 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Drei Rote Karten bei Topspielniederlage für Solingen-Wald 03 II

Kreisliga A Remscheid-Solingen: In beiden Gruppen bleibt das Spitzenrennen eine komplett offene Geschichte. Solingen-Wald 03 II ging als Tabellenführer gegen den VfB Langenfeld leer aus. Kurz vor Schluss sorgten drei Platzverweise für Wirbel.

von Markus Becker · Heute, 21:28 Uhr
Langenfeld konnte Solingen-Wald erfolgreich ärgern. – Foto: Olaf Moll

Das Topspiel zwischen der 1. Spvg Solingen-Wald 03 II und Verfolger VfB Langenfeld lieferte schon an für sich für Zündstoff. Am Ende setze sich der Verfolger mit 3:2 durch, in der Nachspielzeit wurden gleich drei Spieler des Feldes verwiesen, zwei für Solingen, einer bei Langenfeld. Die Nullnummer des Tabellenführers hat zur Folge, dass sich das Feld ganz oben gehörig zusammenschiebt. Zwischen Platz eins und Platz fünf herrschen nur noch vier Zähler Unterschied, zumal alle Verfolger im Vergleich zu Solingen 03 noch mindestens ein weiteres Spiel zur Verfügung haben.

In Gruppe 2 herrschte weniger Turbulenz, dafür gibt es ein paar Verschiebungen an den Spitzenpositionen. Weil der SSV Bergisch Born II als vorheriger Primus tatenlos zuschauen musste, schlenderte Genclerbirligi Opladen mit einem 6:0-Sieg gegen den GSV Langenfeld zur Tabellenführung. Auch der SC Ayyildiz Remscheid zieht dank eines 5:1-Siegs gegen den SV Wermelskirchen II an Bergisch Born vorbei.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So läuft der 25. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

Heute, 13:00 Uhr
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
2
3
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
Inter Monheim
Inter MonheimInter Mon.
3
2
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
1. FC Sport-Ring Solingen
1. FC Sport-Ring SolingenSR Solingen
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
4
2
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
HSV Langenfeld
HSV LangenfeldHSV Langenf. II
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
0
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
4
1
Abpfiff

1. Spvg. Solingen Wald 03 II – VfB 06 Langenfeld 2:3
1. Spvg. Solingen Wald 03 II: Zicos Resvanis, Aykut Durusu (75. Shanthushan Srikanthan), Luca Vicari (74. Jose-Miguel Lopez Torres), Alpay Kaya, Habib Daff, Manuel Molina-Fertitta (63. Tim Jonas Schreckenberg), Nicodemo Pulicano, Miles Adeoye, Ismail Issallaman (46. Antonios Kamplionis), Francesco Leonardo Di Donato, Giovanni Spinella - Trainer: Francisco Simoes Figueiredo - Trainer: Björn Sträßer
VfB 06 Langenfeld: Chris Fiegler, Julian-Paul Borchard, Tim Seemann (60. Oliver Hellwald), Björn Weber, Noah Wiesner, Timo Siekmann, Chanon Karsten Kiwitt, Lukas Kubina (82. Leonardo Tuttolomondo), Dean Hering (76. Pablo Mauricio Aguirre), Marcel Krings (46. Florian Franke), Emilio Evangelista (66. Mario Stoffels) - Trainer: Fabian Krzykala
Schiedsrichter: Hayrettin toraman - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Marcel Krings (43.), 0:2 Lukas Kubina (52.), 1:2 Antonios Kamplionis (61.), 1:3 Emilio Evangelista (64.), 2:3 Habib Daff (87.)
Rot: Julian-Paul Borchard (90./VfB 06 Langenfeld/)
Rot: Zicos Resvanis (90./1. Spvg. Solingen Wald 03 II/)
Rot: Tim Jonas Schreckenberg (90./1. Spvg. Solingen Wald 03 II/)

HSV Langenfeld II – SV Solingen 08/10 II 2:2
HSV Langenfeld II: Jan-Juca Trapp, Maurice Feger, Luca Höllman, Nick Basgier, Konstantin Mayer (67. Justin Haag) (80. Alexander Fischer), Ben Burghardt, Nicolas Maximilian Koschwitz, Lukas Sczyrba, Yannick Mölders, Noel Luca Christmann, Marlon Bäumler (67. Fabio Salvatore Tuttolomondo) - Co-Trainer: Jonathan Onody - Trainer: Marvin Kinzer
SV Solingen 08/10 II: Till Wiedler, Abdoulaye Diallo, Filip Mladenovic, Aron Wolny, Alperen Bag, Burak Akal, Faceli Conde, Rayane Sabba (77. Matthias Kacper Pielorz), Danilo Gargan (86. Yusuf Senol Güncicek), Bahnushan Srikanthan (52. Cihan Aykol), Berdan Yusuf Yalcin (56. Emre Celik) - Spielertrainer: Enis Batuhan Celik - Co-Trainer: Sasa Mladenovic
Schiedsrichter: Phil Lukosch - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Berdan Yusuf Yalcin (8.), 1:1 Marlon Bäumler (20. Foulelfmeter), 2:1 Konstantin Mayer (46.), 2:2 Faceli Conde (65.)

