die Buwe gehen unter und verlieren in Köln 1:4.

FC Hansa Rostock - FC Ingolstadt

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
14:00

Der FC Hansa Rostock hat sich in der Spitzengruppe festgebissen und spielt in der Rückrunde um den Aufstieg mit. Mit zwei Siegen ist die Kogge aus der Winterpause gekommen und die Serie geht weiter. Vor heimischer Kulisse drehen die Rostocker auf. Der FC Ingolstadt hat nichts zu lachen.

Tipp: Hansa Rostock behält die Punkte gegen den FCI an der Ostsee - 3:0.

FC Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00live

Während für Energie Cottbus der Rückrunden-Start holprig verlief, war er für die U23 der TSG Hoffenheim katastrophal. Entsprechend mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch macht sich die Bundesliga-Reserve auf den weiten Weg in die Lausitz. Im dritten Spiel der Rückrunde gewinnt Hoffenheim und verpasst den Cottbusser Aufstiegsträumen einen kleinen Dämpfer.

Tipp: Hoffenheim gewinnt in Cottbus mit 2:1.

TSV 1860 München - Alemannia Aachen

Sa., 31.01.2026, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
14:00live

Traditionsduell an der Grünwalder Straße. Der TSV 1860 München trifft auf Alemannia Aachen. Beide Teams hinken den Erwartungen in dieser Saison hinterher, beide sind eher durchwachsen in das Fußballjahr 2026 gestartet. Für die Zuschauer wird es schwere Kost und eine Punkteteilung, mit der niemand so richtig glücklich ist.

Tipp: Der Löwen und die Kaiserstädter trennen sich 1:1.

1. FC Schweinfurt - SSV Jahn Regensburg

Sa., 31.01.2026, 16:30 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
16:30live

Beim 0:2 in Duisburg war der SSV Jahn Regensburg am vergangenen Wochenende noch gut bedient. Nun geht es nicht gegen den Spitzenreiter, sondern gegen das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt. Der Druck hat sich dadurch noch einmal erhöht. Der Jahn will den Abstand zur Abstiegszone vergrößern, Schweinfurt die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben erhalten.

Tipp: In einem umkämpften Spiel setzt sich der Jahn mit 1:0 durch.

SSV Ulm - MSV Duisburg

So., 01.02.2026, 13:30 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:30live

Der MSV Duisburg gastiert nach dem perfekten Start in die Rückrunde beim SSV Ulm. Den Spatzen droht der zweite Abstieg in Folge, die Zebras träumen vom Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Dafür haben sie unter anderem mit Lex-Tyger Lobinger personell noch einmal nachgelegt. Drei Scorer-Punkte nach zwei Spielen sprechen für sich. Auch in Ulm trägt sich der Angreifer in die Torschützenliste ein.

Tipp: Duisburg holt den nächsten Dreier - 3:0 in Ulm.

SC Verl - VfB Stuttgart II

So., 01.02.2026, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
16:30live

Ein unangenehmer Gegner wartet auf den SC Verl, der in der Tabelle wieder weiter nach vorn rücken will. Die U23 des VfB Stuttgart hat ähnlich wie ihr Pendant aus Hoffenheim den Rückrunden-Start verpatzt und geht hochmotiviert in das Aufeinandertreffen. Letztlich reicht es knapp für ein Erfolgserlebnis.

Tipp: Stuttgart gewinnt mit 2:1 in Verl.

Rot-Weiss Essen - SV Wehen Wiesbaden

So., 01.02.2026, 19:30 Uhr
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
19:30live

Das Topspiel steigt zum Schluss an der Hafenstraße. Rot-Weiss Essen empfängt den SV Wehen Wiesbaden, der zuletzt durch seinen Erfolg gegen Verl dem MSV die Tabellenspitze ermöglicht hat. Gegen den Duisburger Rivalen aus dem Revier gelingt das aber nicht. RWE behält die Oberhand und das Revier kann weiter vom Doppel-Aufstieg träumen.

Tipp: Essen macht mit Wiesbaden kurzen Prozess - 3:0.

