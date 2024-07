Dreifaches Finalspektakel in Türkenfeld

Türkenfeld – Für die beiden Landkreisvereine ist es ein brisantes Duell und eine letzte Standortbestimmung. Denn schon eine Woche später stehen sich die beiden ranghöchsten Landkreis-Vereine zum Landesliga-Auftakt in Olching gegenüber.

Was den Weikertshofenern bei den letzten Begegnungen in der Landesliga stets verwehrt blieb, nämlich ein Sieg, das schaffte die Mannschaft in den beiden bisherigen Pokalfinals gegen Olching. 2013 gewann Weikertshofen in Moorenweis mit 3:2 und 2018 im Aicher Sportpark mit 2:0. Oberweikertshofens Trainer Florian Hönisch erinnert sich noch gut an die Pokalduelle während seiner aktiven Zeit als Spielertrainer. So stand er auch im siegreichen Team 2013 auf dem Platz.