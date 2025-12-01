Drei Platzverweise im Herne-Derby – SF Wanne-Eickel mit Statement-Sieg

Das Landesligajahr 2025 ist im Ruhrgebiet Geschichte: Mit einem Knall im positiven Sinne haben sich die abstiegsbedrohten Sportfreunde Wanne-Eickel in die Winterpause verabschiedet. Wanne-Eickel, dessen Zukunft in der Landesliga weiterhin unklar ist, setzte ein dickes Ausrufezeichen und feierte beim FC Altenbochum nach 1:2-Rückstand einen 6:2-Auswärtssieg.
Damit schoben sich die Sportfreunde am TuS Hannibal vorbei und rückten auf den 15. Tabellenplatz vor. Die Dortmunder gaben im Sechs-Punkte-Spiel bei YEG Hassel ebenfalls eine 1:2-Führung aus der Hand und mussten sich mit 2:4 geschlagen geben. Für Wanne-Eickel und Hannibal bleibt das rettende Ufer mit zwei Zählern in Reichweite, auch wenn die Teams über dem Strich geschlossen punkteten. So holte der Hombrucher SV ein 2:2 gegen den FC Marl, geriet beim Stand von 2:0 aber in Unterzahl und kassierte in der achten Minute der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich vom Elfmeterpunkt.
Der SV Sodingen feierte einen 1:0-Derbysieg gegen den BV Herne-Süd, bei dem vor allem aber Schiedsrichter Niklas Kastner im Mittelpunkt stand, der sowohl Hernes Migel-Max Schmeling (Rot/24.) und Interimstrainer Marcus Piossek (Gelb-Rot/45.+4) wegen Schiedsrichterbeleidigung und Meckerns als auch Sodingens David Marijan (45.+6.) wegen überharten Einsteigens noch vor der Pause des Feldes verwies. In der "WAZ" konnte Piossek die Platzverweise gegen Schmeling und sich selbst nicht nachvollziehen. "Der Schiedsrichter war überfordert. Ihn darfst du nicht in so ein Derby lassen. Man muss es akzeptieren, aber die Platzverweise entscheiden das Spiel." Ähnlich sah es sein Ex-Coach Christian Knappmann auf Seiten des SVS: "Beide Teams waren heute von Entscheidungen betroffen – alle drei Platzverweise waren aus meiner Sicht fragwürdig. Die Platzverweise haben die Statik des Spiels verändert und wir konnten dies für uns nutzen." Im Neun-gegen-Zehn ergaben sich nach Wiederbeginn schließlich viele Räume, die Sodingen ob seiner Überzahl für sich nutzen konnte und mit Bünjamin Karatas den Matchwinner auf seiner Seite hatte (80.)
Wichtige Siege um die Abstiegszone auf Distanz zu halten, feierten zudem der TuS Harpen (2:0 beim TuS Eichlinghofen), der SV Brackel (1:0 beim Schlusslicht SuS Kaiserau) und der Königsborner SV, der den Tabellenvierten SV Wanne 11 überraschend deutlich mit 3:0 in die Knie zwang. Allgemein war keine Mannschaft aus den Top-6 siegreich. Neben der Niederlage von Wanne, Herne-Süd und Eichlinghofen und dem Remis von Marl, trennten sich der FC Roj und der VfL Kamen im Topspiel des Rückrundenauftakts 1:1. Emre Demir hatte den VfL bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht, die Rojs Mateus Ayala Cardoniz mit dem Pausenpfiff egalisieren konnte (45.+3). Am Ende kann Roj mit dem Punkt wohl besser leben als Kamen, zumal man ab der 80. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Viktor Siljeg in Unterzahl spielte. Mit einem Vorsprung von sechs Punkten gehen die Dortmunder in die Winterpause.
17. Spieltag
So., 22.02.26 15:00 Uhr FC Marl - FC Roj Dortmund
So., 22.02.26 15:00 Uhr TuS Harpen - FC Altenbochum
So., 22.02.26 15:15 Uhr SV Brackel 06 - TuS Eichlinghofen
So., 22.02.26 15:15 Uhr TuS Hannibal - BV Herne-Süd
So., 22.02.26 15:15 Uhr VfL Kamen - YEG Hassel
So., 22.02.26 15:15 Uhr SF Wanne-Eickel - Hombrucher SV
So., 22.02.26 15:30 Uhr Königsborner SV - SuS Kaiserau
So., 22.02.26 15:30 Uhr SV Sodingen - SV Wanne 11
FC Altenbochum – SF Wanne-Eickel 2:6
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Björn Busse, Marte Drews, Kenneth Neumann, Till Sittartz, Maximilian Fritz, Till Reinmöller (69. Robin Luca Brunsberg), Marco-Rosario Costanzino, Luca Sundermann (78. Denis Kospic), Niklas Leser, Luca Chaladze (84. Ayman Bousouf) - Trainer: Axel Sundermann
SF Wanne-Eickel: Robin Becker, Abdessamad Moughli, Cedric Groß, Nils Ölcek, Arthur Nakalyuzhnyy, Efe Kamil Acar, Ismael Diaby (84. Burak Ates), Rohbar Derwish, Klaus Felix Ndoki (90. Bohdan Isar), Vladyslav Vatav (46. Özkan Cagir), Anthony Erhahon (90. Futukaro Hashigushi)
Schiedsrichter: Sina Diekmann (SG Deensen/Arholzen) - Zuschauer: 55
Tore: 1:0 Niklas Leser (3.), 1:1 Raman Derwish (13.), 2:1 Luca Chaladze (14.), 2:2 Anthony Erhahon (45.), 2:3 Klaus Felix Ndoki (72.), 2:4 Özkan Cagir (76.), 2:5 Anthony Erhahon (90.), 2:6 Emmanuel Frimpong (90.+5)
FC Roj Dortmund – VfL Kamen 1:1
FC Roj Dortmund: Ivan Mandusic, Viktor Siljeg, Amine Ennaji, Jeffrey Malcherek, Phil Rosenkranz (90. Soufiane Laaouisset), Pjer Radojcic (76. Florian Juka), Zivko Radojcic (82. Firat Cinar), Salih Arabaci, Santiliano Braja (15. Maciej Adrian Bokemueller), Mateus Ayala Cardoniz (90. Marcel Ramsey), Serhat Uzun - Trainer: Marcel Radke
VfL Kamen: Joel Kiranyaz, Yakup Kilinc, Mika Oxe, Ünal Kurtulus, Rienat Mochuliak, Emre Demir, André Daniel Witt, Ahmet Karaduman, Maxim Limanski, Can Demircan (85. Ricardo Freitas de Olivera), Mirco Gohr (77. Görkem Ücüncü) - Trainer: Mehmet Kara
Schiedsrichter: Jonathan Bäthge - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Emre Demir (7.), 1:1 Mateus Ayala Cardoniz (45.+3)
Gelb-Rot: Viktor Siljeg (80./FC Roj Dortmund/)
YEG Hassel – TuS Hannibal 4:2
YEG Hassel: Tymur Fazilov, Maxim Djatlev (70. Gökhan Öztürk), Cihan Yildiz, Kadir Gökyar, Ridvan Demircan, Onour Kara Ali, Tokiya Monno, Gaito Yamada (65. Thomas Quayson Tabi), Emirhan Catakli (86. Chi Jason Ateghang), Riku Tome (65. Yüksel Terzicik), Jerome Kapenda (85. Burak Uysal) - Trainer: Cihan Yilmaz
TuS Hannibal: Michael Reznik, Ayoub Boulila, Chidera Odum (72. Adham Kaderi), Oualid Atriki, Tegra Joseph Lunduku, Redon Cenaj, Amir Ibrahim Zergoun, Anes Omerovic, Harrison Daniel Uchenna, Kevin Thomas Usang, Soufian Laghrissi (79. Tarek El Mohammadi) - Trainer: Amir Smajic - Trainer: Giuseppe Tripi
Schiedsrichter: Moritz Busch-Tolkemitt - Zuschauer: 73
Tore: 1:0 Gaito Yamada (18.), 1:1 Kevin Thomas Usang (31.), 1:2 Kevin Thomas Usang (36.), 2:2 Jerome Kapenda (63.), 3:2 Gökhan Öztürk (71.), 4:2 Yüksel Terzicik (84.)
BV Herne-Süd – SV Sodingen 0:1
BV Herne-Süd: Dominik Ratsch, Marvin Wronowski, Cedric Geduttis (16. Arda Jiyan Ahmet Öztürk) (59. Leon Jung), Dominik Lücke, Migel-Max Schmeling, Ibrahim Isler, Nicolai Lux, Jermaine Rupieper, Marcus Piossek, Zouhir Akrifou (76. Nils Musial), Ahmet Mizrak
SV Sodingen: Lars Präkelt, Ensar Candag, Ramazan Bünjamin Karatas, Baris Köktürk, David Marijan, Koray Basar (62. Nikita Mekh), Kayra Candag, Özberk Ören, Chukwu Ifeanyi (88. Christfired Chisom Emmanuele), Ismet Batmaz (70. Aker Arslan-Ali), Chidiebere Collins Agita - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Niklas Kastner (Arnsberg) - Zuschauer: 172
Tore: 0:1 Ramazan Bünjamin Karatas (81.)
Rot: Migel-Max Schmeling (24./BV Herne-Süd/)
Gelb-Rot: Marcus Piossek (45./BV Herne-Süd/)
Rot: David Marijan (45./SV Sodingen/)
SV Wanne 11 – Königsborner SV 0:3
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Antonio Curic, Orkun Koymali, Marc Flaczek, Nick Stehl, Eyyüb Aydinli, Ferhat Sahin (67. Ahmed Omar), Johannes Debski (67. Can Haki Polat), Bilal Lasshab, Amel Omerovic - Trainer: Franko Pepe
Königsborner SV: Jovan Stanojevic, Moritz Köhler, Tim Lorenz, Luca Becker, Maximilian Brüwer, Ole Conredel, Soufian Maatalla, Veit-Laurin Wettklo (86. Tony Bao Nguyen), Dzanan Mujkic, David Haseldiek (78. Taha Efe), Marvin Noah Pietryga (86. Asvigan Nagendran) - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Jonathan Rupert - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Marvin Noah Pietryga (1.), 0:2 Dzanan Mujkic (46.), 0:3 Soufian Maatalla (58.)
SuS Kaiserau – SV Brackel 06 0:1
SuS Kaiserau: Jonas Trebing, Lukas Schuster, Henning Ulrich Steffen, Tom Schulz, Ole-Lasse Lohmann, Timo Milcarek (53. Fabian Lleshaj), Amin Hill (61. Serciwan Sener), Berat Yurdakul (84. Felix Hülsmann), Michael Seifert (71. Bryan Ojiako), Luca Phil Rebbert, Baran Yörük (67. Lasse Schiedel) - Trainer: Steffen Köhn - Co-Trainer: Paul Mantei
SV Brackel 06: Yannik Kube, Anil Konya (57. Binbash Mirzoyan), Raoul Wistuba, Mohamed Achahboun, Abdellah Mohammed, Heinrich Arrey Bakor, Malcolm Ferro (55. Ayman Maatoug Akalay), Anil Can Mert, William Valenti (68. Cedric Steffen Mielsch), Matti Schülke (87. Joris Romanski), Anton Schefer - Co-Trainer: Rüdiger Peter Ast - Trainer: Egzon Gervalla
Schiedsrichter: Tobias Koll - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Abdellah Mohammed (44.)
TuS Eichlinghofen – TuS Harpen 0:2
TuS Eichlinghofen: Tim Luca Macht, Semih Akdeniz, Emmanuel Nagel, Mahir Boran Cenan (86. Arda-Berat Köse), Dennis Hermelyn (86. Jan Westerheide), Kagan Atalay (73. Emre Yilmaz), Roman David Geist, Alexander Dmitrij Sascha Bilyy (86. Mohamed-Amine Essarghini), Fynn Gedaschke, Muhsin Aktas (66. Gad Addai Akrasi), Aleksandar Djordjevic - Trainer: Marc Neul
TuS Harpen: Ben Zöllner, Pascal Roßol (88. Moritz Oskar Krummacher), Marco Bakenecker, Alan Lakota (70. Lennart Höppner), Matin Sediqui, Daniel Hoffmann, Jasim David Sobreiro Boutayeb, Adin Music, Jan Oberhagemann, Rinim Haliti (90. Maurice Kirchhoff), Nico Ralph Brinkmann (86. Marco Jankowski) - Trainer: Björn Lübbehusen
Schiedsrichter: Eric Timmer (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Marco Bakenecker (69.), 0:2 Rinim Haliti (83.)
Hombrucher SV – FC Marl 2:2
Hombrucher SV: Jan Hennig, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Christian Bernhard, Jannik Tipkemper, Alexander Bernhard, Kevin Mattes, Christian Peters, Fabian Vargues Martins (90. Andreas Heiß), Williams Landa (81. Dillon Aquinas Nesaraj) (90. Mehdi Aouadi), Ali Sener - Trainer: Karim Bouasker
FC Marl: Florian Kraft, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Tim Rachnj, Maik Habitz, Niklas Baf (77. Jan-Niklas Kaiser), Luciano Sabellek (46. Fabian Kudlek), Dennis Grodzik (46. Markus Zavalov), David Sdzuy (90. Dario Gedenk), Tim Marquardt, Arian Phil Schuwirth (46. Gökhan Turan) - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Marcel Voß - Zuschauer: 42
Tore: 1:0 Ali Sener (21.), 2:0 Kevin Mattes (71.), 2:1 Maik Habitz (79.), 2:2 Jan-Niklas Kaiser (90.+7)