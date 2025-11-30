Bezirksliga: Sportfreunde Neuwerk retten einen Punkt gegen Brüggen

Nach einem 2:2 im Topspiel gegen TuRa Brüggen am Sonntagnachmittag haben die Sportfreunde Neuwerk ihre Tabellenführung der Bezirksliga, Gruppe 3 an den OSV Meerbusch abgegeben. Die Zuschauer am Gatherskamp sahen dabei eine durchaus intensive und temporeiche Partie, die vor dem Seitenwechsel allerdings nicht gerade von einer Fülle von Strafraumszenen geprägt war.
In der 32. Minute hätte die Gäste aus Brüggen gerne einen Foulelfmeter gehabt, die Pfeife des Schiedsrichters Serkan Piricek, der das Spiel mit seinem Gespann gut im Griff hatte, sah das aber anders. Die Neuwerker hatten optisch ansonsten vielleicht leichte Vorteile, das 0:0 war zur Pause aber das logische Resultat - auch weil beide Mannschaften defensiv überwiegend einen guten Job machten.
Nach der Pause nahm die Partie dann an Fahrt auf. Zunächst versuchte sich Neuwerks Özgür Sezgin aus über 30 Metern, doch der Ball landete nur am Querbalken (50.). Acht Minuten später machten die Gäste dann einen fatalen Fehler im Spielaufbau. Emmanuel Adu, den die Brüggener schon vor der Pause nur schwer in den Griff bekamen, legte den Ball im Strafraum quer auf Lasse Buschmann, der zum 1:0 für die Sportfreunde einschoss - aufgrund der Anfangsphase in Hälfte zwei nicht unverdient. Doch danach agierten die Neuwerker zu lethargisch, luden die TuRa geradezu zum Ausgleich ein, den dann Kacper Ciupa mit einem klassischen Abstauber nach einem 20-Meter-Schuss erzielte (64.). Und es kam noch schlimmer für Neuwerk. Nur drei Minuten später flog ein Freistoß des eingewechselten Mehmet Akkus in den Neuwerker Strafraum, den Robin Hürckmans per Kopfball, der immer länger wurde, in die lange Ecke beförderte. "Beide Gegentore ärgern mich schon ein wenig. Beim ersten müssen wir vorher besser verteidigen und unser Keeper hat natürlich die Gelegenheit, den Ball nach außen abzuwehren. Und beim zweiten Treffer war der Ball so lange in der Luft, dass man sich da auch besser anstellen muss", erklärte Neuwerks Trainer Dony Karaca.
Doch als Verlierer sollten die Neuwerker dennoch nicht vom Platz gehen. In den 74. Minute flankte Buschmann den Ball von der linken Seite an den Fünfer, wo Sezgin wartete und den Ball mit dem Kopf über die Linie drückte. In der Nachspielzeit wäre auch der Sieg für die Gastgeber noch möglich gewesen, doch zweimal war es der in der 83. Minute eingewechselte Dominik Klouth, der diese Gelegenheiten ausließ. "Da müssen wir das Spiel eigentlich noch gewinnen, die Brüggener können sich da bei ihrem Torhüter bedanken, der den Punkt festgehalten hat", lobte Karaca Brüggens Schlussmann Steven Salentin. "Aber die Moral, die wir nach dem 1:2 gezeigt haben, war sehr positiv. Das wäre für viele Mannschaften sicher der Knockout gewesen."
In der Tabelle liegt der OSV Meerbusch nun einen Zähler vor den Neuwerkern, die ihrerseits fünf Punkte vor TuRa Brüggen bleiben, das auf Rang vier liegt.
Sportfreunde Neuwerk – TuRa Brüggen 2:2
Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Michael Hermes, Tristan Yannick Benten, Gian-Luca Mermann, Leon Troschka, Lasse Buschmann, Leon Jansen, Marwan El Khoulati Haroun, Emmanuel Adu, Christian Schultz - Trainer: Erdogan Karaca
TuRa Brüggen: Steven Salentin, Volkan Akyil, Christos Tsopanides, Philipp Cox, Dennis Coenen (46. Mehmet Akkus), Simon Hübner, Kacper Ciupa, Robin Hürckmans, Erdem Yildiray Eroglu (86. Jan Grylak), Florian Storms (83. Justin Samuel Pahl), Nils Bonsels (88. Erik Pöhler) - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller
Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Lasse Buschmann (58.), 1:1 Kacper Ciupa (63.), 1:2 Robin Hürckmans (67.), 2:2 Özgür Sezgin (74.)