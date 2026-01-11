Eklat beim Hallenturnier der Wiesbadener Schiedsrichter

Wiesbaden. Spannende Spiele bietet das Hallenturnier der Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden am Finaltag (zu sehen im Livestream des Wiesbadener Kurier). Es kam er aber auch zu einem Eklat. Sowohl der SV Erbenheim als auch der SC Gräselberg II sind nicht zu ihren Zwischenrunden-Spiele angetreten. Die Partien wurden für die Gegner gewertet.