TSV Solingen II – SSV Bergisch Born III 4:1
TSV Solingen II: Nils Becker, Hauke Junghans (58. Moritz Weierstall), Christopher Nötza, Jonas Heimann, Veit Bergmann, Maiko Rönchen (46. Benjamin Grzibek), Saidow Jallow (46. Shane Elias Jürgen Pauly), Daniel Meijning (65. Finan Paul Kurt Berndt), Finn Glodni, Leon Musial, Simon Wagner - Trainer: Tim Evertz
SSV Bergisch Born III: Jonas Degen, Matthias Gumm, Peter Schumacher, Fabien Messall, Marcel Kritzinger, Silas Beckmann, Jan Christoph Ronge, Fabian Degen, Oguzhan Dogan (82. Tim Sieckendieck), Danny Hollik (69. Maximilian Behrendt), Hamdi Yigit - Trainer: Patrick Leuchten - Trainer: Rene Seifert - Trainer: Holger Dieckmann
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Danny Hollik (9.), 1:1 Benjamin Grzibek (74.), 2:1 Simon Wagner (85.), 3:1 Benjamin Grzibek (89.), 4:1 Moritz Weierstall (90.)

GSV Langenfeld – Inter Monheim 3:2
GSV Langenfeld: Mika Sievert, Patrick Zaremba, Luca Kwasnitza, Jan Luca Kewitz, Frederik Wulff, Rafaele Lavalle, Leon Bernhardt, Roberto Di Matteo, Betim Beqiri, Niklas ter Heide (80. Florian Sascha Rehm), Philip Henning (88. Robert Schlottmann) - Trainer: Marvin Spatz - Trainer: Veton Balaj
Inter Monheim: Benjamin Gladbach, Murat Can Goerguen, Emir Abdulahi, Marouane Benlazrag (75. Walid Suleiman Rasho), Ilaiv Qerim Hoxhaj (79. Muhammed Eren Aydemir), Yasar Özer (34. Emre Aydogan), Ahmed El Morabiti, Qasim Zadran, Mohamed Sinouh, Erdit Hasani, Ismet Soylu (71. Miran Baker) - Spielertrainer: Yusuf Hünkar
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Philip Henning (11.), 2:0 Philip Henning (13.), 3:0 Philip Henning (23.), 3:1 Mohamed Sinouh (38.), 3:2 Erdit Hasani (65.)

Sportfreunde Baumberg II – VfB Marathon Remscheid 0:5
Sportfreunde Baumberg II: Jakub Furman, Prince Agyemang, Abderrahim Outmani, Diampasi Jeffry Kumpesa, Jeboah-Ernest Duku (46. Mohammad Elyas Rasooli), Selami Algün, Xavier Klein (77. Normen Litschko), Maher Anakhrouch, Stefan Laschewski, Hassan Dadpour (77. Amadou Janzen), Marcel Ogon - Trainer: Normen Litschko
VfB Marathon Remscheid: Ivan Maras, Marc Oliver Schidzig, Christopher Gallego Costa (77. Mirko Novakovic), Dominik Müller, David López Aragón, Chris Stumpf (77. Yassir Yabba), Fabian Trautvetter, Mergim Leci, Eduard Repp, Lukas Elsner, Gianluca Santos Latina (58. Marc-Daniel Ostermann) - Trainer: Tim Klammer - Co-Trainer: Patrick Koschella
Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Lukas Elsner (25.), 0:2 Lukas Elsner (48.), 0:3 Mergim Leci (67. Foulelfmeter), 0:4 Marc-Daniel Ostermann (73.), 0:5 Mergim Leci (90.)

1. FC Sport-Ring Solingen – SC Ayyildiz Remscheid II 4:2
1. FC Sport-Ring Solingen: Asim Tas, Enes Aydin (85. Ferhat Veliu), Gianni Lo Martire, Emrah Kalayci, Antony Frassanito, Sükrü Akgündüz, Oguzhan Kavak, Joel Salgado Rocha (46. Filippo La Ciacera), Frederico Miguel Niederelz, Gianni Apruzzese (78. Ivan Ancona) - Trainer: Carmine Maltempo
SC Ayyildiz Remscheid II: Nuri Dogan, Oguz Yesilöz, Ahmet Orman, Davide Fragola, Cagatay Urtekin (71. Joel Teixeira Dos Santos), Albian Aliu, Sinan Duman (70. Serdar Tavus), Avni Jonuzi, Yanko Todorov, Turan Chapadzhiev - Trainer: Musa Şenoğlu - Trainer: Erdal Sürmeli
Schiedsrichter: Hüseyin Karakus - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Gianni Lo Martire (12.), 1:1 Muhammed Akbulut (33.), 2:1 Gianni Apruzzese (35.), 2:2 Avni Jonuzi (47.), 3:2 Gianni Apruzzese (69.), 4:2 Ivan Ancona (90.+4)

>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts!

Das ist der nächste Spieltag

26. Spieltag
01.04.26 Dersimspor Solingen - 1. FC Monheim II
01.04.26 SV Solingen 08/10 II - Sportfreunde Baumberg II
01.04.26 SC Ayyildiz Remscheid II - SSV Bergisch Born III
01.04.26 VfB 06 Langenfeld - Inter Monheim
02.04.26 HSV Langenfeld II - TSV Solingen II
02.04.26 GSV Langenfeld - 1. FC Sport-Ring Solingen

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

>>> Folgt dem FuPa-WhatsApp-Kanal für Remscheid-Solingen

So läuft der 25. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

Heute, 15:00 Uhr
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
1
6
Abpfiff

Heute, 15:15 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
5
3
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
1
3
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
1
8
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
0
6
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
TS Struck
TS StruckTS Struck
5
4
Abpfiff

So geht es weiter

26. Spieltag
01.04.26 SC 08 Radevormwald - GSV Langenfeld II
01.04.26 TG Hilgen - SSV Lützenkirchen
02.04.26 Genclerbirligi Opladen - SSV Bergisch Born II
02.04.26 SSV Dhünn - Türkiyemspor Remscheid
02.04.26 SC Ayyildiz Remscheid - TuRa Remscheid-Süd
02.04.26 Dabringhauser TV - SC Leichlingen
02.04.26 TS Struck - Hastener TV
02.04.26 TuS Quettingen - SV 09/35 Wermelskirchen II

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: