Drei Platzverweise im Herne-Derby – SF Wanne-Eickel mit Statement-Sieg

Das Landesligajahr 2025 ist im Ruhrgebiet Geschichte: Mit einem Knall im positiven Sinne haben sich die abstiegsbedrohten Sportfreunde Wanne-Eickel in die Winterpause verabschiedet. Wanne-Eickel, dessen Zukunft in der Landesliga weiterhin unklar ist, setzte ein dickes Ausrufezeichen und feierte beim FC Altenbochum nach 1:2-Rückstand einen 6:2-Auswärtssieg.

Damit schoben sich die Sportfreunde am TuS Hannibal vorbei und rückten auf den 15. Tabellenplatz vor. Die Dortmunder gaben im Sechs-Punkte-Spiel bei YEG Hassel ebenfalls eine 1:2-Führung aus der Hand und mussten sich mit 2:4 geschlagen geben. Für Wanne-Eickel und Hannibal bleibt das rettende Ufer mit zwei Zählern in Reichweite, auch wenn die Teams über dem Strich geschlossen punkteten. So holte der Hombrucher SV ein 2:2 gegen den FC Marl, geriet beim Stand von 2:0 aber in Unterzahl und kassierte in der achten Minute der Nachspielzeit den bitteren Ausgleich vom Elfmeterpunkt.

Der SV Sodingen feierte einen 1:0-Derbysieg gegen den BV Herne-Süd, bei dem vor allem aber Schiedsrichter Niklas Kastner im Mittelpunkt stand, der sowohl Hernes Migel-Max Schmeling (Rot/24.) und Interimstrainer Marcus Piossek (Gelb-Rot/45.+4) wegen Schiedsrichterbeleidigung und Meckerns als auch Sodingens David Marijan (45.+6.) wegen überharten Einsteigens noch vor der Pause des Feldes verwies. In der "WAZ" konnte Piossek die Platzverweise gegen Schmeling und sich selbst nicht nachvollziehen. "Der Schiedsrichter war überfordert. Ihn darfst du nicht in so ein Derby lassen. Man muss es akzeptieren, aber die Platzverweise entscheiden das Spiel." Ähnlich sah es sein Ex-Coach Christian Knappmann auf Seiten des SVS: "Beide Teams waren heute von Entscheidungen betroffen – alle drei Platzverweise waren aus meiner Sicht fragwürdig. Die Platzverweise haben die Statik des Spiels verändert und wir konnten dies für uns nutzen." Im Neun-gegen-Zehn ergaben sich nach Wiederbeginn schließlich viele Räume, die Sodingen ob seiner Überzahl für sich nutzen konnte und mit Bünjamin Karatas den Matchwinner auf seiner Seite hatte (80.)