Dreierpack bei 3:9: Salk ist der traurige Held bei Pleite des 1.FC

Die SpVg Odenkirchen und Sportfreunde Neuwerk konnten jeweils ihre anspruchsvollen Kontrahenten nicht knacken. Somit bleibt der OSV Meerbusch mit seinem 8:1-Kantersieg vom Freitag gegen den 1. FC Viersen an der Spitze des Tableaus. Unterdessen ließ ein anderes Ergebnis aufhorchen: Der CSV Marathon Krefeld setzte sich mit 9:3 gegen den 1. FC Mönchengladbach durch, alle drei Treffer wurden von Deniz Can Salk beigesteuert.

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Im Verlauf der ersten Hälfte kamen die Osterather zunehmend gefährlich vors Tor. Nach gut 20 Minuten brach schließlich der Bann. Saba Khargelia fand mit seinem Zuspiel Frederic Klausner, der zu seinem ersten Saisontreffer einschob (22.). Viersen musste sich daraufhin fast ausschließlich auf die eigenen Defensivarbeit beschränken, Goalgetter Marc Rommel brachte nach Ballgewinn von Lars Stieger die Kugel im Gehäuse zum 2:0 unter (34.). Stieger belohnte sich kurz vor Halbzeitpfiff dann auch mit einem eigenen Treffer, erneut war Khargelia der Vorarbeiter (40.). Als dann auch noch Luca Finn Pohlmann nach Eckball von Rommel zum 4:0 einnickte (54.), durften auch die größten Optimisten der Viersener nicht mehr auf einen Punkterfolg hoffen. Stattdessen ging es im weiteren Spielverlauf munter weiter. Rommel (60.), Klausner (76.), Philipp Schmelzer (80.) und Stieger 90.+1) jagten das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwischenzeitlich sorgte Mahmut Dost auf Seiten der Gäste immerhin für leichte Schadensbegrenzung. Mindestens für eine Nacht übernehmen die Osterather die Tabellenführung. Schon am Samstag könnte Odenkirchen wieder vorbeiziehen. OSV Meerbusch – 1. FC Viersen 8:1

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Benjamin Appel, Luca Finn Pohlmann (64. Luis Mick Heich), Kennet Kaminski (65. Fabian Makijewski), Frederic Klausner, Erijon Syla (55. Luca Oliver Handke), Marcel Schmelzer, Philip Schmelzer, Marc Rommel (64. Ben Israil), Lars Stieger, Saba Khargelia (55. Timo Fabian Kaufmann) - Trainer: Dominik Voigt

1. FC Viersen: Dominik Weigl, Maximilian Andre Wichelhaus, Adnan Aoudou, Nanouk Dünnwald, Kevin Pflipsen, Mahmut Dost, Ahmed Omeirat, Alexander Schneider, Rabbi Tony Da Silva, Marvin Stefan Struckmann, Maikel Mitchel Koeman - Trainer: Stephan Houben

Schiedsrichter: Lukas Mirbach

Tore: 1:0 Frederic Klausner (22.), 2:0 Marc Rommel (34.), 3:0 Lars Stieger (40.), 4:0 Luca Finn Pohlmann (54.), 5:0 Marc Rommel (60.), 5:1 Mahmut Dost (73.), 6:1 Frederic Klausner (76.), 7:1 Philip Schmelzer (80.), 8:1 Lars Stieger (90.+1)

Nach Seitenwechsel von Lucas Noczenski sorgte Fabio Mariano für den Blitzstart auf Seiten der Gäste (4.). Danach gestaltete sich ein grundsätzlich offenes Spiel ohne weitere Treffer bis zum Halbzeitpfiff. Es folgte ein erneuter Frühstart von St. Tönis. Diesmal fand Philipp Horster mit seiner Hereingabe den durchstartenden Connor Michaelis, der zum 2:0 vollendete (47.). Dilkrath war daraufhin eigentlich gefordert, kassierte aber den nächsten Rückschlag. Ben Cedric Horst behauptete sich auf seiner Seite stark, behielt den Überblick für Dieumerci Kyanga, der zur Vorentscheidung abschloss (71.). Kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit legte Nils Hoppe auch das 4:0 nach (87.). Im Duell der Tabellennachbarn kann sich St. Tönis also etwas absetzen. DJK Fortuna Dilkrath – SC St. Tönis 1911/20 II 0:4

DJK Fortuna Dilkrath: Simon Joereßen, Malte Laumen (53. Daniel Felipe Karpf-Luque), Louis Claser, Mats Zechlin (81. Jonas Gries), Torben Esser, Niklas Mülders, Simon Viethen, Tacettin Muslubas (81. Ceyhun Doganer), Luk Zechlin, Moritz Münten, Danny Thönes (74. Patrice Diane) - Trainer: Björn Feldberg

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Niklas Hannappel, Philipp Horster, Fabio Mariano (82. Yigit Taha Siyak), Connor Michaelis (62. Philipp Kösters), Marcel Goretzki, Ben Cedric Horst (79. Tobias Müller), Lucas Noczenski (86. Nils Hoppe), Dieumerci Kyanga - Co-Trainer: Berti Mapeka - Trainer: Florian Verhaag

Schiedsrichter: Marvin Beckers - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Fabio Mariano (4.), 0:2 Connor Michaelis (47.), 0:3 Dieumerci Kyanga (71.), 0:4 Nils Hoppe (87.)

