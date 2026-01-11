 2026-01-09T09:36:09.492Z

Tritt am Finaltag nicht an: Der SV Erbenheim.
Tritt am Finaltag nicht an: Der SV Erbenheim. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv

Eklat beim Hallenturnier der Wiesbadener Schiedsrichter

Zweite Mannschaft des SC Gräselberg missachtet Fairplay-Geste beim Anstoß und erzielt spätes Siegtor - SV Erbenheim tritt zum Finaltag nicht an +++ Die Reaktionen

Wiesbaden. Spannende Spiele bietet das Hallenturnier der Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden am Finaltag (zu sehen im Livestream des Wiesbadener Kurier). Es kam er aber auch zu einem Eklat. Sowohl der SV Erbenheim als auch der SC Gräselberg II sind nicht zu ihren Zwischenrunden-Spiele angetreten. Die Partien wurden für die Gegner gewertet.

Hintergrund ist ein unfaires Verhalten im letzten Vorrunden-Spiel am Samstagabend. Alles zu den Vorfällen und Statements der Verantwortlichen des SV Erbenheim und des SC Gräselberg könnt ihr im Plus-Text des Wiesbadener Kurier nachlesen.

