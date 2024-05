Drei Tore in sechs Minuten: Forstern II wird von Wolfratshausen abgeschossen

Wolfratshausen/Forstern – „Wolfratshausen ist eine wahnsinnig gute Mannschaft“, erklärte Christoph Müller, Trainer der Fußballerinnen des FC Forstern 2 im Anschluss an das Gastspiel beim Tabellenführer der Bezirksoberliga Oberbayern. Mit einer herben 1:9 (0:3)-Klatsche fand die Siegesserie der FCF-Frauen dort ein bitteres Ende.

In der ersten Hälfte konnten die Gäste dem Druck des BCF Wolfratshausen noch einigermaßen standhalten. Allerdings führte die Heimelf nach zwei schönen Flanken, die Selina Schauer verwertet hatte, sowie einem Treffer von Lena Jocher aus dem Gewusel heraus zur Pause bereits mit 3:0 Toren (15., 33., 37.).

In der Halbzeit entschied sich Forsterns Coach Müller dann für eine mutigere Spielweise. Denn: „Wir hatten ja nichts mehr zu verlieren.“ Doch aufgrund von drei haarsträubenden individuellen Fehlern stand es gerade einmal sechs Minuten nach Wiederanpfiff bereits 6:0 für den Spitzenreiter (47., 49., 51.). Neben Katharina Frankl (2) trug sich Jocher erneut in die Torschützenliste ein. Damit war der Elan der Gäste gleich einmal gestoppt.

Doch Forstern steckte nicht auf. Durch aggressives Anlaufen gelang Julia Finsterwald zwar noch der Ehrentreffer (59.), körperlich konnten die FCF-Kickerinnen jedoch dem BCF nichts entgegensetzten. Gleichzeitig agierte der Gegner, laut Müller, ebenfalls nicht mehr „mit letzter Konsequenz“, weshalb seine Forsterner Auswahl in der letzten halben Stunde lediglich drei weitere Gegentore durch Hannah Förg, Schauer und Jocher hinnehmen musste (69., 81., 85.).

„Man hat nach dem Spiel schon gemerkt, dass es an den Spielerinnen nagt“, bestätigte der FCF-Headcoach, zumal den Forsternerinnen bisher ein makelloser Start in die Rückrunde gelungen war. Trotzdem geht die Niederlage aufgrund des „unfassbaren Niveaus“ beim Ligaprimus aus Sicht des FCF-Übungsleiters durchaus in Ordnung.