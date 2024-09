Dritte bleibt Ligaprimus

Am gestrigen Sonntag kam es für unsere III. Mannschaft zum ersten „Topspiel“ der Saison. Gegner war die Drittvertretung der DJK Adler Union Frintrop, die bisher ebenfalls ohne Niederlage im bisherigen Saisonverlauf war. In der Vorwoche trennten sich die Frintroper in einem engen Spiel mit einem 2:2-Unentschieden gegen unsere Nachbarn von Teutonia Überruhr.

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen gab es diesmal kein langes Abtasten. Bereits in der 3. Spielminute konnte Andy Kaiser zur 1:0-Führung für unseren SVA einnetzen. Vorausgegangen war ein Fehler der gegnerischen Innenverteidigung, den Andy in seiner unnachahmlichen Manier ausnutzte.

Frintrop schüttelte sich kurz, zeigte weiterhin Moral und wollte das Spiel machen. Der Ballbesitz war relativ klar verteilt, und der Großteil der Spielanteile ging an die Frintroper. Allerdings ohne wirkliche Großchancen, denn die Defensivketten des SVA standen stark, und man verschob, ohne größere Lücken und Räume zuzulassen.

In der 20. Spielminute bekam unsere Dritte dann einen Eckball, den Andy Kaiser scharf auf den kurzen Pfosten schlug. Plötzlich stand es 2:0 für den SVA – dank eines Eigentores.

Gab es vor einigen Monaten noch Momente, in denen man Angst haben musste, dass die Mannschaft in einen Verwaltungs- bzw. Zufriedenheitsmodus schaltet, spielte die Dritte jedoch weiterhin mutig und schnell nach vorne. So ergaben sich immer wieder Ballgewinne und schnelle Umschaltmomente.

Andy Kaiser nutzte einen dieser Ballgewinne und „kopierte“ sein Tor zum 1:0. Nach erst 24 gespielten Minuten stand es also 3:0 für unseren SVA! Und mit dieser Schlagzahl und diesem Tempo sollte es weitergehen.

Spielminute 32: Ballgewinn SVA, schnelles Umschalten über die linke Seite, der Ball kam wieder in die Mitte, wo Lukas Ignaczak die Lücke erspähte und Andy Kaiser vorbildlich auf die Reise schickte. 4:0 – und noch 13 Minuten bis zum Pausentee.

Vier Minuten später versuchte Frintrop weiterhin, gefällig mitzuspielen. Doch auch diesmal wurde der Angriff unterbunden, und Tobi König spielte einen langen Flugball auf Tarek „Pattexfuß“ Koja. Er pflückte den Ball runter und setzte mit seinem bekannten „starken“ Außenristskill Andy Kaiser ein. Nach 36 Spielminuten stand es FÜNF ZU NULL für den SVA. Bis zur Halbzeit kehrte dann etwas Ruhe ein, und man konnte mit einem guten Gefühl in die zweite Halbzeit starten.

In der zweiten Hälfte spielte unsere III. mit einem 5:0 im Rücken dann den bekannten Flachpass-Fußball. Ganz nach dem Motto: Flach spielen, hoch gewinnen!

In der 75. Spielminute war es dann so weit: Der gerade erst eingewechselte Yannick „Haarbändchen“ Michelitsch umkurvte in seiner unnachahmlichen Art den Torwart und schob zum 6:0 ein.

Doch auch das sollte noch nicht das Ende sein. Ole Vetterlein kam zu seinem Saisondebüt und krönte dieses ebenfalls mit dem 7:0-Endstand. Auch er wurde gut in Szene gesetzt und umkurvte den Keeper der Frintroper.

Man sollte den Hut ziehen vor dieser geschlossenen Mannschaftsleistung! Alle Spieler haben einen großen Anteil am bisherigen Saisonverlauf und dieser Leistung. Da hat vieles schon sehr gut ausgesehen, jedoch bleiben wir geerdet, und nach vier Spielen konnte sich noch niemand etwas kaufen. 26 weitere Spiele folgen, und man wird alles versuchen, um weiterhin oben (dran) zu bleiben.

Was man noch erwähnen sollte, ist folgender Fakt:

Es wurden bereits 26 Spieler in der aktuellen Saison eingesetzt, ohne einen merkbaren Qualitätsverlust herbeizuführen. EIN TEAM – ZUSAMMEN! Weiter so!

Bilder zum Spiel: https://www.fupa.net/photos/djk-adler-union-frintrop-iii-sv-burgaltendorf-iii-489574