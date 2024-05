Drei-Tore-Führung nach 13 Minuten: Tabellenführer Wolfgang/Lengdorf trumpft auf

Wolfsbuch/St. Wolfgang – Nach dem 5:0 (4:0)-Erfolg bei der SpVgg Wolfsbuch/Zell thront die SG St. Wolfgang/Lengdorf weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze der Frauen-Kreisliga. Dennoch kann SG-Spielerin Sandra Lechner mit der Leistung ihrer Mannschaft nicht ganz zufrieden sein. So habe den Gästen häufig der Zugriff im Mittelfeld gefehlt, und auch der eine oder andere Fehlpass habe sich eingeschlichen. „Aber wir haben dieses Mal wenigstens unsere Torchancen genutzt“, stellt Lechner erfreut fest.

Bereits in der 5. Spielminute konnte sich Sophia Schorer im Eins gegen Eins gegen die SpVgg-Keeperin durchsetzen. Und nach zwei schönen Spielzügen erhöhte Anna Obermeier mit ihrem Doppelpack zum zwischenzeitlichen 3:0 (8., 13.). Das Tor zum 4:0-Halbzeitstand für die SG St. Wolfgang/Lengdorf fiel dann im Anschluss an eine Ecke (26.): Ein Kopfball von Schorer landete bei Evi Brandlhuber, die die Kugel mit der Hacke in die Maschen lenkte.