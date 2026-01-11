Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Tritt am Finaltag nicht an: Der SV Erbenheim. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Eklat beim Hallenturnier der Wiesbadener Schiedsrichter
Zweite Mannschaft des SC Gräselberg missachtet Fairplay-Geste beim Anstoß und erzielt spätes Siegtor - SV Erbenheim tritt zum Finaltag nicht an +++ Die Reaktionen
Wiesbaden. Spannende Spiele bietet das Hallenturnier der Schiedsrichtervereinigung Wiesbaden am Finaltag (zu sehen im Livestream des Wiesbadener Kurier). Es kam er aber auch zu einem Eklat. Sowohl der SV Erbenheim als auch der SC Gräselberg II sind nicht zu ihren Zwischenrunden-Spiele angetreten. Die Partien wurden für die Gegner gewertet.