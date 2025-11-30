Emmanuel Adu (links) sorgte gegen TuRa Brüggen immer wieder für Gefahr. – Foto: Sascha Köppen

Bezirksliga: Sportfreunde Neuwerk retten einen Punkt gegen Brüggen Bezirksliga, Gruppe 3: In einem Topspiel, das durchweg rassig war, in dem die Tore aber allesamt nach der Pause fielen, trennten sich die Sportfreunde Neuwerk und TuRa Brüggen 2:2.

Nach einem 2:2 im Topspiel gegen TuRa Brüggen am Sonntagnachmittag haben die Sportfreunde Neuwerk ihre Tabellenführung der Bezirksliga, Gruppe 3 an den OSV Meerbusch abgegeben. Die Zuschauer am Gatherskamp sahen dabei eine durchaus intensive und temporeiche Partie, die vor dem Seitenwechsel allerdings nicht gerade von einer Fülle von Strafraumszenen geprägt war.

Heute, 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk SF Neuwerk TuRa Brüggen Brüggen 2 2 + Video In der 32. Minute hätte die Gäste aus Brüggen gerne einen Foulelfmeter gehabt, die Pfeife des Schiedsrichters Serkan Piricek, der das Spiel mit seinem Gespann gut im Griff hatte, sah das aber anders. Die Neuwerker hatten optisch ansonsten vielleicht leichte Vorteile, das 0:0 war zur Pause aber das logische Resultat - auch weil beide Mannschaften defensiv überwiegend einen guten Job machten.

Neuwerk geht in Führung, Brüggen dreht das Spiel Nach der Pause nahm die Partie dann an Fahrt auf. Zunächst versuchte sich Neuwerks Özgür Sezgin aus über 30 Metern, doch der Ball landete nur am Querbalken (50.). Acht Minuten später machten die Gäste dann einen fatalen Fehler im Spielaufbau. Emmanuel Adu, den die Brüggener schon vor der Pause nur schwer in den Griff bekamen, legte den Ball im Strafraum quer auf Lasse Buschmann, der zum 1:0 für die Sportfreunde einschoss - aufgrund der Anfangsphase in Hälfte zwei nicht unverdient. Doch danach agierten die Neuwerker zu lethargisch, luden die TuRa geradezu zum Ausgleich ein, den dann Kacper Ciupa mit einem klassischen Abstauber nach einem 20-Meter-Schuss erzielte (64.). Und es kam noch schlimmer für Neuwerk. Nur drei Minuten später flog ein Freistoß des eingewechselten Mehmet Akkus in den Neuwerker Strafraum, den Robin Hürckmans per Kopfball, der immer länger wurde, in die lange Ecke beförderte. "Beide Gegentore ärgern mich schon ein wenig. Beim ersten müssen wir vorher besser verteidigen und unser Keeper hat natürlich die Gelegenheit, den Ball nach außen abzuwehren. Und beim zweiten Treffer war der Ball so lange in der Luft, dass man sich da auch besser anstellen muss", erklärte Neuwerks Trainer Dony Karaca.