Drei Neuzugänge! Nikola Tesla rüstet in der Winterpause auf

FK Nikola Tesla, aktuell Tabellendritter der Landesliga Hammonia, zeigt in der Winter-Transferperiode klare Ambitionen. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand und sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer SV Rugenbergen, verstärken die Hamburger gezielt ihre Defensive und Offensive, um in der Rückrunde den Aufstiegskampf weiter anzuheizen.

Vom Oberligisten FC Süderelbe wechseln die erfahrenen Innenverteidiger Niklas Kiene (33) und Stoyan Manolski (27) an die Baurstraße. Kiene, der bereits Regionalliga-Erfahrung vorweisen kann, stand in der Hinrunde zwölfmal für Süderelbe auf dem Platz, während Manolski in vier Einsätzen mitwirkte. Beide sollen die Abwehrreihe von Nikola Tesla stabilisieren und wichtige Erfahrung einbringen.