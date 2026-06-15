Drittliga-Erfahrung und Talent für Regionalligist Greifswalder FC

Der Greifswalder FC verstärkt seine Defensive mit Alexander Seidel. Der 25-jährige Innenverteidiger wechselt von der SpVgg Bayreuth nach Greifswald und bringt reichlich Erfahrung aus dem Herrenbereich mit an den Bodden. Bei seinem neuen Verein unterschrieb er einen Zweijahresvertrag, der eine Gültigkeit bis zum 30.06.2028 besitzt.

Der kontinuierliche sportliche Weg des neuen Verteidigers

Der Defensivakteur wurde im bayerischen Selb geboren und entwickelte sich über die Stationen Kickers Selb und SpVgg Bayern Hof kontinuierlich nach oben. Nach wichtigen Einsätzen in der Landesliga Bayern und der Bayernliga Nord folgte schließlich der Wechsel zur SpVgg Bayreuth, für die er in der abgelaufenen Spielzeit zu den festen Größen im Kader gehörte.

Körperliche Robustheit und hohe Intensität in den Zweikämpfen

In der Regionalliga Bayern absolvierte der Innenverteidiger 27 Partien und steuerte dabei zwei Tore bei. Insgesamt kann er bereits auf 160 Einsätze im Herrenbereich zurückblicken, in denen ihm sieben Treffer gelangen. Er gilt als körperlich robuster und zweikampfstarker Abwehrspieler, der mit seiner kompromisslosen Spielweise nur schwer zu überwinden ist. Dass er dabei keinem Duell aus dem Weg geht, zeigt auch ein Blick auf die Statistik: In der vergangenen Saison sah er insgesamt 13 Gelbe Karten und gehörte damit zu den intensivsten Verteidigern der Regionalliga Bayern. Mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz im Defensivzentrum und seiner Mentalität soll er künftig für zusätzliche Stabilität in der Hintermannschaft sorgen.

Klare Absichten und große Vorfreude auf die neue Liga

In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Alexander Seidel voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Nach den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich sofort Lust auf diese Aufgabe. Zudem finde ich die Liga sehr spannend und möchte mich nun außerhalb Bayerns beweisen. Ich habe den weiten Weg nach Greifswald nicht auf mich genommen, um mir die Ostsee anzuschauen, sondern um richtig Gas zu geben und alles für den Verein zu geben, um die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Ein hochveranlagtes Sturmtalent für die vorderste Reihe

Neben der defensiven Stabilität verzeichnet der Verein auch einen vielversprechenden Zuwachs für die Offensivabteilung. Mit Colin Kroll-Thiel wechselt ein talentierter Angreifer an den Greifswalder Bodden. Das neue Arbeitspapier des jungen Stürmers hat für mindestens zwei Jahre Gültigkeit und soll dem Angriffsspiel der Mannschaft künftig neue Impulse verleihen.

Großes Vertrauen seitens der sportlichen Leitung

In der Pressemitteilung des Vereins wird Sportdirektor Matthias Rahn zu der Verpflichtung wie folgt zitiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir Colin für unseren Weg gewinnen konnten. In den Gesprächen war schnell zu spüren, dass er Bock auf das Projekt hat. Colin bringt als Stürmer ein sehr interessantes Profil mit: Er ist spielintelligent, besitzt Qualitäten im Abschluss und ist auch in der Luft gefährlich. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits viele Eigenschaften mit, die ihn besonders machen. Wir trauen ihm für die Zukunft sehr viel zu und freuen uns darauf, ihn in seiner weiteren Entwicklung zu begleiten.“

Tore am Fließband und erste internationale Luft im Nachwuchs

Seine ersten fußballerischen Schritte machte Colin Kroll-Thiel beim SV Blau-Weiß Lubolz, dem SV Eintracht Wittmannsdorf und dem 1. FC Frankfurt. Im Alter von 15 Jahren folgte dann der Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus. In der Saison 23/24 erzielte Kroll-Thiel beeindruckende 19 Treffer in 20 Spielen in der B-Junioren-Bundesliga. Im Anschluss machte er den Schritt zur U19 des VfB Stuttgart, mit der ihm in der abgelaufenen Spielzeit der Pokalsieg gelang. Zudem sammelte der Angreifer bereits zwei Einsätze in der UEFA Youth League, der Champions League im Nachwuchsbereich.

Der Stolz des jungen Angreifers über den Wechsel

In der Pressemitteilung des Vereins kommentiert Colin Kroll-Thiel seinen Wechsel mit folgenden Worten: "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich mich von Anfang an wohlgefühlt und schnell gemerkt, dass der Greifswalder FC der richtige Schritt für meine Entwicklung ist. Besonders gereizt hat mich die Möglichkeit, Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln und mich sportlich wie persönlich weiterzuentwickeln. Die ambitionierten Ziele des Vereins und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, haben meine Entscheidung bestärkt. Ich freue mich sehr auf die neue Saison, auf die Zusammenarbeit mit dem Team und darauf, meinen Teil zum Erfolg des Greifswalder FC beizutragen. Es macht mich stolz, künftig das Trikot des Vereins tragen zu dürfen."