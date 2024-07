Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II verliert gegen 1. FC Saarbrücken

Nach kurzer Eingewöhnungszeit meldete sich die U21 in der Offensive an. Nach schöner Vorarbeit von Leo Münst umspielte Mo Sankoh den Saarbrücker Torhüter, doch sein Schuss aus spitzem Winkel kratzte Manuel Zeitz von der Torlinie (12. Minute). In der 18. Minute lag der Ball dann im Tor der Saarländer. Luan Simnica vollendete mit einem platzierten Flachschuss aus 16 Metern zur Führung.

Die Saarbrücker kamen durch Sebastian Vasiliadis zum Ausgleich, der den Ball aus kurzer Distanz an Dennis Seimen vorbei im Tor unterbrachte (29.). Pech hatte Leo Münst mit einem direkten Freistoß aus 25 Metern, denn der Ball landete an der Latte (36.). Mit einem leistungsgerechten Unentschieden gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Nach Wiederbeginn war es Amine Naifi, der die Führung für den FCS auf dem Fuß hatte, doch frei vor dem Tor landete sein Schuss knapp neben dem langen Pfosten (53.). Besser machte es Julian Günther-Schmidt, der nach einer Stunde Spielzeit das 2:1 für Saarbrücken erzielte. Die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler tat sich gegen die physisch starke Abwehr schwer, zu Möglichkeiten zu kommen. Immer wieder war ein Abwehrbein dazwischen oder der letzte Pass geriet zu ungenau.

Ein Schuss von Lukas Laupheimer stellte den Saarbrücker Torhüter vor keine Probleme (75.). Auf der Gegenseite musste Dennis Seimen sein ganzes Können aufbieten, um gegen Kai Brünker ein drittes Gegentor zu verhindern (85). Kurz darauf fehlten beim Schuss des Stürmers nur Zentimeter. Schlussendlich blieb es beim knappen, aber verdienten Sieg des 1. FC Saarbrücken.

VfB-Trainer Markus Fiedler sagte nach dem Spiel: „Wir haben in den ersten 45 Minuten ein tolles Spiel gemacht. Haben in den ersten Minuten vielleicht etwas zu viel Respekt gezeigt, uns dann aber in das Spiel hineingearbeitet und es absolut ausgeglichen gestaltet. Etwas ärgerlich war das Gegentor zum 1:1, wo wir den Ball zweimal nicht klären. Hintenraus haben wir, bedingt auch durch die Wechsel, etwas den Spielfluss verloren. Die ersten 45 Minuten geben uns Mut für die kommenden Aufgaben und zeigen uns, dass wir auch einem absoluten Topteam der 3. Liga Paroli bieten können. Jetzt gilt es an den Stellschrauben weiterzuarbeiten.“

Die U21 des VfB Stuttgart spielte mit:

Erste Hälfte:

Seimen – Amaniampong, Nothnagel, Reichardt (65. Suver) – Barth (M. Boakye), Münst (65. Krasniqi), Simnica (65. Lüers), Groiß (46. Laupheimer), Hanashiro (65. Schumann), B. Boakye – Sankoh (46. Bujupi)