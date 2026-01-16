Drei Youngster mit "Erfahrung" schließen sich Kastrioti Stukenbrock an

(v.l.:) Milaim Bobaj (Trainer & sportlicher Leiter), Elver Selimi (Vorstandsmitglied), Benard Imeri, Lorik Berisha, Theodoros Tsoukas, Maliq Mehmeti (Vorstandsvorsitzender), Mustaf Bellaina (Vorstandsmitglied) – Foto: Kastrioti Stukenbrock

Nach der Hinrunde rangiert Bezirksliga-Absteiger FC Kastrioti Stukenbrock in der Kreisliga A Paderborn vier Punkte hinter dem zweiten Tabellenplatz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde. Dass man oben angreifen möchte, verdeutlichen drei junge Winterneuzugänge, die in hohen Spielklassen ausgebildet wurden und im Seniorenbereich überwiegend überkreislich gespielt haben. Vom Landesligisten Hövelhofer SV kommen Benard Imeri (20) und Lorik Berisha (19). Außerdem wurde Theodoros Tsoukas (19) von der SpVg Heepen verpflichtet.

Imeri wurde u. a. beim SC Verl und beim SV Lippstadt 08 ausgebildet (U17-Bundesliga) und war bereits mit 17 Jahren Stammspieler beim A-Ligisten SV BW Etteln. Als Leistungsträger von Suryoye Paderborn, ebenfalls A-Liga, landete er im vergangenen Sommer beim Hövelhofer SV und kam in der Hinrunde auf zehn Einsätze. Berisha wurde u. a. beim SC Verl ausgebildet, mit dem er in der vergangenen Saison Platz 4 in der U19-Westfalenliga belegt hat. Mit 14 Einsätzen (vier Tore und ein Assist) gehörte er beim Hövelhofer SV zum erweiterten Stamm.

Tsoukas wurde mehrere Jahre beim SV Rödinghausen ausgebildet (u. a. U19-Westfalenliga). Nach seinem letzten U19-Jahr beim VfR Wellensiek, mit dem er den Aufstieg in die Landesliga, feierte, verbrachte er die Hinrunde beim Bezirksligisten SpVg Heepen. Der stellvertretende Vorsitzende Resul Luma erklärt gegenüber FuPa Westfalen zur Verpflichtung: "Ich bin persönlich sehr stolz, die drei für uns gewonnen zu haben. Benard und Lorik haben wir schon lange im Visier und kennen sie schon von der Jugend her, denn drei Spieler von uns haben mit ihnen beim SC Verl in der Jugend gespielt. Es sind super Jungs, die wie wir Migrationshintergrund haben. Ihre Eltern kommen auch aus Albanien, man kennt sich. Theo verfolge ich ganz persönlich auch schon ein bisschen länger, ein talentierter Spieler, den ich haben wollte. Dann haben wir das Gespräch gesucht und sind auf einen Nenner gekommen. Ich möchte bei Kastrioti ein junges und talentiertes Team für die Zukunft aufbauen. Da sind die drei natürlich Gold wert. Auch andere Spieler stehen auf meiner Liste, die ich liebend gerne verpflichten möchte und hoffentlich auch werde. Sei es im Sommer oder halt nächstes Jahr."