Das Samstagsduell zwischen Odenkirchen und Grefrath hatte nahezu alles, was das Fußballherz begehrt. So ging der allgemeine Torreigen schon früh los. Nach scharfer Flanke von Anton Höpfner nickte Pascal Moseler zu seinem achten Saisontreffer ein (15.). Die Hausherren konnten sich gar nicht lange über die Führung freuen, da klingelte es schon auf der anderen Seite. Lukas Hanssen glich mit einem punktgenauen Strafstoß aus (17.). Daraufhin nahm sich die turbulente erste Hälfte eine kurze Auszeit, bis es noch einmal rund ging. Mit Andrej Federer schlug der nächste Odenkirchener Leistungsträger zu. Zunächst traf der 23-Jährige aus der Distanz (35.) und wenig später per Heber (35.). Aber auch der SSV gab sich noch lange nicht auf. Hanssen verkürzte zunächst aus dem Gewusel (38.), Gerrit Lenssen sorgte schließlich noch für den Ausgleich vor dem Halbzeitpfiff (45.). Im zweiten Durchgang gehörten Grefrath mehr Spielanteile, daraus konnten sich die Gäste aber nicht den entscheidenden Vorteil erspielen. Dieser kam vermeintlich erst mit Anbruch der Schlussphase. Robin Wolf musste per Ampelkarte das Feld verlassen (79.). Doch in Unterzahl gelang Odenkirchen auch der dritte Führungstreffer. Justin Butterweck brachte die SpVg nach Vorarbeit von Semir Purisevic wieder in Front (87.). Grefrath investierte in der Folge natürlich noch einmal mehr in die Offensive und durfte auch noch nach einem direkten Freistoßtreffer von Moritz Leutgeb (90.+1) den 4:4-Enstand bejubeln. Kurz darauf flog auch noch mit Christopher Claren ein Grefrather vom Platz (90.+2). SpVg Odenkirchen – SSV Grefrath 1910/24 4:4

SpVg Odenkirchen: Paul Breitewischer, Marcel Schulz, Tom Salentin (46. Semir Purisevic), Sven Moseler, Jan Pflipsen, Robin Wolf, Anton Höpfner (46. Pascal Schmitz), Pascal Moseler, Yannic Wolf (73. Ayman Kaibouss), Andrej Ferderer (70. Justin Butterweck) (89. Vincent Schleifer), Evgenij Pogorelov - Trainer: Simon Sommer

SSV Grefrath 1910/24: Nico Fokken, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Moritz Leutgeb, Timo Claßen (36. Christopher Claeren), Gerrit Lenssen, Niklas Schmitz (95. Lorik Rashkaj), Fynn Glutting, Luis Neber, Lukas Hanssen, Sven Keller (76. David Pries) - Trainer: Alexander Thamm

Tore: 1:0 Pascal Moseler (15.), 1:1 Lukas Hanssen (17. Handelfmeter), 2:1 Andrej Ferderer (33.), 3:1 Andrej Ferderer (35.), 3:2 Lukas Hanssen (38.), 3:3 Gerrit Lenssen (45.), 4:3 Justin Butterweck (87.), 4:4 Moritz Leutgeb (90.+1)

Gelb-Rot: Robin Wolf (79./SpVg Odenkirchen/Foulspiel)

Rot: Christopher Claeren (92./SSV Grefrath 1910/24/)

Die Bezirksliga-Aufsteiger aus Thomasstadt und Nettetal teilen sich die Punkte. Den ersten Stich sollte die Reserve von Union Nettetal setzen: Niklas Beenen (35.) verwandelte vom Punkt nach einem vorangegangenen Foulspiel an Thomas Jan Lepiorz – 1:0 für Union. Der Ausgleichstreffer ließ lange auf sich warten. Till Konietz (79.) erzielte nach Vorarbeit von Eric Scheuren seinen fünften Saisontreffer. Das Unentschieden bringt beide Mannschaften nicht wirklich weiter – punktgleich stehen sie knapp über dem Strich.

