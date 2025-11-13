Gegen Königsborn feierte Wanne-Eickel einen von zwei Saisonsiegen. – Foto: Sascha Skroblin

Zieht ein Team in der Landesliga 3 zurück? Die Gerüchteküche brodelt! Nach vier Jahren könnte die sportlich erfolgreichste Zeit bei der SF Wanne-Eickel jäh enden.

In Herne brodelt die Gerüchteküche. Die Sportfreunde Wanne-Eickel sollen im vierten Landesliga-Jahr der Vereinsgeschichte finanzielle Probleme haben, wie die Lokalpresse "WAZ" berichtet. Dem widerspricht der Vorsitzende Frank Tomczak, da "die Saison durchfinanziert sei". Feststeht aber, dass Coach Lukas Fronczyk seinen Rücktritt zum Winter erklärt hat - vermeintlich aus rein sportlichen Gründen.

Sportlich ist die Lage jedoch keineswegs aussichtslos. Am vergangenen Sonntag fehlten nur wenige Minuten, um zuhause einen Punkt gegen den TuS Eichlinghofen mitzunehmen. Die Gäste erzielten in der 83. Spielminute den 2:1-Siegtreffer. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt weiterhin fünf Punkte. Es steht jedoch ein Nachholspiel gegen den TuS Hannibal aus, so dass alles möglich ist. Möglich sei aber auch ein vorzeitiger Rückzug, was Tomczak nicht dementiert. Spieler haben die Absicht kundgetan, den Verein im Winter verlassen zu wollen. Sollte dies passieren, wird Tomczyk nach eigenen Angaben versuchen, dies wieder auszugleichen. Doch das Wintertransferfenster mit frei verhandelbaren Ablösesummen ist bekanntlich immer schwierig.

Sollten alle Stricke reißen, macht Tomczak klar: "Dann hänge ich die Mannschaft an den Haken. Dann starten wir noch gesünder in der nächsten Saison in der Bezirksliga." Folgen des Rückzugs

Profitieren würden von einem Rückzug insbesondere YEG Hassel und der Königsborner SV, die einzig gegen Wanne-Eickel verloren haben und keinen "Punktabzug" hinnehmen müssten. Auch Sodingen, Brackel und Altenbochum kamen nicht über ein Remis hinaus und würden nur einen Zähler verlieren. Die restlichen Mannschaften bis auf den FC Marl, der am Sonntag am letzten Hinrundenspieltag noch gegen Wanne-Eickel antreten muss, würden drei Punkte verlieren. So würde die aktuelle Tabelle nach einem Rückzug der SF Wanne-Eickel aussehen: