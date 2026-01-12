Die Emotionen müssen raus: Die Verbandsliga-Formation des FV Biebrich 02 feiert den Endspielsieg beim Hallenturnier der Schiedsrichter-Vereinigung Wiesbaden – mit gleich drei Trophäen. – Foto: Pia Pfeifer

Drei Trophäen für FV Biebrich 02 Zum sechsten Mal Sieger des Schiedsrichter-Turniers nach Achtmeter-Krimi gegen SV Niedernhausen

Wiesbaden. 1:1 nach regulärer Zeit, danach der 12:11-Erfolg im Achtmeter-Krimi über die Gruppenliga-Formation des SV Niedernhausen – die Mannschaft des Verbandsligisten FV Biebrich 02 gewann das Turnier der Wiesbadener Schiedsrichter-Vereinigung vor weit über 2000 Zuschauern an drei Tagen nach nervenaufreibendem Finale (auch im Re-live des Wiesbadener Kurier zu sehen). Der Schlusspunkt eines „tollen Turniers“, wie OB Gert-Uwe Mende herausstrich. Einzig ein Vorfall am Samstagabend mit Beteiligung der Mannschaft des SC Gräselberg II (siehe Extra-Bericht) trübte das Bild.

„Ohne dieses Ding wäre es richtig top gewesen, doch ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden", sagte Schiedsrichter-Obmann Ingmar Schnurr. Während 02-Coach Nazir Saridogan nach durchwachsenem Turnierstart den sechsten 02-Erfolg in der Turnier-Historie genoss: „Das freut mich für die Jungs." Keeper Paul Reichold ebnete mit seiner Parade vom Punkt gegen Egzon Sula den Weg zum Triumph. Anschließend versenkte Christian Pulice. Reichold wurde zudem mit der von der Shawn-Parker-Academy gestifteten Trophäe des besten Torhüters ausgezeichnet. Wobei die Torwartleistungen insgesamt stark waren. „So kann man aufhören", frohlockte Reichold, der sich zum 1. April beruflich nach Berlin verändert. Und draußen in der Verbandsliga-Meisterschaftsrunde noch „alles für möglich" hält. Genauso wie Techniker und Wirbelwind Aiman Tahiri, der zu Recht den Parker-Preis des besten Feldspielers in Empfang nehmen durfte. Nach der Zeit im NLZ des SV Wehen Wiesbaden und in Biebrich war er nach einem Abstecher zum SV Erbenheim zu den 02ern zurückgekehrt. „Um in der Verbandsliga ambitioniert zu spielen", sprüht er vor Tatendrang. Rang drei ging an den überraschend starken FV Delkenheim nach dem 3:1 im Entscheidungsschießen gegen die gut bestückte Zweite des Türkischen SV. Dessen Erste als Titelverteidiger in der Halle wiederum nach Achtmeterschießen mit 3:4 gegen die 02er die Segel hatte streichen müssen.

Beim Turnier-Zweiten SV Niedernhausen, der sich selbst mit dem Finaleinzug überraschte, war Tim Flemming am Ende happy, obwohl der Turniersieg nach seinem Tor zum 1:0 so greifbar nahe schien. Bis Philipp Offermann noch zum 1:1 traf. „Das hat mega Spaß gemacht. Das Turnier war top organisiert“, fand Flemming und verspürt Schubkraft für das Projekt Gruppenliga-Klassenerhalt. Schiedsrichter: Mohamed Yassin Abalgouch (SC Meso-Nassau), Christian Grieninger (FC Waldems), Stefan Sachse, Nico Hirner (beide FC Naurod), Michael Zindel, Manuel Abbondanza (beide SG Germania), Philip Hodgkinson (SV Schierstein 13), Julian Steil (PSV Grün-Weiß), Nizar Bahi Ramchani (SC Klarenthal), Erik Wilemsen (Freie Turnerschaft), Ben Bleser, Niklas Löhr (beide FC Bierstadt), Dennis Jantz (TSV Flechtdorf), Marek Peter (TuS Medenbach), Gabriel Acar (FV Deleknheim), Lukas Kühl (FC Freudenberg), Alexander Dehne (SV Presberg), Peyman Abnos (SV Wiesbaden), Veith Lang (TuS Medenbach), Julian Spies (Spvgg. Sonnenberg), Wolfgang Geipel (TuS Nordenstadt), Malte Kirschner (TSG Kastel 46), Fynn Walter (SV Wiesbaden), Ayman Aarmer (Schierstein 08), Marcel Göttel (VfR Wiesbaden).