Thomasstadt Kempen – SC Union Nettetal II 1:1

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Dominique Strathe, Pascal Ulbricht, Marius Elfering (24. Simon Elfering), Paul Schäfer (32. Jan Keens), Dustin Meyer, Lukas Inderhees (70. Tom Kunze), Eric Scheuren, Lucas Matteo Klaaßen (70. Till Konietz), Alya Keita - Trainer: Andre Meier - Co-Trainer: Pascal Tepaß

SC Union Nettetal II: Luca Stenzel, Marvin Deniz Yesilkaya, Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Tugrul Erat, Mohamad Alhamwi (89. Jannik Witteck), Luca Leon Coppus, Tom Genzen, Cedric Lappessen (64. Konrad Wyzynski), Sean Herrmann, Thomas Jan Lepiorz - Trainer: Marco Stenzel

Schiedsrichter: Ömer Celik (Mönchengladbach) -

Tore: 0:1 Niklas Beenen (35. Foulelfmeter), 1:1 Till Konietz (79.)

>>> Spielbericht Sportfreunde Neuwerk – TuRa Brüggen 2:2

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marwan El Khoulati Haroun, Emmanuel Adu, Christian Schultz - Trainer: Erdogan Karaca

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Dennis Coenen (46. Mehmet Akkus), Simon Hübner, Kacper Ciupa, Robin Hürckmans, Erdem Yildiray Eroglu (86. Jan Grylak), Florian Storms (83. Justin Samuel Pahl), Nils Bonsels (88. Erik Pöhler) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Lasse Buschmann (58.), 1:1 Kacper Ciupa (63.), 1:2 Robin Hürckmans (67.), 2:2 Özgür Sezgin (74.)

TuS Wickrath bleibt weiter auf Kurs in Krefeld. Der erste Durchgang hatte nicht wirklich viel zu bieten. Außer verhaltenen Vorstößen und vorsichtigem Herantasten ist nicht viel passiert. Der erste Treffer sollte dann dem TuS zehn Minuten nach Wiederanpfiff gelingen: Nach einem Hin und Her im Bockumer Strafraum legt Nils Höffges auf Peter Popovic (55.) ab, der den Ball im langen Eck versenkt. Noch einmal zehn Minuten später setzt Popovic (65.) zum Doppelpack an. Niklas Clemmens verarbeitet einen Ball in die Tiefe exzellent, legt auf den Doppelpacker quer, der den Ball nur noch ins leere Tor einschieben muss. Ohne dass es sich andeutete, schloss der TSV Bockum an. Mert Cemal Celik (73.) vollendet per Kopf nach einem Eckstoß von Malte Latosinszky. Die Wickrather halten so weiter den Anschluss an die Spitzengruppe.

TSV Krefeld-Bockum – TuS Wickrath 1:2

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Wale Afees Arogundade (65. Mert Cemal Celik), Lukas Gwosdz, Amadou Bassirou Fofana Ba, Malte Latosinszky, Abdul Hassan Barrie, Valon Xhaferi - Trainer: Tino Reucher

TuS Wickrath: David Maximilian Bartsch, Moritz Virkus, Luis Erkelentz, Kevin Wolfs, Niklas Clemens (81. Leart Prebreza), Nils Höffges, Moritz Lambertz, Petar Popovic, Ruben Bruß, Quinton Washington, Blessing Agyapong (34. Jason Rütten) - Trainer: Gianluca Nurra

Schiedsrichter: Ramez Manassra (Moers ) - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Petar Popovic (55.), 0:2 Petar Popovic (65.), 1:2 Mert Cemal Celik (73.)

Es passiert nicht alle Tage, dass das Team eines Spielers mit einem Dreierpack hoffnungslos untergeht. So geschah es aber dem 1. FC Und Deniz Can Salk, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte (17., 27., 71.) gegen die immense Torflut des CSV aber auch nichts anrichten konnte. Generell wurde konsequentes Defensivverhalten nicht besonders groß geschrieben. Schon nach einer halben Stunde führten die Krefelder mit 4:2. Im zweiten Durchgang entglitt dem 1. FC die Partie dann vollkommen. Hinter Schlusslicht Lürrip hat das Team von Florian Wittkopf nun auch die schwächste Defensive der Liga. CSV Marathon Krefeld – 1. FC Mönchengladbach 9:3

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft (79. Marco Grünert), Almir Arapovic, Emre Özkaya, Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan (65. Arda Nacioglu), Dario Krezic (71. Lars Wellmans), Fritz Fiedler (65. Ilay Baris), Ryo Kawase (79. Elyesa Terzi), Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Timo Weber, Rafioudine Bawa (70. Robert Begani), Taylan Özdemir (54. Berkan Türkyilmaz), Marko Ilic, Andrij Gordiyevskyy, Jovanche Angelovski, Deniz Can Salk (75. Umut Akis), Aron Nasufi (65. Jasin Al-Zaben) - Trainer: Florian Wittkopf - Co-Trainer: Christian Schiffers

Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ryo Kawase (1.), 2:0 Dennis Lerche (11.), 3:0 Fritz Fiedler (14.), 3:1 Deniz Can Salk (17.), 4:1 Murat Aslan (26.), 4:2 Deniz Can Salk (27.), 5:2 Murat Aslan (48.), 6:2 Emre Özkaya (53.), 6:3 Deniz Can Salk (71.), 7:3 Ilay Baris (76.), 8:3 Dennis Lerche (85.), 9:3 Ilay Baris (87.)

