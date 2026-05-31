Dreierpack Throl: Uphusen sichert sich die Vizemeisterschaft

– Foto: Lennart Blömer

Der TB Uphusen legte unter Interimstrainer Andre Schmitz einen beachtlichen Lauf hin und setzte diesen am Freitagabend mit einem souveränen Erfolg über den MTV Riede fort. Vor allem in der ersten Hälfte wusste er zu überzeugen.

Die Anfangsphase dominierten die Hausherren fast nach Belieben. Sie kreierten von Beginn an aussichtsreiche Situationen. Torjäger Daniel Throl war gleich zweimal zur Stelle und sorgte für die 2:0-Führung nach elf Minuten. Kurz darauf gelang Maik Stöver der Anschlusstreffer. Doch insgesamt hatte der MTV nur wenig entgegenzusetzen. Noch vor der Halbzeitpause musste er das 3:1 durch Vittorio Zambrano hinnehmen. Dabei blieb es trotz großer Möglichkeiten auf beiden Seiten bis in die Schlussphase hinein. Dann sorgte Throl per Strafstoß für die Entscheidung - 4:1 (82.). Stöver betrieb auf der Gegenseite nochmals Ergebniskosmetik.