Für den SV Lürrip ist weiter nicht viel in der Bezirksliga zu holen. Zwar durfte das Schlusslicht nach dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer von Michael Bohnen vom Elfmeterpunkt (35.) auf die große Überraschung hoffen, doch Niklas Geraets brachte die Fischelner erneut in Führung (45.). Spätestens nach dem Doppelschlag durch Maximilian Kuznik (70.) und Carlo Heinrich (73.) war der Drops auch schon gelutscht. Fischeln verschafft sich entsprechend etwas Luft nach unten. Lürrip versinkt in den tiefsten Tabellengefilden. VfR Krefeld-Fischeln – SV Lürrip 4:1

VfR Krefeld-Fischeln: Leon Buschen, Florian Leisten, Ben Sundermann (40. Marc Jean Lacroix), Hendrik Rouland, Fynn Ziemes, Andoni Sanchez Valverde Erice, Safer Erdogan, Niklas Geraets (72. Victor Lopez Martin), Ndrin Maloku, Maximilian Kuznik (65. Ben Schubert), Denis Shabani (60. Carlo Honoré Heinrich) - Trainer: Jakob Scheller

SV Lürrip: Marc Rüttgers, Mirko Subasic, Marwin Tim Bachmann, Marc Klunk, Tiago Simoes Correia, Aslan Yusuf Ergül, Vadim Shkolnik, Robert Brüggen, Michael Bohnen, Saher Kalaf (85. Gabriel Gionardo Markovic), Leon Neunkirchen - Co-Trainer: Marc Rüttgers - Co-Trainer: Jonas Derrix - Trainer: Tiago Simoes Correia

Schiedsrichter: Marco Jerneitzig (Neuss) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Ndrin Maloku (25.), 1:1 Michael Bohnen (35. Handelfmeter), 2:1 Niklas Geraets (45.), 3:1 Maximilian Kuznik (70.), 4:1 Carlo Honoré Heinrich (73.)

Obwohl Türkiyemspor auf heimischem Geläuf lange die Null halten konnte, bekam der Aufsteiger schlussendlich die Grenzen aufgezeigt. Björn Andreas Koths stach jeweils kurz vor und kurz nach der Pause (40., 51.). Und allmählich konnten die Hausherren nicht mehr Stand halten. Cihan Rüzgar (57., 77.) und Fabian Kempkens (66.) machten eine standesgemäße Angelegenheit draus. Tönisberg hält ungefähr im oberen Drittel. Für einen Eingriff in den Meisterschaftskampf dürfte es dieses Jahr wohl aber nicht reichen. Türkiyemspor Mönchengladbach – VfL Tönisberg 0:5

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Muhammed Kaplan (60. Osama Abdeslami) (71. Arda Can Yilmaz), Samed Kaplan, Alan Lipemba M'Bulayi, Akin Uslucan (71. Ali Efe Barbaros), Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Abdülhakim Yildirim (60. Ilias Kayhani), Murat Ok, Semih Simsek (71. Benjamin Hilgers), Williams Amanor - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

VfL Tönisberg: Fabian Milch, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Fabian Kempkens (66. Daniel Franken), Janik Dünwald (61. Akin Erorhan), Tim Couball (67. Sebastian Görres), Jawad Ebrahimi, Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar, Björn Andreas Koths, Bertan Josua Yildiz - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Björn Andreas Koths (40.), 0:2 Björn Andreas Koths (51.), 0:3 Cihan Mustafa Rüzgar (57.), 0:4 Fabian Kempkens (66.), 0:5 Cihan Mustafa Rüzgar (77.)

____

So geht es weiter

16. Spieltag

04.12.25 TuS Wickrath - Sportfreunde Neuwerk

06.12.25 SV Lürrip - CSV Marathon Krefeld

06.12.25 VfL Tönisberg - VfR Krefeld-Fischeln

07.12.25 Thomasstadt Kempen - SC St. Tönis 1911/20 II

07.12.25 SSV Grefrath 1910/24 - Türkiyemspor Mönchengladbach

07.12.25 SC Union Nettetal II - SpVg Odenkirchen

07.12.25 1. FC Mönchengladbach - OSV Meerbusch

07.12.25 1. FC Viersen - TSV Krefeld-Bockum

07.12.25 TuRa Brüggen - DJK Fortuna Dilkrath